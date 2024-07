Gần đây, khán giả quốc tế có xu hướng ưa chuộng những bộ phim tình cảm lãng mạn với cặp nam nữ chính chênh lệch tuổi tác. Hồi đầu năm, dự án The Idea of You với câu chuyện mẹ yêu thần tượng của con gái đã gây sốt tại rạp và các nền tảng phim trực tuyến. Mới đây, một bộ phim có kịch bản theo mô-tip tương tự là A Family Affair cũng vươn lên top 1 lượt xem toàn cầu của Netflix chỉ sau vài ngày ra mắt.

Bộ phim ngôn tình A Family Affair gây sốt toàn cầu.

Cụ thể, theo số liệu từ Flix Patrol, bộ phim của nam thần Zac Efron và minh tinh Nicole Kidman hiện đứng đầu tại 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tác phẩm gây sốt tại nhiều thị trường như Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha và cả Việt Nam. Không dừng lại ở đó, lượt xem của khán giả còn có xu hướng tăng mạnh trong những ngày qua.

A Family Affair là bộ phim hài lãng mạn Mỹ do Richard LaGravenese đạo diễn và Carrie Solomon viết kịch bản. Nội dung kịch bản kể về Brooke Harwood (Nicole Kidman đóng) một người mẹ đơn thân hiện làm nhà văn. Con gái 24 tuổi của cô - Zaza (Zoey King) - làm trợ lý cho Chris Cole - một ngôi sao Hollywood nổi tiếng đào hoa và hợm hĩnh.

Cảm thấy không được tôn trọng, Zaza quyết định bỏ việc sau khi chỉ được giao những công việc lặt vặt. Chris Cole sau đó phải đến tận nhà để thuyết phục cô nhân viên cũ làm việc cho mình. Tại đây, anh tình cờ gặp Brooke và nảy sinh tình cảm. Mối quan hệ của họ khiến Zoey choáng váng, đặc biệt khi một lần vô tình phát hiện mẹ đang tình từ với tên sếp đáng ghét của mình.

A Family Affair nhận nhiều lời khen vì nội dung hài hước, lãng mạn. Câu chuyện tình "bất ổn" giữa cặp nam nữ chính là nguồn cơn tạo ra hàng loạt tình huống dở khóc, dở cười cho người xem. Đặc biêt, câu chuyện được thể hiện qua góc nhìn cô gái trẻ Zaza, từ đó truyền tải nhiều thông điệp về tình yêu, gia đình và cuộc sống.



Dù chênh lệch 20 tuổi, Zac Efron và Nicole Kidman vẫn nhận mưa lời khen từ khán giả với màn thể hiện trên màn ảnh. Hai người diễn rất ăn ý trong những phân đoạn tình tứ cũng như hài hước của dự án. Trong quá khứ, cặp sao từng hợp tác trong bộ phim 18+ The Paperboy (2012) gây tranh cãi gay gắt một thời. Tác phẩm từng được chọn vào danh sách tranh giải Cành Cọ Vàng và giúp Nicole Kidman nhận một đề cử Quả Cầu Vàng.

