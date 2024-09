Theo số liệu từ Flix Patrol, The Perfect Couple (tựa Việt: Cặp Đôi Hoàn Hảo) đang là tựa phim thống trị bảng xếp hạng Netflix toàn cầu, đứng top 1 tại 61 quốc gia. Phim gây tranh cãi về mặt nội dung nhưng ai cũng công nhận diễn xuất của Nicole Kidman là điểm sáng ấn tượng.

Dự án mới của Nicole Kidman đứng top 1 Netflix toàn cầu

The Perfect Couple lấy bối cảnh một đám cưới xa hoa tại hòn đảo Nantucky do gia tộc Winbury giàu có tổ chức. Mọi thứ bỗng trở thành thảm họa khi ngay trước buổi lễ, một xác chết bí ẩn trôi dạt vào bờ. Toàn bộ những ai có mặt tại đây đều trở thành nghi phạm. Những bí ẩn đen tối của từng người dần được hé lộ.

Nicole Kidman vào vai Greer Garrison Winbury - một nữ nhà văn nổi tiếng và là vợ của Tag Winbury (Liev Schreiber). Cả hai là người người đứng đầu gia tộc và đang tìm mọi cách để tránh do danh tiếng, sự nghiệp của mình bị nguy hiểm. Ngoài ra, The Perfect Couple còn quy tụ dàn diễn viên toàn sao gồm Donna Lynne Champlin, Jack Reynor, Dakota Fanning…

Các nhà phê bình đều đánh giá cao diễn xuất của dàn diễn viên, đặc biệt là Nicole Kidman. Sau nhiều năm "lăn lộn" tại Hollywood, vợ cũ của Tom Cruise vẫn giữ được vẻ trẻ trung và xinh đẹp. Nhiều người ví cô là "thánh hack tuổi" vì đã U60 nhưng không khác gì phụ nữ ngoài 30.

Song, bộ phim lại gặp phải nhiều bình luận trái chiều về nội dung. The Guardian khen ngợi loạt phim vì cốt truyện được xây dựng tốt, các nút thắt và tiết lộ được tính toán thời gian hoàn hảo, khiến người xem khó có thể dừng lại sau khi đã bắt đầu. The Independent chỉ trích tác phẩm vì nhịp độ nhanh và thiếu chiều sâu, cách kể chuyện vội vã khiến dòng thời gian phi tuyến tính trở nên rời rạc. Financial Times đánh giá The Perfect Couple có vẻ dễ đoán, so sánh với Big Little Lies và The White Lotus, nhưng lại thiếu chiều sâu cảm xúc và sự dí dỏm sắc sảo.

Khán giả cũng phân cực về bộ phim trên imdB, một bình luận viết: "Tôi đã chờ đợi bộ phim này kể từ khi tôi thấy các diễn viên chính. Tôi nghĩ rằng tất cả họ đều làm tốt, nhưng vẫn thiếu một điều gì đó. Nó quá sến súa và dễ đoán. Tôi hơi biết kẻ giết người là ai vì họ không che giấu gì cả. Ngoài ra, phim thú vị lúc đầu nhưng sau đó tôi đã bỏ qua một số phần chỉ để đến phần kết nhanh hơn. Tôi thích Amelie, diễn xuất của cô ấy rất tốt. Liev thật tuyệt, Nicole cũng vậy. Dakota một lần nữa thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình, tôi nhớ cô ấy từ khi còn nhỏ. Cô ấy lớn thật nhanh! Nhìn chung, tôi thực sự khuyên bạn nên xem bộ phim này. Nhưng vì nó đã chuyển từ thú vị sang nhàm chán, có lẽ bạn có thể bỏ qua cũng được".