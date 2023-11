Bradley Cooper và Gigi Hadid cùng nhau đi xem kịch

Theo Page Six, Bradley Cooper và Gigi Hadid đã bị phát hiện cùng nhau đến Nhà hát Lucille Lortel ở Village để xem "Danny and the Deep Blue Sea". Đây là vở kịch mới nhưng đang nhận được rất nhiều sự chú ý của công chúng. Vở kịch có sự tham gia của Aubrey Plaza và Chris Abbott.



"Đã có một đêm hẹn hò ở rạp hát!" – nguồn tin của Page Six nói - "Bradley luôn đến rạp hát. Như bạn đã biết từ bộ phim "Maestro" về Leonard Bernstein, anh ấy là một người hâm mộ cuồng nhiệt của các vở kịch".

(Ảnh: Christopher Sadowski)

Trong những hình ảnh được các tay săn ảnh ghi lại, Gigi Hadid đội mũ Yankees và mang Birkin, trong khi Cooper mặc áo khoác đen. Cả hai tỏ ra khá trầm lắng khi di chuyển bên ngoài rạp hát - trước sự chú ý của nhiều người. Tuy nhiên, có vẻ như cặp đôi mới của Hollywood cũng không có ý định che đậy mối quan hệ của mình. Theo những người chứng kiến cặp đôi khi cả hai ở bên ngoài khu vực rạp hát thì dường như Gigi và Bradley đã nắm tay nhau khi rời khỏi địa điểm.

(Ảnh: Christopher Sadowski)

Tháng trước, chân dài Gigi Hadid và ngôi sao "Silver Linings Playbook" cũng bị phát hiện ăn tối cùng nhau tại West Village. Ngay sau buổi hẹn hò này cách đó ít ngày, người ta thấy Gigi rời khỏi xe của Bradley Cooper. Cặp đôi còn bị bắt gặp còn cùng nhau đi dạo dưới mưa.

Nếu như mối quan hệ mới giữa Bradley và Gigi thực sự biến chuyển thành mối tình lãng mạn thì cả hai đang góp phần tạo nên mối rắc rối hẹn hò phức tạp nhất Hollywood. Cụ thể, trước khi bị đồn đoán có tình cảm với nam diễn viên 48 tuổi, Gigi từng được cho là hẹn hò với Leonardo DiCaprio - bạn thân của Bradley Cooper. Trong khi đó, Bradley cũng bị bắt gặp vẫn đi nghỉ hè với bạn gái cũ (đồng thời là mẹ của con gái anh) là người mẫu Irina Shayk. Cùng thời điểm cả hai đi nghỉ cùng nhau, Irina lại được đồn đoán đang hẹn hò với huyền thoại NFL Tom Brady.

Trước khi bị đồn thổi hẹn hò, Bradley có một con gái riêng 6 tuổi với Irina. Trong khi đó, Gigi có một con gái 3 tuổi với bạn trai cũ - ngôi sao One Direction Zayn Malik.

Theo các "thông tin vỉa hè" của Hollywood, người mẫu Irina không vui khi Bradley hẹn hò với Gigi Hadid.