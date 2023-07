BTC Genius Olympiad xoá tên thí sinh bị tố gian lận khỏi danh sách đoạt giải

Ngày 11/7, bảng danh sách đoạt giải chung cuộc cập nhật mới nhất được ban tổ chức Genius Olympiad công khai trên website đã không còn tên Q.U và dự án của thí sinh này. Trước đó, thí sinh Q.U nhận huy chương đồng.

Tra cứu bằng mã số báo danh 2190 của thí sinh cũng không hiển thị kết quả tìm kiếm.

Trong danh sách các thí sinh dự thi vòng chung kết, dự án của Q.U. vẫn còn thông tin. Mã số dự thi của Q.U. là 2190, hạng mục Viết sáng tạo (Creative Writing), có tựa đề "Saigon - Facing the loss of myself".

Danh sách cập nhật mới nhất về kết quả chung kết cuộc thi Genius Olympiad 2023 không còn số báo danh 2190 và Q.U.

Tuy nhiên, tại vòng loại, mã số 2190 là bài thi với tựa đề tương tự "Saigon 300 years - Facing the loss of myself", tên thí sinh dự thi là Chi Ly. (thí sinh M.C. họ Lý - PV).

Đây là hành động tiếp theo của BTC Genius Olympiad sau khi gửi email cho thí sinh M.C khẳng định đề án của Q.U (học sinh Trường THPT Gia Định, quận Bình Thạnh), có 86% điểm tương đồng với đề án gốc của M.C và một số câu giống hoàn toàn hoặc rất giống chỉ khác nhau ở cách sắp xếp câu từ.

" Chúng tôi nhận thấy rằng một dự án gần đây được gửi cho Genius Olympiad đã được phát hiện có mức độ tương đồng cao với dự án ban đầu của một học sinh khác.

Cả hai học sinh đều được giám sát bởi cùng một giáo viên.

Sau khi tiến hành điều tra kỹ lưỡng, chúng tôi xác định rằng bài làm của học sinh nói trên có 3-4 câu giống hoàn toàn với nguyên tác và có 3-4 câu rất giống chỉ có điều sắp xếp lại từ ngữ. Ngoài ra, một công cụ so sánh văn bản đã xác định rằng tác phẩm gian lận có 86% điểm tương đồng với tác phẩm gốc. Chúng tôi cũng đã kiểm tra cả hai tác phẩm dựa trên các văn bản do AI tạo ra và cả hai tác phẩm đều được xác định là do con người tạo ra bằng hai công cụ khác nhau", đại diện ban tổ chức viết trong email.

Từ đó, BTC quyết định thu hồi giải thưởng liên quan đến vụ việc này nhằm "duy trì uy tín và sự công bằng của Genius Olympiad".

Chiều 11/7, Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị Phòng GD&ĐT quận Bình Thạnh và Trường THPT Gia Định rà soát, làm rõ và báo cáo về Sở trước ngày 14/7.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm, vai trò của lãnh đạo đơn vị trong việc quản lý, cho phép học sinh và giáo viên tham gia các cuộc thi, hội thi bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Ngoài ra, cần nghiêm túc đánh giá, làm rõ vai trò trách nhiệm viên chức trong sự việc gây tranh cãi và có thể ảnh hưởng xấu đến uy tín ngành giáo dục TP.

" Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định thực hiện rà soát các nội dung liên quan và thực hiện quy trình xử lý viên chức đi nước ngoài chưa đúng mục đích và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý viên chức đi nước ngoài ", Sở GD&ĐT nhấn mạnh.