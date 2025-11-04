Trang 163 đưa tin trong vòng một tháng qua, có 5 tác phẩm cổ trang được đầu tư kinh phí lớn ra mắt lần lượt là Nhập thanh vân (Hầu Minh Hạo và Lư Dục Hiểu đóng chính), Thủy long ngâm (La Vân Hi), Ám Hà truyện (Cung Tuấn diễn chính), Thiên địa kiếm tâm (tên cũ Hồ yêu tiểu hồng nương: Vương quyền thiên do Thành Nghị đảm nhận) và Sơn hà chẩm (do Đinh Vũ Hề và Tống Thiến đảm nhận vai chính)... Các phim có nội dung khác nhau, được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng nhưng cuối cùng đều thất bại. Điều này phản ánh sự khó khăn trì trệ của thị trường phim ảnh Trung Quốc.

Hàng loạt dự án cổ trang thất bại khiến thị trường phim ảnh Trung Quốc ảm đạm chưa từng có.

Khó tìm được ngôi sao gánh vác dự án

Theo 163 , phim truyền hình cổ trang vốn là thế mạnh của Trung Quốc. So với các thể loại khác, phim cổ trang được sản xuất với số lượng nhiều hơn, kinh phí đầu tư lớn, dễ thu hút người xem và dễ tạo nên danh tiếng hơn. Chính vì vậy, các dự án phim cổ trang thường là dự án lớn, nhà sản xuất đều mời các ngôi sao đã có danh tiếng tới đóng chính nhằm thu hút truyền thông và sự chú ý của công chúng.

La Vân Hi, Cung Tuấn, Hầu Minh Hạo, Đinh Vũ Hề, Thành Nghị đều là những diễn viên hạng A gây chú ý bậc nhất hiện tại, họ từng có những tác phẩm gây tiếng vang. Thế nhưng, các tài tử đều thất bại trong tác phẩm mới chứng tỏ không có ai đủ sức đảm bảo sự thành công của dự án.

Trong năm nay, thời điểm thị trường phim ảnh sôi động nhất là khi bộ phim Sinh vạn vật do Dương Mịch đóng chính phát sóng với lượt xem khoảng hơn 100 triệu view/ngày. Tuy nhiên, phim của các nghệ sĩ kể trên hiện tại chỉ đạt khoảng 15-25 triệu view/ngày, bị đánh giá là có hiệu quả chiếu thấp, thể hiện phim không thu hút được khán giả và không tạo tiếng vang trên thị trường.

Mỹ nam cổ trang số một Trung Quốc như Thành Nghị lại có hai phim thất bại liên tiếp trong một tháng là Phó sơn hải và Thiên địa kiếm tâm.

Đáng nói, những dự án trên đều có chất lượng hình ảnh tốt, cảnh quay đẹp, kỹ xảo mượt mà. Thực tế, diễn xuất và trạng thái của các nghệ sĩ không kém so với những dự án trước của họ, nhưng vẫn bị khán giả từ chối.

Các chuyên gia phân tích những bộ phim trên không bị hạn chế bởi kịch bản yếu hay quy trình sản xuất kém, mà do các ngôi sao dù đang ở trạng thái tốt nhất cũng không đủ sức thu hút khán giả. Hiện tại, nhiều diễn viên hạng A liên tiếp đóng các vai giống nhau, hình tượng nhân vật lặp lại không còn khiến người xem tò mò. Thậm chí, Thành Nghị trong vài tác phẩm cổ trang đều có tạo hình tương tự hay như La Vân Hi bị chê vì trang điểm lòe loẹt hơn cả bạn diễn nữ.

Theo 163 , các chuyên gia đều nhận định những ngôi sao thế hệ 95 hiện tại vẫn chưa có chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí. Trong khi lứa 8X đã bước tới ngưỡng tuổi 40, phải dần chuyển sang dòng phim khác, lứa sinh sau như 95-10X lại không đủ sức gánh vác thị trường.

Những cái tên từng thống trị giới giải trí Hoa ngữ như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi, Hồ Ca, Chung Hán Lương... trước đó đóng phim nào cũng hot, song những sao trẻ hiện tại không thể thu hút người xem như vậy.

Ngoài những sao nam kể trên, các diễn viên trẻ như Vương Sở Nhiên, Trương Tịnh Nghi, Điền Hi Vi, Ngu Thư Hân, Lư Dục Hiểu, Bạch Lộc... cũng chưa tạo nên nhiều sức ảnh hưởng, khiến khán giả chỉ nghe tên đã muốn xem phim như đàn chị. Trong khi đó, thực tế họ cũng đã ở độ tuổi 25-28. Ở lứa tuổi này, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Diệc Phi đều nắm trong tay những vai diễn kinh điển, những tác phẩm thành công vang dội khắp châu Á.

La Vân Hi bị chê quá gầy, phim nào cũng trang điểm đậm và diễn một dạng vai giống nhau, vì vậy không còn thu hút khán giả.

Thế hệ trẻ không tạo được sức hút, không đủ sức gồng gánh thành tích của dự án khiến các nhà đầu tư cũng lo sợ, không dám đổ tiền vào tác phẩm có kinh phí lớn mang tính mạo hiểm cao.

Thị trường phim ảnh Trung Quốc giá lạnh

Theo thống kê của các chuyên gia phân tích, tại phim trường lớn nhất Trung Quốc - Hoành Điếm, năm 2025, có tới 60% trong tổng số các dự án lên kế hoạch không thể khai máy. Thêm vào đó, 30% dự án phim còn lại thiếu vốn, phải tìm cách cắt giảm kinh phí. Nhiều dự án đang quay phải tạm dừng vì hết vốn, dẫn tới kéo dài thời gian sản xuất, đội chi phí lên cao.

Không chỉ ở mảng truyền hình không thu hút được người xem, mảng điện ảnh cũng chứng kiến thị trường lạnh giá, doanh thu liên tục sụt giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Dù trong những dịp nghỉ lễ dài hạn như Quốc khánh Trung Quốc, doanh thu tại các rạp chiếu cũng bết bát, không có phim nào phá một tỷ NDT. Có thể thấy cả thị trường phim ảnh Trung Quốc đang rơi vào khủng hoảng.

Dàn sao trẻ chưa đủ sức níu chân khán giả, có nhiều phim thất bại hơn là thành công.

Theo 163 , ngành phim truyền hình Trung Quốc đang rơi vào vòng lặp không có lối thoát. Khi thị trường thể hiện sự yêu thích với một dòng phim, các nhà sản xuất sẽ đổ xô đi đầu tư cho dạng phim này. Bên cạnh đó, với thị trường phim ảnh ảm đạm như hiện tại, việc dự án được khởi quay được xem là "may mắn", vì vậy, các ngôi sao nếu không chấp nhận đóng vai tương tự nhau, sẽ phải chờ khá lâu mới có thể khởi động được dự án mới. Vì vậy, các ngôi sao cũng không có nhiều sự lựa chọn về vai diễn, họ chấp nhận trở nên "nhàm chán, tẻ nhạt" nhưng vẫn có phim để đóng để giữ vững địa vị, có tiền trả lương cho đội ngũ phía sau.

Với những ngôi sao đã có chỗ đứng vững chắc như Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh, do không muốn lặp lại chính mình trên màn ảnh, họ chấp nhận ở ẩn thời gian dài. Hiện tại Lưu Diệc Phi đã hơn 700 ngày chưa vào đoàn phim mới, Triệu Lệ Dĩnh cũng có tới 8 tháng nghỉ ngơi sau khi đóng máy dự án cũ.