Bom tấn 18+ top 1 toàn cầu nhận bão tẩy chay chỉ vì một cảnh nóng

Lên sóng tập đầu tiên từ giữa tháng 6, series House Of The Dragon mùa 2 dẫn đầu lượt xem toàn cầu trên nền tảng HBO suốt hơn 1 tháng qua, chứng tỏ độ hot của thương hiệu Game of Thrones vẫn còn rất lớn với khán giả thế giới. Tuy nhiên, tập mới nhất - Smallfolk - mới đây đã lập kỷ lục đáng quên khi có điểm rating thấp nhất của thương hiệu trên IMDb với 6,3/10.

House Of The Dragon mùa 2 dẫn đầu lượt xem trên HBO suốt hơn 1 tháng kể từ khi lên sóng.

Theo trang WIS, ban đầu, Smallfolk được khán giả toàn cầu đón nhận khá tích cực, được khen ngợi có chất lượng tốt hơn hẳn tập 5 phát sóng trước đó 1 tuần. Tuy nhiên, những ngày qua, một lượng lớn khán giả đã liên tiếp vào trang IMDb của phim để lại đánh giá 1 sao vì phản đối cảnh hôn đồng tính của nhân vật Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy đóng).

Cụ thể, ở cuối tập phim, Rhaenyra đã có cảnh thân mật với nhân vật Mysaria do sao nữ người Anh Sonoya Mizuno đóng. Một số khán giả cho rằng phân đoạn này thừa thãi và được cài cắm một cách bất hợp lý để tuyên truyền những thông điệp về giới tính. Nhiều người hâm mộ thất vọng vì cảm thấy quyết định này phá hỏng mạch truyện, ảnh hưởng tới chất lượng của bộ phim.

Cảnh đồng tính của Rhaenyra Targaryen trở thành tâm điểm gây tranh cãi.

Theo số liệu từ IMDb, hiện có hơn 14 nghìn khán giả đã chấm tập phim 1 sao, chiếm hơn 37%. Phần lớn số này đến từ các quốc gia như Ả Rập Xê Út (7.400 khán giả), Mỹ (1.000 khán giả), Iraq (800 khán giả)...

Tập 6 Smallfolk nhận "bão" đánh giá 1 sau từ khán giả.

House of the Dragon là tiền truyện của thương hiệu truyền hình đình đàm Game Of Thrones. Nhờ sở hữu lượng fan đông đảo có sẵn, mùa 1 ngay khi ra mắt và nhanh chóng gặt hái được nhiều thành công về lượng người xem lẫn đánh giá từ giới phê bình. Nội dung chính của series xoay quanh gia tộc Targaryen và thế giới của những chú rồng khổng lồ từng tồn tại trước thời kỳ trong series Game Of Thrones.

House of the Dragon 2 ra mắt tiếp nối thành công của phần đầu. Tác phẩm được khen có cốt truyện gay cấn, đem tới nhiều trận chiến hoành tráng hơn. Bối cảnh hoành tráng và hiệu ứng đẹp mắt cùng diễn xuất ấn tượng cũng là điểm sáng giúp dự án ghi điểm với khán giả. Mùa 2 của phim được đánh giá là một trong những chương trình truyền hình xuất sắc nhất trong năm 2024.