Britney Spears giẫm lên vết xe đổ

Britney Spears bị tố yêu đàn ông có gia đình

Rạng sáng 2/5 (giờ địa phương), Britney Spears trong bộ dạng nhếch nhác được vệ sĩ và Paul Richard Soliz rời khỏi khách sạn Chateau Marmont ở Los Angeles, California, Mỹ, để lên xe cứu thương. Sự việc không chỉ dấy lên làn sóng lo ngại về sức khỏe tâm thần của “Công chúa nhạc pop”, đồng thời chứng thực tin đồn cô đang hẹn hò với cựu quản gia tai tiếng.

Britney Spears đang hẹn hò với cựu quản gia Paul Richard Soliz. Ảnh: BackGird/Coleman-Rayner.

Tin đồn Britney qua lại với Soliz xuất hiện vào tháng 8/2023, không lâu sau khi cô chia tay người chồng thứ ba Sam Asghari. Giọng ca Oops! … I Did It Again còn bị nghi “cắm sừng” Sam, từ đó dẫn đến kết cục “đường ai nấy đi”.

Theo người trong cuộc, Soliz được thuê vào năm 2022 để làm quản gia cho Britney. Công việc chủ yếu của Soliz là dọn nhà vệ sinh, lau sàn và nhặt rác. Sau thời gian tiếp xúc, chủ nhân hit Toxic hình thành mối quan hệ thân thiết với Soliz dù nam nhân viên đã nghỉ việc.

Thời điểm đó, bạn bè không ủng hộ chuyện tình mới của Britney. Nguyên nhân do Soliz có quá khứ bất hảo, từng nhiều lần phạm tội trong quá khứ, bao gồm cả tội sở hữu súng. Sau ồn ào tại Chateau Marmont, họ lại càng lo lắng về khả năng người đàn ông 38 tuổi tác động tiêu cực đến nữ ca sĩ sinh năm 1981.

Về vấn đề yêu đương, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ tình hình. Tuy nhiên, Britney dường như mất nhiều hơn được khi người yêu mới một lần nữa đẩy cô vào rắc rối.

Theo Daily Mail , Soliz là cha của ít nhất 9 đứa trẻ và đang bị mẹ của chúng cũng như Bộ Dịch vụ Cấp dưỡng Trẻ em (DCSS) Los Angeles truy đuổi để đòi tiền trợ cấp cho con.

Nicole Mancilla (36 tuổi) khẳng định với tờ báo Anh Soliz lừa dối cô để ngoại tình với Britney, không thanh toán hóa đơn nuôi 5 con chung với cô và những đứa con với phụ nữ khác.

“Hãy cho họ biết rằng chồng tôi đã yêu Britney Spears. Anh ta đã kết hôn và bây giờ anh ta chối bỏ các con mình. Anh ta bỏ bê con cái vì cô ta”, Mancilla nói.

Mancilla cho biết thêm Soliz đang sống với Spears, nhưng vẫn giữ nơi ở chính thức tại ngôi nhà gỗ cách nhà cô không xa. Mancilla và 5 người con đang sống với mẹ cô ở phố Sylmar, California.

Nicole Mancilla một mình nuôi 5 con với Soliz mà không nhận được một đồng cấp dưỡng nào từ người yêu cũ. Ảnh: Daily Mail.

Không có giấy tờ chứng minh Soliz và Mancilla đã kết hôn. Tuy nhiên, theo tài liệu do Daily Mail thu thập được, vào tháng 9/2021, thẩm phán ở Los Angeles xác định Soliz là cha của 5 người con do Mancilla sinh ra.

DCSS đã kiện Soliz vào ngày 22/3 để yêu cầu anh trả tiền cấp dưỡng nuôi con hàng tháng, cộng với 50% chi phí chăm sóc sức khỏe. Đơn khiếu nại tiết lộ thu nhập của Soliz là 2.774 USD/tháng, còn Mancilla không kiếm được tiền. Soliz không chu cấp cho bạn gái tiền nuôi con từ tháng 1/2020.

Quận LA cũng đệ đơn khiếu nại Soliz vào năm 2019 về khoản tiền hỗ trợ nuôi con hàng tháng là 615 USD mà anh được cho là nợ Alexandra Gonzalez. Hai người có với nhau một cặp song sinh của họ (5 tuổi). Phán quyết vào tháng 1/2022 xác nhận Soliz là cha nhưng không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con.

Tình sử phức tạp

Trong lịch sử tình trường phong phú của Britney Spears, Paul Richard Soliz không phải trường hợp duy nhất qua lại với cô khi đang trong một mối quan hệ khác. Đáng kể đến nhất là người chồng thứ hai Kevin Federline mà ngôi sao nhạc pop có chung hai con.

Khi Britney gặp Kevin lần đầu vào năm 2004, anh có vị hôn thê đang mang thai ở nhà và con gái 2 tuổi. Nữ ca sĩ và nam vũ công yêu nhau và kết hôn trong vòng 3 tháng.

Trong cuốn hồi ký The Woman in Me (2023), giọng ca Baby One More Time phủ nhận biết Kevin đã đính hôn và có con

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Daily Mail ngày 29/10, Shar Jackson, bạn gái cũ của Kevin, bác bỏ Britney. Người đẹp 48 tuổi nhấn mạnh Britney không chỉ cướp Kevin khỏi cô mà còn ngồi chờ bên ngoài bệnh viện ở Quận Cam (California) vào thời điểm cô sinh con thứ hai cho vị hôn phu cũ.

Federline đã đích thân xin lỗi Jackson vì làm tổn thương cô khi hai người cùng xuất hiện trên chương trình Celebrity Fit Club vào năm 2010.

Thời điểm quen Britney, Kevin đã có vị hôn thê đang mang thai và con gái. Ảnh: Getty Images/Shutterstock.

Một năm trước khi gặp K-Fed, Britney có cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc với biên đạo múa Columbus Short. Short đã kết hôn với vợ Brandi vào thời điểm đó, nhưng điều đó không ngăn anh ta trải qua một đêm tiệc tùng cuồng nhiệt với Britney.

“Đúng là tôi đã ngủ với Britney, nhưng chúng tôi chưa bao giờ quan hệ tình dục vì lúc đó có người khác ở trong phòng. Chúng tôi ngủ chung giường, rất thân thiết, hôn và ôm nhau. Phản ứng hóa học thật kỳ diệu, cảm xúc của chúng tôi rất mạnh mẽ”, Short kể với tạp chí Star nhiều năm trước.

Nam biên đạo múa thậm chí tuyên bố nụ hôn với Britney góp phần khiến cuộc hôn nhân của anh kết thúc.

Columbus Short thay đổi câu chuyện của mình trong cuốn tự truyện Short Stories (2020). Theo đó, anh cho biết đã ly thân với Brandi khi hôn Britney, nhưng thừa nhận đang hẹn hò với một vũ công khác vào thời điểm đó.

Anh cũng tiết lộ đã “thân mật” với Britney trong một buổi quay video ở Rome (Italy). Tuy nhiên, chuyện tình này không kéo dài. Vào một đêm, Britney nói muốn cưới Short nhưng anh lại muốn tiến xa hơn với bạn gái chính thức.

Columbus Short từng có mối quan hệ ngắn ngủi với Britney Spears vào năm 2003. Ảnh: Getty Images.

Người đàn ông đã lập gia đình tiếp theo lọt vào mắt xanh của Britney là tay săn ảnh Adnan Ghalib (hẹn hò vào năm 2007-2008). Khi gặp Britney, nhiếp ảnh gia gốc Anh đã kết hôn với vợ AzLynn Berry được 5 năm.

Mối quan hệ giữa Spears và Ghalib bắt đầu vào cuối năm 2007 sau khi nữ ca sĩ ly hôn với Federline. Britney đã nhảy vào xe của Ghalib, vốn đang chụp ảnh cô, nhằm trốn tránh các paparazzi khác. Sau đó, Ghalib bắt đầu làm việc với Spears. Họ quấn quýt nhau không rời nhưng Ghalib khẳng định với người vợ lúc đó rằng họ chỉ là bạn bè.

Trong cuộc phỏng vấn với Us Weekly vào tháng 1, AzLynn Berry cho biết cuộc hôn nhân với Ghalib đang ở giai đoạn “đỉnh cao” và họ chắc chắn là vợ chồng lúc nhiếp ảnh gia ngoại tình với Britney.

Theo Berry, chồng cũ thông báo với cô đang cố gắng giúp đỡ Britney trong vai trò tương tự như trợ lý cá nhân.

“Britney đã biết về quyền bảo hộ sắp tới. Anh ấy kể cho tôi rất nhiều chi tiết riêng tư về cô ấy, thậm chí cả những vấn đề về sức khỏe tâm thần”, Berry kể.

Mãi đến tháng 1/2008, Berry mới biết được sự thật đằng sau mối quan hệ của chồng và ngôi sao nhạc pop nhờ bức ảnh hai người hôn nhau tại bãi đậu xe ở Santa Barbara, California, bị rò rỉ.

Berry mô tả cảm giác lúc đó là “cực kỳ đau thương”. Cô ly thân Ghalib vào ngày 18/1/2008 và đệ đơn ly hôn vào tháng 6 cùng năm.

“Sự hiện diện của Britney là chất xúc tác đủ mạnh để kết thúc cuộc hôn nhân và tôi thực sự rất biết ơn. Tôi biết mình sẽ tự sát nếu tiếp tục mối quan hệ độc hại”, Berry chia sẻ.

Britney có đề cập đến câu chuyện ngoại tình này trong cuốn hồi ký năm 2023. Cô nhấn mạnh không hề biết Ghalib đã kết hôn khi họ ở bên nhau.

Năm 2023, Ghalib nói với The Sun anh và Berry đã ly thân ba năm trước khi anh phát sinh quan hệ với Britney.