Brad Pitt sau khi bị các con ruồng bỏ

Brad Pitt không còn chụp ảnh chung với các con kể từ tháng 9/2016. Ảnh: Shutterstock.

Tháng 9/2016, Angelina Jolie đệ đơn xin ly hôn Brad Pitt. Kể từ thời điểm đó đến nay, truyền thông không còn thấy tài tử sinh năm 1963 xuất hiện chung khung hình với bất kỳ người con nào trong số 6 đứa trẻ nhà Jolie-Pitt.

Khác với Tom Cruise hoàn toàn ngó lơ con gái Suri, Brad Pitt vẫn thăm nuôi, gặp gỡ các con. Tạp chí OK! cho biết Brad không muốn bị chụp ảnh nên thường sắp xếp những cuộc hẹn tại các địa điểm riêng tư, khó bị nhìn thấy.

Trong thời gian xảy ra COVID-19, Angelina không thể đưa các con bay đi khắp thế giới như những năm trước đó, thay vào đó chọn nhà ở Los Angeles làm nơi tránh dịch. Bất động sản này chỉ cách biệt thự của Brad Pitt khoảng 5 phút chạy xe. Do đó, những đứa trẻ thường xuyên qua lại nhà cả mẹ lẫn bố. Cơ ngơi mua từ năm 1994 của nam diễn viên Bullet Train được nhận xét là “thiên đường” cho những đứa trẻ năng động vì có bể bơi ngoài trời, tấm bạt lò xo khổng lồ, sân trượt ván lớn và không gian vườn rộng thích hợp cho đá bóng – môn thể thao yêu thích của Zahara và Shiloh .

Mối quan hệ giữa Brad Pitt và các con

Theo Your Tango , 6 người con chung của Angelina Jolie và Brad Pitt dường như chia thành 2 phe. Ba con nuôi xa cách với cha, trong khi ba con ruột vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.

Nguồn tin của US Weekly năm 2020 tiết lộ Brad không qua lại hay nói chuyện với Maddox và Pax Thiên . Tình trạng giữa Brad và con trai lớn gốc Campuchia trở nên căng thẳng kể từ vụ xô xát được cho là xảy ra trên chuyên cơ riêng từ Pháp về Mỹ vào năm 2016. Maddox thậm chí còn làm chứng chống lại cha mình trong cuộc chiến giành quyền nuôi con của cha mẹ.

Angelina từng bức xúc vì các con không được ra tòa làm chứng về cáo buộc bạo hành. Tuy nhiên, theo nguồn tin vào năm 2021, Maddox đã đưa ra lời khai bất lợi cho Brad sau khi đủ tuổi trưởng thành. Nam sinh Gen Z thậm chí có kế hoạch phát hành cuốn sách đi sâu vào mối quan hệ phức tạp giữa họ. Theo tạp chí OK! , Brad Pitt rất yêu Maddox nhưng không thể rút ngắn được khoảng cách ngày một xa.

Lần cuối Brad và Pax Thiên xuất hiện cùng nhau là vào tháng 6/2017. Khi đó, cả hai được nhìn thấy đến cơ sở điều trị tâm lý ở Los Angeles. Họ không đi chung mà lần lượt bước vào cơ sở và trải qua một tiếng đồng hồ trị liệu trước khi rời đi. Cả hai nhận được tư vấn từ bác sĩ chuyên giải quyết vấn đề giữa cha mẹ và trẻ vị thành niên có tiếng ở Hollywood. Không chỉ Pax Thiên, những người con khác đều phải trải qua khóa điều trị tâm lý bắt buộc liên quan đến vụ ly hôn.

Tuy nhiên, phương pháp này dường như không hữu ích đối với Pax Thiên. Bằng chứng là thanh niên gốc Việt đã đăng bài chỉ trích Brad Pitt bằng những ngôn từ nặng nề vào Ngày của Cha năm 2020.

Không rõ mối quan hệ giữa Brad và Pax Thiên bắt đầu chuyển biến xấu từ khi nào. Nhưng có khả năng Angelina là nguồn cơn. Năm 2018, nguồn tin của US Weekly cho biết nữ diễn viên Salt nói với Pax Thiên, Brad Pitt chưa bao giờ muốn nhận nuôi cậu. Cô còn tuyên bố chồng cũ đã tức giận khi cô tiến hành thủ tục nhận con nuôi ở Việt Nam.

“Điều đó làm tổn hại quan hệ của cậu bé và Brad, mặc dù Brad đã phủ nhận điều đó một cách quả quyết”, nguồn tin trong cuộc khẳng định.

Brad Pitt và Pax Thiên xuất hiện bên ngoài cơ sở điều trị tâm lý vào năm 2017.

Không rõ ràng như hai anh trai, nhiều dấu hiệu cho thấy Zahara không thân thiết với cha nuôi.

Năm 2022, trên thảm đỏ buổi ra mắt phim Bullet Train , khi được hỏi về cảm nghĩ trước tin Zahara theo học tại trường Spelman College, nam diễn viên tỏ ra nghẹn ngào và khen con gái nuôi đẹp. Tuy nhiên, cư dân mạng chỉ ra phản ứng bối rối của Brad cho thấy có vẻ như anh mới biết về thông tin đó từ miệng phóng viên.

Khán giả càng nghi ngờ giữa họ có vấn đề khi tuyên thệ gia nhập Alpha Kappa Alpha - hội nữ sinh người Mỹ gốc Phi liên trường đầu tiên trong lịch sử - tại Spelman College, cô gái gốc Ethiopia giới thiệu tên là “Zahara Marley Jolie” thay vì họ kép “Jolie-Pitt” như trong giấy khai sinh.

Ngược lại, Brad Pitt được tin rằng vẫn thường xuyên gặp gỡ ba con ruột. InTouch dẫn nguồn tin riêng tiết lộ năm 2023 Brad có quan hệ tốt với Shiloh, Vivienne và Knox.

Nguồn tin của People cũng xác nhận điều này: “Brad Pitt ăn tối với ba con út khi chúng ở Los Angeles. Vì bọn trẻ giờ đã lớn, chúng có cuộc sống và bạn bè riêng. Dẫu vậy, Brad vẫn có mối quan hệ khá tốt với chúng”.

Trước đó, vào tháng 7/2022, theo Hollywood Life , Brad Pitt đến Rome (Italy) để dự sinh nhật cặp song sinh Knox và Vivienne. Nam diễn viên còn mang theo một chiếc guitar để biểu diễn trong bữa tiệc. Thời gian này, Angelina đưa các con đến Italy để quay bộ phim Without Blood .

Gần đây nhất, nguồn tin từ Life & Style khẳng định Shiloh yêu cả cha và mẹ, muốn họ làm bạn với nhau thay vì đối đầu như hiện tại. Thiếu nữ còn dự định chuyển đến ở với cha sau khi đủ 18 tuổi vào tháng 5 tới, theo tờ InTouch .

Brad Pitt đáp chuyến bay đến Rome hôm 11/7/2022 để dự sinh nhật cặp song sinh. Ảnh: Mega

Brad Pitt thỏa hiệp

Tháng 3, US Weekly dẫn nguồn tin độc quyền cho biết cuộc chiến ly hôn của Brad Pitt và Angelina Jolie sắp đi đến hồi kết. Dù quá trình đàm phán gặp nhiều khó khăn, các tài liệu chính đã được nộp lên tòa án, chỉ chờ phán quyết cuối cùng.

“Brad chỉ muốn tiếp tục cuộc sống của mình. Bước cuối cùng này tượng trưng cho sự nhẹ nhõm và một kết thúc dứt khoát cho mối quan hệ của họ”, nguồn tin nói.

Theo người trong cuộc, Angelina được duy trì quyền nuôi 3 con ruột (những người con khác đã đủ tuổi trưởng thành, không cần sự giám hộ từ cha mẹ). Brad không hào hứng với sự sắp xếp này nhưng vẫn đồng ý vì nó không tệ bằng việc vợ cũ được toàn quyền nuôi con như cô muốn lúc mới bắt đầu tranh chấp.

Nguồn tin khác thông tin thêm dù có quyền thăm nuôi, Brad cảm thấy thất vọng vì không được gặp bọn trẻ thường xuyên hơn. Anh luôn hy vọng mối quan hệ với các con bền chặt hơn.

Brad không muốn tranh quyền nuôi con với Angelina nữa. Ảnh: FilmMagic.

Sau khi ly hôn, cuộc sống của Brad Pitt có nhiều thay đổi đáng kể. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ Anh vào năm 2022, anh cho biết quyết định bỏ rượu vào năm 2016. Không lâu sau cuộc chia tay chấn động với Angelina, dành 18 tháng để tham gia các buổi gặp mặt thường xuyên của Alcoholics Anonymous (tổ chức quốc tế giúp đỡ những người gặp vấn đề về rượu). Không chỉ vậy, trong thời gian xảy ra COVID-19, anh quyết định từ bỏ thuốc lá vì nhận ra nó không mang lại lợi ích gì.

Brad Pitt cũng trải qua nhiều năm mắc chứng trầm cảm cấp độ thấp. May mắn, anh học được cách đối mặt với con người thật, gồm cả vẻ đẹp và sự xấu xí, để nắm bắt những khoảnh khắc vui vẻ.

Ngoài tinh lực tập trung vào cuộc chiến pháp lý dai dẳng với Angelina Jolie, Brad không quên phấn đấu trong sự nghiệp. Thành tựu lớn nhất đối với anh là giải Oscar cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất vào năm 2020. Trước đó, anh từng 5 lần hụt tượng vàng danh giá. Vai diễn trong Once Upon a Time … in Hollywood giúp anh thực hiện được giấc mơ danh giá nhất trong cuộc đời diễn viên.

Ở tuổi 61, Brad Pitt được khen lão hóa ngược, có sự quyến rũ khó cưỡng của đàn ông trưởng thành, có sự nghiệp. Anh đều đặn nhận vai chính trong các dự án màn ảnh rộng. Giữa năm 2022, Bullet Train đạt thành tích phòng vé tốt. Cuối năm 2022, Babylon dù thua lỗ nhưng lại nhận nhiều đề cử tại các giải thưởng danh giá như Quả cầu Vàng, Oscar... Năm 2023, anh gia nhập đoàn phim về giải đua xe Công thức 1 (F1). Không chỉ đóng phim, Brad Pitt còn “mát tay” trong vai trò nhà sản xuất phim.

Ngoài ra, Brad Pitt còn cho thấy bản thân có tài kinh doanh khi biến Miraval thành thương hiệu rượu vang hồng hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, đế chế này đang gặp khủng hoảng do tranh chấp tài sản chung với Angelina Jolie.

Về đời tư, Brad Pitt bắt đầu hẹn hò với mỹ nhân kém 27 tuổi Ines de Ramon, vợ cũ tài tử Nhật ký ma cà rồng Paul Wesley, vào năm 2022. Họ đã dọn về sống chung nhưng chưa tính chuyện kết hôn.

“Brad chắc chắn nhìn thấy tương lai lâu dài với Ines và không loại trừ việc có thêm con. Nhưng anh ấy chưa sẵn sàng cho hôn nhân vì cần thêm thời gian vượt qua những gì đã trải qua với Angie”, người trong cuộc nói với US Weekly .

Brad Pitt đang hạnh phúc bên Ines de Ramon. Ảnh: GrosbyGroup.

Theo US Weekly, Your Tango, Today