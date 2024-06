Tiểu thư phim học đường top 1 Netflix: Style lên hình "chanh xả", đời thường giản dị hết sức

Mix một chiếc áo len khoét vai oversize cùng quần jeans basic, "tiểu thư học đường" lại một lần nữa chứng minh "simple is the best". Không cần đồ hiệu, cũng không cần như fashionista, style của Roh Jeong Eui vẫn ấn tượng vì cô nàng luôn biết cách tạo điểm nhấn cho outfit của mình.