Brad Pitt vướng tin hẹn hò người mẫu nội y kém 28 tuổi

Ngày 26/9, nguồn tin độc quyền của Page Six tiết lộ Brad Pitt và Emily Ratajkowski đã gặp gỡ vài lần nhưng không chính thức hẹn hò.

Nguồn tin xác nhận Brad Pitt đi chơi vài lần cùng Emily Ratajkowski nhưng không hẹn hò. Ảnh: Page Six.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền tin tài tử sinh năm 1963 và mẫu nội y 31 tuổi bí mật hẹn hò. Tuy nhiên, một người trong cuộc ở Hollywood khẳng định Brad vẫn đang độc thân. Anh và người đẹp kém 28 tuổi bị bắt gặp đi cùng nhau vài lần nhưng Emily không phải người duy nhất đi chơi với Brad trong những tháng gần đây. Dù phủ nhận tin hẹn hò, nguồn tin gây khó hiểu khi ẩn ý nói: “Hãy chú ý theo dõi”.

Vào tháng 8, nguồn tin của OK! Magazine cho hay Brad đã rủ Emily đi chơi và được cô đồng ý. “Cô ấy luôn nghĩ Brad thật dễ thương và theo cách nhìn nhận của cô ấy, cũng không mất gì khi thử gặp gỡ”, nguồn tin nói.

Sau khi bị Angelina Jolie đệ đơn ly hôn vào năm 2016, Brad Pitt khôi phục trạng thái độc thân vào năm 2019. Tuy nhiên, cuộc chiến pháp lý giữa anh và người vợ thứ hai chưa có hồi kết vì cả hai không đạt được tiếng nói chung về quyền nuôi con, còn vướng kiện tụng liên quan đến tài sản chung.

Cuộc chiến pháp lý giữa Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn chưa tới hồi kết. Ảnh: Page Six.

Trong khi đó, Emily Ratajkowski ly thân chồng Sebastian Bear-McClard vào tháng 7 sau 4 năm chung sống. Nguyên nhân được cho là nam diễn viên kiêm nhà sản xuất ngoại tình. Đầu tháng 9, chân dài Victoria’s Secret đệ đơn ly hôn lên tòa án ở Manhattan, New York, Mỹ.

Bà mẹ một con gần đây tuyên bố trong một video rằng đang độc thân và có suy nghĩ về chuyện hẹn hò.

Emily Ratajkowski vừa đệ đơn ly hôn người chồng 4 năm vì bị phản bội. Ảnh: E Magazine.

Trước Emily, Brad bị nghi ngờ qua lại với loạt mỹ nhân như ca sĩ Lykke Li, nữ diễn viên Alia Shawkat, nữ diễn viên Andra Day hay minh tinh Charlize Theron… Tuy nhiên, những tin này đều được xác định là thất thiệt.

Năm 2020, Page Six xác nhận ngôi sao Once Upon A Time In Hollywood có mối quan hệ ngắn ngủi với người mẫu Nicole Poturalski.

Hiện đại diện của Brad Pitt và Emily Ratajkowski chưa phản hồi gì về tin hẹn hò.