Longlegs là bộ phim kinh dị đang gây bão tại phòng vé Bắc Mỹ. Chỉ sau 3 ngày phát hành, dự án của tài tử Nicolas Cage gây bất ngờ khi thu về 22,6 triệu USD (hơn 574 tỷ đồng), đánh bại bom tấn ngôn tình Fly Me to the Moon (10 triệu USD) của Scarlett Johansson và Channing Tatum khi ra mắt cùng thời điểm.

Longlegs cũng vượt qua A Quiet Place: Day One (22,5 triệu USD trong 4 ngày) để trở thành phim kinh dị có doanh thu mở màn cao nhất tại thị trường Bắc Mỹ tính từ đầu năm. Theo Variety, thành tích này vượt xa dự đoán của giới chuyên môn khi kinh phí sản xuất của bộ phim chưa đến 10 triệu USD. Điều này đồng nghĩa với việc Longlegs đã vượt qua mốc doanh thu để có lãi ngay sau tuần đầu tiên phát hành.

Kịch bản phim lấy bối cảnh tại bang Oregon, Mỹ cuối thế kỷ 20. Câu chuyện theo chân Lee Harker (Maika Monroe đóng) - một nữ đặc vụ FBI đang điều tra hàng loạt những vụ án bí ẩn khi các thành viên trong nhà sát hại lẫn nhau rồi tự tử xảy ra ở khu vực này trong nhiều thập kỷ. Cô nghi ngờ tất cả đều chung một nguyên nhân khi hiện trường luôn xuất hiện cụm từ Longlegs được để lại. Sau khi lần theo các manh mối, Lee Harker phát hiện đây là tên của kẻ sát nhân giấu mặt (Nicolas Cage đóng) đã thoát khỏi sự truy lùng của cảnh sát hàng chục năm nay.

Nicolas Cage vào vai tên phản diện giết người hàng loạt trong phim.

Dù là một dự án kinh phí thấp, Longlegs được chú ý nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực và những dự án tiếp thị thông minh. Bộ phim hiện đạt điểm tươi 86% từ 170 bài đánh giá của giới phê bình. Phần lớn khen ngợi nội dung phim và màn thể hiện xuất thần của nam chính kiêm phản diện Nicolas Cage.

Cây viết Jonathan Sim gọi đây là tác phẩm đáng sợ nhất năm 2024. Đạo diễn Osgood Perkins đã rất chú trọng đến phần âm thanh để tạo nên một bầu không khí rùng rợn cho toàn bộ thời lượng tác phẩm. Còn theo trang Movie Freak, ở nhiều phân đoạn, khán giả nếu để ý kỹ hoàn toàn có thể dự đoán trước các tình tiết sắp diễn ra. Tuy nhiên, họ vẫn sẽ cảm thấy hồi hộp và lôi cuốn chờ đợi hành động của các nhân vật.

https://kenh14.vn/bom-tan-moi-chieu-3-ngay-da-kiem-hon-500-ty-nhan-diem-cao-ngat-nho-man-dien-xuat-than-cua-nam-chinh-20240715134209815.chn