Bồn rửa đôi từng là tiêu chuẩn, vì sao nhiều gia đình làm bếp mới lại bỏ?

Nếu nhìn lại những căn bếp cách đây khoảng một, hai thập kỷ, bồn rửa chia hai ngăn xuất hiện rất phổ biến. Cách bố trí này khá hợp lý trong thời điểm mọi công đoạn rửa bát đều được thực hiện bằng tay: một ngăn dùng để ngâm hoặc rửa bằng nước xà phòng, ngăn còn lại để tráng nước sạch.

Thế nhưng thói quen sử dụng bếp đang thay đổi. Máy rửa bát xuất hiện nhiều hơn, kích thước xoong chảo ngày càng lớn, trong khi mặt bàn bếp lại được ưu tiên cho khu sơ chế và thiết bị gia dụng.

Chính vì vậy, câu hỏi của nhiều người khi làm bếp mới không còn là "nên chọn bồn rửa đôi loại nào?" mà chuyển thành "có thực sự cần hai ngăn hay không?".

1. Một ngăn lớn dễ rửa nồi chảo hơn hai ngăn nhỏ

Nhược điểm dễ nhận thấy nhất của bồn rửa đôi nằm ngay ở phần vách ngăn giữa hai chậu.

Trên bản vẽ, một chiếc bồn rộng 80 cm chia thành hai ngăn trông khá tiện lợi. Nhưng khi sử dụng, mỗi ngăn thực tế chỉ đủ cho bát đĩa hoặc nồi kích thước vừa. Những chiếc chảo đường kính lớn, nồi luộc gà, khay nướng hay thớt dài thường không thể đặt gọn hoàn toàn vào một bên.

Người dùng vì thế phải nghiêng nồi, xoay chảo hoặc để một phần vật dụng nhô khỏi bồn. Nước dễ bắn ra mặt bàn và thao tác rửa cũng trở nên vướng víu hơn.

Với chậu đơn cùng chiều rộng, toàn bộ khoảng trống bên trong được sử dụng liền mạch. Một chiếc chảo lớn có thể nằm phẳng, khay nướng cũng dễ ngâm hơn.

Đây là lý do nhiều gia đình nấu ăn thường xuyên lại thấy chậu đơn lớn thực tế hơn bồn đôi.

2. Máy rửa bát đã thay đổi cách chúng ta dùng bồn rửa

Bồn rửa đôi từng có một nhiệm vụ rất rõ ràng: tạo ra hai khu vực riêng biệt cho quá trình rửa và tráng.

Nhưng khi gia đình đã có máy rửa bát, quy trình này gần như biến mất.

Phần lớn bát đĩa sau bữa ăn chỉ cần gạt bỏ thức ăn thừa, tráng sơ nếu cần rồi cho vào máy. Bồn rửa lúc này chủ yếu được sử dụng để rửa rau, thực phẩm, xoong chảo lớn hoặc những vật dụng không phù hợp với máy rửa bát.

Khi chức năng thay đổi, nhu cầu chia đôi chậu cũng giảm theo.

Thay vì cần hai khoang nhỏ để xử lý bát đĩa, người dùng lại cần một khoảng không đủ rộng cho các vật dụng lớn.

Nói cách khác, không hẳn bồn rửa đôi trở nên "lỗi thời", mà căn bếp hiện đại đã thay đổi cách vận hành.

3. Bồn đôi có thể lấy mất diện tích quý giá của căn bếp nhỏ

Trong những căn hộ có diện tích bếp hạn chế, từng centimet mặt bàn đều quan trọng.

Một chiếc bồn đôi muốn sử dụng thoải mái thường phải có kích thước khá lớn. Khi cộng thêm khu đặt bếp nấu, tủ lạnh và khoảng sơ chế, mặt bàn còn lại có thể rất ít.

Trong khi đó, nhiều chậu đơn hiện nay được thiết kế sâu và rộng vừa đủ để đảm nhận gần như toàn bộ công việc rửa.

Điều này cho phép gia chủ lựa chọn một chiếc chậu nhỏ hơn về tổng chiều ngang nhưng vẫn giữ được không gian sử dụng bên trong.

Khoảng mặt bàn tiết kiệm được có thể trở thành nơi sơ chế thực phẩm, đặt máy pha cà phê, nồi chiên không dầu hoặc đơn giản là giữ cho căn bếp thoáng hơn.

Đặc biệt với những căn bếp nhỏ, đây là khác biệt không hề nhỏ.

4. Vách ngăn khiến việc vệ sinh phức tạp hơn

Một chi tiết ít được để ý khi mua nhưng lại dễ gây khó chịu sau thời gian dài sử dụng chính là phần vách giữa hai ngăn.

Khu vực này có nhiều mép, góc và đường tiếp giáp hơn so với chậu đơn.

Dầu mỡ, cặn thức ăn và cặn nước có thể tích tụ quanh mép vách. Với một số mẫu chậu có góc vuông hoặc thành bồn dày, việc lau sạch càng mất thời gian.

Chậu đơn có cấu tạo đơn giản hơn, ít điểm giao nhau hơn nên quá trình vệ sinh cũng nhanh hơn.

Xu hướng thiết kế bếp những năm gần đây vốn ưu tiên các bề mặt liền mạch, ít khe và dễ lau. Vì vậy, chậu đơn cũng phù hợp hơn với triết lý này.

5. Chậu đơn ngày nay có thể "biến hình" thay vì phải chia cố định

Một trong những lý do bồn đôi từng được yêu thích là khả năng phân chia công việc. Nhưng căn bếp hiện đại có một cách khác linh hoạt hơn: sử dụng phụ kiện rời.

Nhiều mẫu chậu đơn hiện nay có thể kết hợp với rổ rá inox, khay thoát nước, thớt đặt ngang chậu hoặc khay nhỏ để ngâm thực phẩm.

Khi cần hai khu vực, người dùng đặt thêm một chiếc rổ hoặc chậu phụ.

Khi cần rửa nồi lớn, chỉ cần lấy phụ kiện ra và toàn bộ lòng chậu lại trở thành một khoảng trống rộng.

Đây chính là điểm khác biệt quan trọng: không gian có thể chia khi cần nhưng không bị chia cố định suốt đời.

Với xu hướng nội thất ngày càng đề cao tính linh hoạt, giải pháp này dễ thuyết phục hơn.

6. Thiết kế liền mạch cũng hợp với phong cách bếp tối giản

Không chỉ liên quan đến công năng, sự thay đổi còn đến từ yếu tố thẩm mỹ.

Bếp hiện đại thường ưu tiên các đường nét đơn giản: mặt đá, tủ phẳng, tay nắm ẩn, thiết bị âm và ít chi tiết gây rối mắt.

Một chiếc chậu đơn lớn, đặc biệt khi lắp âm dưới mặt đá, tạo cảm giác gọn và liền mạch hơn.

Ngược lại, bồn đôi với hai lòng chậu, hai bộ thoát nước và phần vách giữa thường tạo nhiều đường chia hơn trong khu vực vốn đã có khá nhiều thiết bị.

Với những căn bếp theo phong cách tối giản, đây cũng là lý do chậu đơn ngày càng xuất hiện nhiều.

Nhưng bồn rửa đôi chưa hề "biến mất"

Bồn đôi vẫn rất hữu ích với một số gia đình.

Nếu thường xuyên rửa bát bằng tay, một bên có thể dùng để ngâm bát đĩa trong khi bên còn lại dùng để tráng.

Gia đình đông người, nấu ăn nhiều hoặc thường xuyên cần tách riêng thực phẩm sống với đồ dùng khác cũng có thể thấy hai ngăn tiện lợi.

Một số thiết kế hiện nay vì thế không bỏ hoàn toàn bồn đôi mà chuyển sang kiểu một ngăn lớn – một ngăn nhỏ, thay vì chia đôi 50/50 như trước.

Cách bố trí này giữ được khả năng phân khu nhưng vẫn đủ chỗ cho những chiếc nồi hoặc chảo lớn.

Căn bếp hiện đại đang chuyển từ "nhiều chức năng cố định" sang "một không gian linh hoạt"

Sự giảm phổ biến của bồn rửa đôi thực chất phản ánh một thay đổi lớn hơn trong thiết kế nhà ở.

Trước đây, chúng ta thường cố gắng tạo riêng một vị trí cho từng công việc: hai ngăn rửa, nhiều khoang tủ, nhiều khu vực cố định.

Ngày nay, căn bếp lại hướng đến những không gian có thể thay đổi tùy nhu cầu.

Một chiếc chậu lớn có thể rửa rau vào buổi sáng, ngâm khay nướng sau bữa tối và trở thành khu sơ chế khi đặt thêm thớt phía trên.

Vì thế, câu hỏi khi chọn bồn rửa không nên chỉ là "chậu đơn hay chậu đôi đang thịnh hành hơn".

Điều đáng cân nhắc hơn là gia đình bạn rửa bát bằng tay hay máy, thường dùng loại nồi chảo nào, mặt bàn rộng bao nhiêu và một ngày thực sự sử dụng bồn rửa theo cách nào.

Bởi trong căn bếp hiện đại, thiết kế tốt nhất không nhất thiết là thiết kế có nhiều chức năng nhất. Đôi khi, một khoảng trống đủ lớn và đủ linh hoạt lại hữu ích hơn hai khoảng nhỏ được chia sẵn.