Brad Pitt xuất hiện cực phong độ đối đầu với "Harry Potter" Daniel Radcliffe

Thành Phố Mất Tích (tựa gốc: The Lost City) là tác phẩm hành động, xoay quanh câu chuyện phiêu lưu, kiếm tìm kho báu lạ lùng mà hài hước. Bên cạnh sự góp mặt của tài tử Harry Potter Daniel Radcliffe, bộ phim còn quy tụ dàn sao khủng gồm Sandra Bullock, Channing Tatum và màn cameo cực đỉnh của Brad Pitt.

Trailer phim "Thành phố mất tích"

Trong phim, Daniel vào vai tỉ phú Fairfax – một kẻ lập dị kiêm tội phạm quốc tế. Gã nhà giàu này tin rằng tác giả Loretta Sage (Sandra Bullock) của tiểu thuyết tình cảm phiêu lưu The Lost City of D thực chất có thể giúp hắn giải đáp câu hỏi về khó báu ẩn giấu ngoài đời thực hệt như những gì đã diễn ra trong truyện. Fairfax quyết tâm bắt cóc chị đẹp Loretta – vốn là một chị gái thành phố không biết tới rừng rú là gì. Hắn đưa cô tới hòn đảo xa xôi hòng tìm cho ra thành phố đã mất.

Sau thành công của Harry Potter, Daniel Radcliffe chọn theo đuổi các dự án độc đáo thay vì lựa chọn an toàn cho một sao hạng A như anh. Ngay sau khi dừng bước với hình tượng cậu phù thủy, nam diễn viên nhanh chóng thoát vai để trở thành một luật sư góa vợ trong The Woman in Black. Những năm gần đây, anh thậm chí còn đóng vai xác chết biết "xì hơi" trong Swiss Army Man hay một thanh niên bị gắn chặt tay vào hai khẩu súng của Guns Akimbo.

Thành Phố Mất Tích là bộ phim hài lãng mạn thứ hai của Daniel Radcliffe sau What If (2013), nhưng lần này thay vì vai chính lấy đi trái tim khán giả thì Daniel quyết lấy kho báu vì như vậy vui hơn.

Thành Phố Mất Tích chào đón Daniel trở lại vai phản diện sau 6 năm kể từ Now You See Me. Fairfax tiếp tục là nỗ lực làm mới của nam diễn viên, khắc họa một tên nhà giàu điên khùng và liều lĩnh. Xoa dịu cho khía cạnh tàn ác của nhân vật là những tình huống dở khóc dở cười khi kế hoạch của Fairfax không như hắn dự đoán.

Trả lời phỏng vấn với tờ Entertainment Weekly, Sandra Bullock nói rằng tất cả mọi người sẽ phải bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa trước nhân vật kẻ xấu của Radcliffe: "Cậu ấy thật đẹp trai và ranh ma. Tôi không biết phải giải thích sao nữa. Nhưng bạn sẽ không nghĩ rằng cậu ấy có thể đóng một vai phản diện nham hiểm một cách đẹp đẽ, điềm tĩnh và hấp dẫn đến vậy. Chàng trai này sẽ thực sự khiến mọi người bất ngờ đấy".

Một trong những lý do khiến kế hoạch của Fairfax bị gián đoạn là sự có mặt của nhân vật do Brad Pitt thủ vai – huấn luyện viên thể hình cá nhân của anh chàng người mẫu Alan, và cũng từng hoạt động trong lực lượng đặc biệt. Ngôi sao có màn xuất hiện không thể ngầu hơn trong trailer phim. Câu chuyện hậu trường về vai khách mời của Brad Pitt cũng thú vị không kém. Số là sau khi Sandra Bullock đóng vai khách mời trong Bullet Train – phim hành động mà Pitt đóng chính, cô đã nảy ra ý tưởng mời anh một vai cameo trong Thành Phố Mất Tích

Brad Pitt vốn nổi tiếng khó tính trong việc chọn kịch bản, nên Sandra Bullock đã đùa rằng nếu anh không nhận, cô sẽ bảo tài tử George Clooney "gọi cháy máy" anh hằng ngày và nói "đóng phim của Sandra đi" cho đến khi nào anh đồng ý mới thôi. Và thế là chúng ta có một vai khách mời "bá cháy" của Thành Phố Mất Tích. Khoảnh khắc Brad Pitt xuất hiện trên phim trường khiến Sandra Bullock ấn tượng sâu sắc. Cô cho biết: "Anh ấy cứ thế tới diễn và khiến mọi thứ bùng cháy luôn. Anh chàng hài hước chết đi được".

Mặc dù Channing Tatum là một diễn viên hạng A tại Hollywood nhưng được đóng chung cùng một ngôi sao kỳ cựu như Brad Pitt vẫn là vinh dự lớn. Nam diễn viên chia sẻ: "Anh ấy tới và đóng một chiếc vai như được đo ni đóng giày, một cách toàn tâm toàn ý cho vai diễn. Tôi từng gặp anh ấy nhưng được làm việc chung là cả một trải nghiệm vô cùng khác biệt. Tôi không thể tập trung được".

Trong Thành Phố Mất Tích, Tatum vào vai chính là người mẫu Alan – một "city boi" chính hiệu. Đứng trước cảnh người đẹp bị bắt cóc, Alan đóng vali lên đường giải cứu. Bộ tóc giả của nhân vật trên bìa tiểu thuyết thực chất lấy cảm hứng từ mái tóc của nhân vật "nam thần" Tristan Ludlow do Pitt thủ vai trong tác phẩm Legends of the Fall. Tatum không giấu nổi sự đam mê với Brad Pitt: "Anh ấy đẹp xỉu. Nên tôi kiểu: "Làm cho tôi quả tóc đó đi".

Thành phố mât tích - The Lost City khởi chiếu từ ngày 25.03.2022.

