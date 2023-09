"Bom xịt" gây tiếc nuối nhất 2023 lại kết thúc với rating cao bất ngờ, netizen hậm hực vì tập cuối quá dở

Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì 2 (The Uncanny Counter 2) từng là một trong số những bom tấn được mong chờ nhất mùa hè 2023 bởi sức hút quá lớn từ phần 1. Đáng tiếc khi lên sóng, Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì 2 lại chẳng được như mong đợi của người xem bởi kịch bản và cả những cảnh hành động đều gây nhiều tiếc nuối.

Sau hành trình 12 tập phim với rating không mấy khả quan, Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì 2 chính thức khép lại. Bất ngờ khi rating tập cuối lại tăng trưởng mạnh mẽ, lên tới con số 6,1%. Đây không chỉ là thành tích cao nhất của cả phần phim mà còn đánh dấu bước nhảy vụt, rating phim tăng gấp đôi so với tập 11.

Rating cao cho thấy việc khán giả vẫn chưa hoàn toàn quay lưng với tác phẩm này, bởi ít nhiều cái kết này cũng đã được người xem chờ đợi suốt 3 năm. Thế nhưng rating tăng không đi kèm chất lượng, hồi kết của Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì 2 vẫn tiếp tục để lại rất nhiều tiếc nuối.

Ở hồi kết, trận chiến cuối cùng của So Moon (Jo Byung Gyu) và chú Ma được cho là diễn ra một cách quá chóng vánh, như thể phim thiếu thời lượng. Trên thực tế, phần 2 của phim không khai thác những câu chuyện nhỏ như phần 1 mà chủ yếu tập trung toàn bộ thời lượng vào một nhóm ác quỷ. Cả phim chỉ có một câu chuyện nhưng đến tập cuối, mọi thứ lại được xử lý một cách quá vội vàng với tinh thần "chữa lành", đúng với dòng phim sở trường của của đài tvN.

Khán giả để lại nhiều bình luận cho rằng tập cuối của phần phim này kém xa so với tập cuối phần 1 về độ kịch tính, có lẽ là bởi nó được sản xuất bởi đài tvN (nhà đài chuyên dòng phim tình cảm) thay vì OCN (nhà đài chuyên dòng phim hành động, nặng đô). Trận chiến quan trọng được giải quyết quá nhanh nhưng tập cuối vẫn tạo cảm giác lê thê khi nhường thời lượng cho những câu chuyện không thực sự cần thiết. Việc So Moon bị cử đi dạy cách mở lãnh địa cho toàn bộ thợ săn quỷ trên thế giới hay sự trở lại của Do Hwi - tình đầu Ha Na,... đều là những chi tiết bị cho là thừa thãi, khiến người xem không thực sự thoải mái.

Nguồn ảnh: tvN