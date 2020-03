Britney Spears "đào mộ" ảnh cách đây 20 năm nhưng gây chú ý lại là điều ước khi bị cách ly

Mới đây, "công chúa nhạc pop" Britney Spears đã chia sẻ hình ảnh của cô trong MV "Oops!... I Did It Again" cách đây 20 năm.

Nữ ca sĩ khiến dân tình trầm trồ vì nhan sắc xinh đẹp thời đó. Tuy nhiên, gây chú ý nhất lại là dòng trạng thái mà "công chúa nhạc pop" đăng kèm.

Cô viết: "Oop!... Hhow did 20 years go by so fast?!??! I can’t believe it. I remember that red suit was so freaking hot... But the dance was fun and it made the shoot fly by! And now we’re sitting in quarantine wishing we were on Mars... Of course I am just kidding! But seriously you have all shown so much support for this song and I thank you for it... Sending love to you all". (Tạm dịch: Ồ! Làm thế nào mà 20 năm lại trôi qua nhanh thế nhỉ? Tôi không thể tin vào điều đó. Tôi nhớ rằng bộ đồ màu đỏ rất nóng bỏng... Nhưng điệu nhảy thì lại rất vui! Và bây giờ chúng tôi đang ngồi cách ly với mong muốn chúng tôi ở trên sao Hỏa... Tất nhiên tôi chỉ đùa thôi! Nhưng nghiêm túc, tất cả các bạn đã thể hiện rất nhiều sự ủng hộ cho bài hát này và tôi cảm ơn bạn vì nó... Gửi tình yêu đến tất cả các bạn".

Trong chia sẻ của mình, Britney Spears có nhắc đến việc cô đang cách ly vì dịch Covid-19 và mong muốn được lên sao Hỏa để tránh dịch. Tưởng chừng không liên quan nhưng sao Hỏa lại chính là bối cảnh trong MV "Oops!... I Did It Again". Sự trùng hợp này không chỉ khiến Britney mà các fan của cô cũng thấy rất thú vị.