Tối 3/11, Đêm hội Tầm nhìn Weibo đã diễn ra tại Trung Quốc. Sự kiện năm nay không có quá nhiều sao hạng A tham dự, xuất hiện trên thảm đỏ phần lớn là các gương mặt sao trẻ đang nhận được sự yêu thích của công chúng như Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ, Trương Lăng Hách, Lưu Vũ Ninh, Dương Siêu Việt, Lý Lan Địch, Lâm Duẫn... Theo truyền thông xứ tỷ dân, drama tại Đêm hội Tầm nhìn Weibo tối qua không thuộc về nghệ sĩ mà thuộc về ban tổ chức sự kiện.

Ekip Đêm hội Tầm nhìn Weibo gây tranh cãi với màn xếp chỗ khiến Ảnh hậu Mã Tư Thuần và Âu Hào bị bàn tán không ngớt trên mạng xã hội. Theo đó, Mã Tư Thuần và Âu Hào đã được xếp ngồi chung 1 hàng ghế. Cặp sao này từng hẹn hò vào năm 2015 sau khi hợp tác trong bộ phim Tai Trái. 3 năm sau, cả hai tuyên bố chia tay nhưng không nói rõ lý do. Hậu đường ai nấy đi với Âu Hào, Mã Tư Thuần bị trầm cảm nặng, phải vào viện tâm thần và thậm chí ra nước ngoài điều trị. Một số nguồn tin cho biết Mã Tư Thần chịu cú sốc tinh thần lớn vì bị Âu Hào "cắm sừng". Nam diễn viên này đã "bắt cá hai tay", lén lút ngoại tình với 1 nữ đồng nghiệp trong showbiz.

Mã Tư Thuần và "tình cũ" Âu Hào được BTC sắp xếp ngồi chung 1 hàng ghế

Cặp sao từng có cuộc tình kéo dài 3 năm. Hậu chia tay Âu Hào, Mã Tư Thuần bị trầm cảm nặng. Nhiều nguồn tin cho biết Ảnh hậu hàng đầu bị tình cũ phản bội

Trên mạng xã hội, nhiều người nhận xét ban tổ chức Đêm hội Tầm nhìn Weibo "ác" nhất Cbiz, kém tinh tế khi xếp chỗ ngồi nhạy cảm cho nghệ sĩ. Các khán giả cũng nghi ngờ ban tổ chức cố ý lợi dụng Mã Tư Thuần và Âu Hào để gây chú ý.

Bằng chứng là trong thời gian diễn ra sự kiện, máy quay của Đêm hội Tầm nhìn Weibo đã vô tình chuyển hướng bắt trúng khoảnh khắc Âu Hào quay đầu nhìn sang phía của Mã Tư Thuần. Ngay lập tức, từ khóa "Âu Hào đang nhìn Mã Tư Thuần" hay "Ánh mắt vấn vương Âu Hào nhìn Mã Tư Thuần lao thẳng lên top 1 hot search Weibo. Người hâm mộ của hai nghệ sĩ đã phải đính chính về hot search gây hiểu lầm này. Thực tế, dù ngồi cùng hàng ghế, nhưng chỗ của Mã Tư Thuần và Âu Hào cách nhau rất xa, giữa họ cũng có rất nhiều nghệ sĩ ngồi cùng. Do đó, Âu Hào có quay đầu sang cũng chẳng thể thấy Mã Tư Thuần.

Trước những tranh luận trái chiều của công chúng, ban tổ chức Đêm hội Tầm nhìn Weibo và 2 nghệ sĩ trong cuộc vẫn chưa liên tiếng về vụ việc.

Cư dân mạng cho rằng ban tổ chức Đêm hội Tầm nhìn Weibo muốn lợi dụng Mã Tư Thuần và Âu Hào để gây chú ý

Tranh cãi tiếp tục bủa vây ban tổ chức Đêm hội Tầm nhìn Weibo sau khi Lam Doanh Oánh và Thái Văn Tịnh cùng lên sân khấu nhận giải "Nữ diễn viên tỏa sáng của năm". Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như 2 mỹ nhân này không mặc cùng mẫu đầm trắng có thiết kế giống nhau. Trong nhiều bức ảnh chụp trên sân khấu, Thái Văn Tịnh lộ rõ nét mặt "sượng trân", không mấy vui vẻ khi "đụng hàng" với Lam Doanh Oánh.

Trên mạng xã hội, các khán giả xôn xao không biết đây là tình huống vô tình hay đã được ban tổ chức sắp xếp trước. Không chỉ lễ phục và giải thưởng, Lam Doanh Oánh và Thái Văn Tịnh còn bằng tuổi nhau, cùng sinh năm 1990. Do đó, Cnet nghi hoặc nếu không có sự "nhúng tay" của ekip khó mà xảy ra tình huống "đụng hàng" ly kỳ như vậy.

Thái Văn Tịnh (trái) lộ rõ sự khó chịu, không vui khi nhận giải chung với đồng nghiệp mặc lễ phục có thiết kế giống hệt mình

Cư dân mạng nghi vấn màn "đụng hàng" trên sân khấu của 2 mỹ nhân sinh cùng năm này có sự dàn xếp của ekip Đêm hội Tầm nhìn Weibo

Trước đồn đoán lúng túng, ngượng nghịu và "bằng mặt không bằng lòng" với nhau về sự cố "đụng hàng" trớ trêu trên sân khấu trao giải Đêm hội Tầm nhìn Weibo, vào trưa 4/11, Lam Doanh Oánh và Thái Văn Tịnh đồng loạt lên tiếng phủ nhận. Trên trang cá nhân, Lam Doanh Oánh viết: "Cùng mỹ nhân lên sân khấu nhận giải mà còn mặc trùng áo nữa. Thật là một duyên phận hiếm có. Xem ra chúng tôi sắp có duyên hợp tác rồi đó". Sau đó, Thái Văn Tịnh cũng hài hước trả lời đồng nghiệp: "Thì ra định mệnh của tôi chính là cậu".

Lam Doanh Oánh (trái) và Thái Văn Tịnh phủ nhận nghi vấn họ khó chịu với nhau trên sân khấu vì "đụng hàng" trang phục

Nguồn: Weibo, Sina