Vào ngày 6/6 vừa qua, bom tấn hành động Mercy For None (tựa Việt: Không Dung Thứ) đã chính thức phát hành trọn bộ 7 tập. Ngay lập tức, tác phẩm này đã trở thành tâm điểm chú ý nhờ sự xuất hiện của dàn cast cực chất lượng bao gồm So Ji Sub, Huh Joon Ho, Ahn Kil Kang, Gong Myung, Choo Young Woo...

Mercy For None của So Ji Sub được đánh giá rất cao.

Mercy For None xoay quanh câu chuyện của Nam Gi Jun (So Ji Sub), người từng là thành viên chủ chốt của băng đảng Bongsan, do Koo Bong San cầm đầu. Anh đã lao vào những cuộc chiến đẫm máu, giúp băng đảng vươn lên mạnh mẽ. Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi khi em trai anh, Nam Gi Seok, gia nhập băng đảng đối thủ. Để bảo vệ em trai mình, Nam Gi Jun đã quyết định rời khỏi Bongsan mãi mãi. Thậm chí để chứng minh quyết tâm của mình, Nam Gi Jun còn chấp nhận cắt đứt gân Achilles bên trái.

Suốt 11 năm tiếp theo, Nam Gi Jun sống cuộc đời bình lặng, điều hành một doanh nghiệp cung cấp đồ uống nhỏ phục vụ các cơ sở do Bongsan sở hữu. Anh không có ý định quay lại giang hồ. Thế nhưng rồi, Nam Gi Seok được phát hiện đã chết trong hoàn cảnh đáng ngờ, Nam Gi Jun biết rằng anh không thể tiếp tục cuộc sống bình thượng được nữa. Để tìm ra sự thật và trả thù, Nam Gi Jun trở lại thế giới ngầm, nơi những mối hận thù cũ vẫn còn cháy, cán cân quyền lực đã thay đổi và không có thứ gì giống như vẻ bề ngoài.

Trên Collider, cây viết Jeff Ewing đã đưa ra những lời có cánh cho màn tái xuất của So Ji Sub sau 2 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ: "So Ji Sub có màn trình diễn tuyệt vời trong vai nhân vật chính Nam Gi Jun. Đây chắc chắn là một nhân vật có nhiều hành động hơn lời nói, nhưng So Ji Sub vẫn thể hiện cảm xúc rất tốt. Hình ảnh anh lê bước qua chướng ngại vật, vượt qua các xác chết với vẻ u buồn rõ ràng phù hợp với một nhân vật đang chịu mất mát. Nam tài tử cũng xử lý các phân cảnh hành động một cách khéo léo, mang đến cảm giác chiến đấu chân thật và rất chuyên nghiệp".

Jeff Ewing viết thêm: "Nhiều dự án cố gắng trở thành John Wick mới và Mercy for None thực sự xứng đáng với danh hiệu này. Điểm tương đồng về một tên tội phạm bạo lực trở về và tạo ra con đường rải rác xác chết trong thế giới băng đảng được thể hiện rất rõ ràng từ tập 1, nhưng những khác biệt chính về phong cách làm phim khiến hai dự án trở nên khác biệt. Việc tránh sử dụng súng giúp các cảnh đánh nhau trở nên gai góc hơn, gần với tinh thần của cảnh chiến đấu bằng búa kinh điển trong Oldboy hơn là phong cách "gun-fu" của John Wick".

Trên mạng xã hội, netizen dành nhiều lời ngợi khen cho Mercy For None. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Tôi vừa done một vài phút trước. Phim chỉ có 7 tập mà 1 tập tầm 35-40 phút thôi nên rất ngắn nha, nhịp phim nhanh, ít đạo lý. Đánh nhau thì rất đã mắt, chắc phải combat hơn chục pha, có điều tuy là phim hành động nhưng càng về sau càng buồn. Đặc biệt là dàn cast đẹp trai từ A đến Z, phim gần như không có nhân vật nữ.

- Xem xong vẫn không nghĩ Choo Young Woo lại hợp dark action thế, lại còn là vai phản diện. Trời ơi, mong sau này ẻm đóng thêm vài bộ cỡ này ghê, huhu.

- Tui còn chưa xem hết nhưng đánh đấm đỉnh thật ấy. Recommend cho bạn nào muốn phim thiên hành động. Dù thiên về hành động nhưng mọi người diễn cũng đỉnh lắm, diễn viên hầu hết kỳ cựu mà phim nhịp điệu cũng gãy gọn không lê thê vì có tầm 40 phút/ tập thôi (không tính intro với ending). Hy vọng không bị spoil vì đó là 1 trong những điểm cuốn hút của phim.

- Lâu lắm mới thấy phim full đàn ông, kết với tui rush hơi vội (kiểu neft trùm cuối quá) nhưng phim xoáy vào nhân quả nên cũng hợp lý, ai diễn cũng hay không thể chê nổi luôn nhưng bất ngờ Gong Myung nhất.

- Một phần phim chuyển thể từ webtoon nên cốt truyện sẵn vậy rồi, chưa kể phim đã mở rộng nội dung so với nguyên tác. Hành động mãn nhãn với có mấy anh siêu đẹp trai. Mạch phim nhanh, gãy gọn nhưng đặc tả tâm lý nhân vật tốt, bromance chemistry siêu đỉnh. Cuối cùng thứ tui day dứt nhất vẫn là ánh mắt của So Ji Sub, gần như không có thoại nhưng diễn đỉnh thật sự.