BS ung bướu tiết lộ nhóm người dễ mắc ung thư hơn người khác

Nhiều bệnh nhân chưa 18 tuổi đã phát hiện ung thư, phải cắt toàn bộ tuyến giáp

Trong các loại ung thư phổ biến nhất hiện nay, ung thư tuyến giáp là loại ung thư có dấu hiệu trẻ hóa rõ ràng nhất. ThS. BS Nội trú Nguyễn Xuân Tuấn (Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt) cho hay: Ung thư tuyến giáp chiếm tới trên 90% trong các loại ung thư thuộc hệ nội tiết.

ThS. BS Nội trú Nguyễn Xuân Tuấn cho biết thêm: "Theo thống kê của Mỹ và một số quốc gia, tỉ lệ người dưới 40 tuổi mắc ung thư tuyến giáp đã tăng 20% trong 10 năm gần đây. Có nhiều bệnh nhân dưới 18 tuổi đã mắc loại ung thư này và phải cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp. Tại khoa tôi, lượng bệnh nhân 20-30 tuổi đến khám và phát hiện mắc ung thư cũng tương đối nhiều, do đó dù còn trẻ mọi người cũng cần chẩn đoán và điều trị sớm".

ThS. BS Nội trú Nguyễn Xuân Tuấn.

Nếu được phát hiện sớm, ung thư tuyến giáp sẽ cho tiên lượng tốt, khả năng điều trị thành công cao. Ngược lại, nếu loại ung thư này phát hiện ở giai đoạn muộn, thì khối u sẽ xâm lấn ra các tổ chức lân cận quanh tuyến giáp, di căn tới hạch ở khu vực quanh cổ, hoặc tới xương, phổi, não.



Tuyến giáp là một tuyến nội tiết nằm ngay vùng trước cổ. Cơ quan này gồm 2 thùy trái và thùy phải, nối với nhau bởi một eo giáp giống như hình cánh bướm. Khi khỏe mạnh, nhu mô tuyến giáp có tác dụng tiết ra hoocmon, nhưng khi có một sự phát triển bất thường, tế bào bị biến đổi thành tế bào ung thư và có xu hướng xâm lấn ra các cơ quan xung quanh.

Ung thư tuyến giáp có thể gây tiến triển tại chỗ, khối u đó to lên và xâm lấn ra bên ngoài giống hình dáng một con cua có nhiều càng bám ra xung quanh. Khi khối u đủ lớn, nó sẽ phá vỡ vỏ bao tuyến giáp và ăn vào các tổ chức lân cận, gây tổn thương khí quản, tổn thương thực quản...

Loại ung thư này có thể di căn qua 2 con đường chính đó là qua đường bạch huyết (gây tổn thương hạch cổ quanh tuyến giáp) và qua đường mạch máu (đi đến những bộ phận ở xa như phổi, xương và não).

BS Tuấn cũng cho biết: "Lý do tỉ lệ người mắc ung thư tuyến giáp ngày càng tăng có thể vì sống trong môi trường ô nhiễm, do tiếp xúc với các hóa chất độc hại, do bức xạ, phóng xạ. Hoặc cũng có thể do ý thức đi tầm soát ung thư của người dân sớm hơn, các phương pháp chẩn đoán sớm ung thư tuyến giáp ngày càng phổ biến nên người dân đã phát hiện ra bệnh nhanh hơn so với trước đây".

Những đối tượng có nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp cao hơn so với người khác

ThS. BS Nội trú Nguyễn Xuân Tuấn cho hay: Hiện nay khoa học chưa tìm thấy nguyên nhân rõ ràng nào sinh bệnh ung thư tuyến giáp. Hầu hết các nghiên cứu đều chỉ đưa ra các yếu tố nguy cơ cao dễ mắc bệnh. Hiệp hội các nhà ung thư Hoa Kỳ đã đưa ra 1 số yếu tố nguy cơ hay gặp như sau:

- Tiền sử xạ trị vùng cổ hoặc tiền sử tiếp xúc, chiếu tia X hay các tia liên quan tới máy chụp CT.

- Chế độ ăn thiếu hoặc quá nhiều Iod làm tăng nguy cơ mắc các bướu giáp đơn thuần cũng như ung thư tuyến giáp thể nang.

- Tiền sử mắc các bệnh tuyến giáp mạn tính như viêm tuyến giáp mạn tính Hashimoto hoặc viêm tuyến giáp bán cấp De Quervain… có nguy cơ cao mắc ung thư tuyến giáp cao hơn.

- Trong ung thư tuyến giáp thể tủy, có liên quan chặt chẽ với tính chất gia đình và di truyền. Thường những bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể tủy thường nằm trong bệnh cảnh đa u nội tiết MEN 2, trong đó có 2 dưới nhóm MEN 2a và MEN 2b.

MEN 2a bao gồm: ung thư tuyến giáp thể tủy, u tế bào ưa chrom tiết Adrenalin tại tuyến thượng thận và u tuyến cận giáp.

MEN 2b bao gồm: ung thư tuyến giáp thể tủy, u tế bào ưa chrom và u xơ thần kinh hay gặp ở niêm mạc và đường tiêu hóa, đặc biệt là ở lưỡi.

Ngoài ra ở Việt Nam ghi nhận 1 số yếu tố nguy cơ khác như người sống ở vùng biển, nơi có chế độ ăn giàu iod hoặc người có tiền sử Basedow khi có u đặc tuyến giáp thì dễ nghi ngờ ung thư tuyến giáp.

Trên đây là 5 nhóm đối tượng có nguy cơ ung thư tuyến giáp cao hơn so với người bình thường. BS Tuấn cảnh báo những nhóm người này nên thực hiện sàng lọc ung thư tuyến giáp định kỳ, tránh việc phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.