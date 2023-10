Britney Spears không viết hồi ký để "xúc phạm" bất kỳ ai

(Ảnh: PHILLIP FARAONE/FILMMAGIC)

Sau khi hồi ký The Woman in Me đạt hạng 1 trong danh sách bán chạy nhất của Amazon, Britney Spears đã lên tiếng trên mạng xã hội và làm rõ về những tiết lộ chấn động trong hồi ký này. Theo đó, cô khẳng định mục đích của cuốn sách vô cùng tốt đẹp và không có ý định chỉ trích những người liên quan.

"Cuốn sách của tôi không sinh ra để xúc phạm bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào", Britney Spears chia sẻ, "Đó là tôi, đó là quá khứ. Tôi đã bước tiếp và từ nay, tôi sống một cuộc đời mới. Tôi xuất bản sách để sống tiếp quãng đời còn lại của mình. Dù thế nào đi nữa, đây là lần cuối cùng (nói về điều này)".

Cũng trong bài đăng, "công chúa nhạc pop" tiết lộ việc viết về những sự kiện xảy ra là một cách chữa lành cho tâm hồn của cô.

"Tôi không biết rằng cuốn sách này cần được viết ra. Nó đã giúp tôi khép lại quá khứ để mở ra tương lai tốt đẹp hơn. Hy vọng tôi có thể giúp những người cảm thấy cô đơn, đau khổ và bị hiểu lầm. Một lần nữa, mục đích của cuốn sách không phải là đay nghiến những trải nghiệm trong quá khứ", Britney nhắc lại.

Trong những đoạn trích được tiết lộ trước khi The Woman in Me ra mắt chính thức, Britney Spears đề cập tới 13 năm bị kìm kẹp bởi quyền giám hộ, mối quan hệ với bố ruột và mối tình sóng gió với Justin Timberlake.