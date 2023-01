Brad Pitt và bạn gái đi nghỉ năm mới cùng nhau, ăn mặc sơ sài

Brad vừa tròn 59 tuổi vào tháng trước, khoe cơ bụng săn chắc và nhiều hình xăm trong chiếc quần bơi màu xanh mòng két, anh kết hợp với dây chuyền vàng quanh cổ và đeo kính phi công. Những lọn tóc vàng đặc trưng của ngôi sao "Babylon" tung bay nhẹ nhàng trong gió khi anh đọc một tập hồ sơ lớn trên tay.



Cặp đôi nóng bỏng mới mặc đồ bơi và nằm cạnh nhau trên những chiếc ghế, bạn gái mới của Brad - Ines de Ramon hoàn toàn cởi bỏ phần áo bikini. De Ramon chỉ mặc một chiếc xà rông có hoa văn màu xanh lam và khoe tấm lưng trần khi cô ôm đầu gối vào ngực và thỉnh thoảng trò chuyện với người hẹn hò hấp dẫn của mình.

(Ảnh: HEM / BACKGRID/Page Six)

Pitt và de Ramon dường như đang trở nên nghiêm túc trong mối quan hệ của mình. Họ bị phát hiện đi chơi cùng nhau nhiều lần trong hai tháng qua. Một nguồn tin thân cận với phó chủ tịch của Anita Ko Jewelry nói với People vào thời điểm đó rằng nam diễn viên "rõ ràng rất thích de Ramon vì anh đã đưa cô đến buổi ra mắt của mình".

Sau đó, cặp đôi đã tổ chức sinh nhật cho ngôi sao "Once Upon a Time… in Hollywood" ở Hollywood, nơi họ bị bắt gặp khi bước ra khỏi ô tô trước khi lên đường đến bưa tiệc của Brad. Vào thời điểm đó, một nguồn tin nói với Us Weekly rằng cả hai không "chính thức hẹn hò". Tuy nhiên, người trong cuộc cho biết Pitt đã "say mê" Ines và anh ấy "không mong đợi sẽ tìm được một người phi thường như vậy".