Bốn lý do “Trở Lại Tuổi 18” khiến mọt phim mất ăn mất ngủ

Được remake từ phim điện ảnh Mỹ "17 Again" (2009), Trở Lại Tuổi 18 nhận được cơn mưa lời khen của khán giả bởi cách xây dựng tình tiết, nhân vật với nhiều nét riêng biệt, không thua kém bản gốc.

1. "Chú trung niên" thất nghiệp hóa hot boy tuổi 18

Trở Lại Tuổi 18 là câu chuyện của Hong Dae Young (Yoon Sang Hyun diễn xuất) 37 tuổi, thất nghiệp, đang bị vợ đòi ly hôn và con cái ít tâm sự. Ngày trẻ, Dae Young có một tương lai rộng mở với tài năng chơi bóng rổ cực đỉnh. Thế nhưng, chàng cầu thủ trẻ 18 tuổi phải gác lại giấc mơ, bắt đầu lao vào kiếm sống và vun đắp cuộc sống gia đình vì trót làm bạn gái mang thai. Trong một lần quay trở lại trường cũ, Dae Young bất ngờ quay trở về hình dáng trẻ trung khi xưa và đổi tên thành Go Woo Young (do Lee Do Hyun thủ vai). Cũng từ đó, hàng loạt tình huống "trái ngang" xuất hiện.

Dae Young hoảng loạn trước hình hài mới của mình

Vợ đi họp phụ huynh cho con nhưng gặp học sinh "có gương mặt của chồng"

Nhìn tổng thể, đây là một bộ phim dành tặng thanh xuân. Ở đó, khán giả sẽ tìm thấy những người trẻ theo đuổi giấc mơ của mình, những người tiếc nuối vì sai lầm mà bỏ lỡ kế hoạch, những tình yêu đầu dại khờ... Trở Lại Tuổi 18 sẽ giúp người xem nhận ra được những điều quý giá đang ở ngay bên cạnh, để đến một ngày chúng ta không phải thốt lên "Biết thế tôi đã không như vậy!", hay là "Giá mà tôi biết trước thì đâu như thế này!".

2. Dàn diễn viên đầy hứa hẹn

Kể từ khi ra mắt, Trở Lại Tuổi 18 đã ghi điểm lớn bởi dàn diễn viên tài năng từ lớn đến nhỏ. Với những diễn viên có nhiều kinh nghiệm sống và đã quen mặt với khán giả qua nhiều bộ phim như bộ đôi Yoon Sang Hyun và Kim Ha Neul, họ dễ dàng nhập vai một đôi vợ chồng đang bên bờ vực tan vỡ. Trái lại, một "tân binh" như Lee Do Hyun đã giúp cho bộ phim đã mang thêm nhiều màu sắc hy vọng và nhiệt huyết tuổi trẻ.

Cặp vợ chồng Hong Dae Young (Yoon Sang Hyun) và Jung Da Jung (Kim Ha Neul)

Hong Dae Young sau khi hồi xuân với cái tên Go Woo Young (Lee Do Hyun)

Vai diễn Go Woo Young trong Trở Lại Tuổi 18 là vai chính đầu tiên của diễn viên Lee Do Hyun. Trước đó, anh đã từng gây chú ý với loạt vai phụ ở các bộ phim: Khách Sạn Ma Quái, Still 17,... Bên cạnh đó, bộ phim cũng quy tụ những cái tên nổi tiếng như: Roh Jeong Eui, Ryeoun, Choi Bo Min, Hwang In Yeop. Qua các tập đầu tiên dàn diễn viên phụ trong bộ phim đã thể hiện được tròn vai, khiến cho cảm xúc bộ phim rất trọn vẹn.

Chị em song sinh Hong Shi Ah (Roh Jeong Eui, trái), Hong Shi Woo (Ryeoun, phải)

3. Lắng đọng tình cảm gia đình

Trở Lại Tuổi 18 không phải là một bộ phim mang yếu tố kì ảo. Sau những tập đầu tiên lên sóng, khán giả sẽ nhận thấy bộ phim đang hướng người xem đến các câu chuyện trong gia đình. Đó là những câu chuyện vẫn thường thấy trong nhiều ngôi nhà: vợ cả đêm thức trắng vì chồng ngáy to, con cái ngại nói chuyện với ba mẹ nhưng có thể dễ dàng kể với một người bạn vừa mới quen, hay hình ảnh ông bố trẻ hớt hải vì con bị ốm. Bộ phim hiện đang đem lại những tình huống xúc động, giàu ý nghĩa và hàm chứa các thông điệp thú vị trong cuộc sống làm khán giả phải rơi nước mắt.

Bị thành viên trong đội bóng chuyền bắt nạt, Shi Woo quyết nói dối bố về ước mơ của mình

Vợ cả đêm thức trắng vì chồng ngáy quá to

4. Sức hút từ phiên bản gốc

Trở Lại Tuổi 18 là một bộ phim được làm lại từ kịch bản gốc nổi tiếng 17 Again của Mỹ. Vào thời điểm ấy, Zac Efron (Michael O'Donnell lúc trẻ) và Ned Gold (Thomas Lennon) của 17 Again là hai cái tên sáng nhất phòng vé. Trong ngày đầu tiên công chiếu, bộ phim đã thu được hơn 9 triệu USD. Một tuần sau, phim cán mốc 23,7 triệu USD và đứng đầu khu vực Bắc Mỹ về doanh thu bán vé.

Việc làm lại một tựa phim điện ảnh đã quá ăn khách và có nhiều khác biệt trong văn hóa đã tạo nhiều hứng thú cho khán giả, đồng thời đặt ra nhiều áp lực cho nhà sản xuất. Dẫu mang cái mác cũ, nhưng tính tới thời điểm hiện tại, bộ phim vẫn tạo được những màu sắc rất mới mẻ và đậm chất văn hóa Hàn Quốc cùng những câu chuyện mà biên kịch muốn truyền tải: Tình cảm gia đình, bạo lực học đường, những vấn đề nổi bật trong xã hội. Bởi thế bộ phim vừa giữ được tinh thần của bản gốc, vừa tạo nên nhiều điều mới mẻ, lôi cuốn người xem mà vẫn hợp lý. Những vấn đề nổi cộm trong xã hội Hàn được đưa lên màn ảnh nhỏ một cách hấp dẫn và lôi cuốn chính là chìa khóa giúp bộ phim nhận được sự yêu thích từ khán giả.

Lỡ "ăn cơm trước kẻng" người trẻ phải đánh đổi cả tương lai phía trước

Người cha luôn bảo bọc yêu thương con cái

Trở Lại Tuổi 18 đang được phát sóng 4 tập mới trên ứng dụng Phim truyện và ứng dụng Foxy của Truyền hình FPT vào thứ 4 mỗi tuần, với lựa chọn thuyết minh và phụ đề.