“Bom sex” đột ngột qua đời ở tuổi 28, nghi tự tử

Chiều 15/11, Yahoo News đưa tin, "bom sex" người Nhật Bản Meiko Nakao đột ngột qua đời mới đây. Nữ diễn viên trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 28, khiến công chúng không khỏi bàng hoàng.

Ở thời điểm hiện tại, truyền thông đặt ra nghi vấn Meiko tự kết liễu mạng sống của mình. Nhà phê bình kiêm blogger Ichiken Kanshunshu cũng cho rằng, nữ diễn viên 28 tuổi đã tự tử, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối trước tình trạng sức khỏe tinh thần của nhiều nữ nghệ sĩ đang không được quan tâm đúng mức.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Hibari Hijiri - bạn thân của Meiko Nakao - không giấu được niềm đau xót khi hay tin dữ. Hibari cho biết cô luôn xem Meiko như người em gái ngọt ngào. 2 nữ diễn viên thường dành thời gian đi chơi hoặc trò chuyện qua điện thoại. Tuy nhiên, gần đây tần suất liên lạc của họ đã giảm đi đáng kể và nguyên nhân xuất phát từ những vấn đề cá nhân của Hibari. Đau lòng thay, lần này khi Hibari liên lạc lại với người chị em tốt Meiko thì đã quá muộn.

Hibari nghẹn ngào bày tỏ: "Nếu tôi nhận thấy có điều gì đó bất ổn từ sớm và dành thời gian ở bên động viên em ấy, có lẽ bi kịch này đã không xảy ra. Tôi đã không làm được gì cho em ấy. Tôi thực sự, thực sự xin lỗi Meiko rất nhiều".

Hibari thừa nhận cô từng đấu tranh nội tâm về việc có nên chia sẻ tin tức Meiko qua đời trên trang cá nhân hay không. Nhưng rồi nữ diễn viên quyết định đăng những dòng tâm sự dành cho Meiko vì sợ rằng sự im lặng sẽ khiến người đồng nghiệp xấu số trở nên cô đơn hơn nữa. Hibari chia sẻ bài đăng mới đây để fan cùng tưởng nhớ người bạn thân của mình. Ở cuối bằng đăng tưởng niệm Meiko, Hibari viết: "Meiko yêu quý, em sẽ luôn là 1 người bạn quan trọng trong cuộc đời chị. Chị thực sự, thực sự rất quý mến em".

Hibari Hijiri day dứt không yên khi hay tin người em thân thiết Meiko Nakao đột ngột qua đời



Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người hâm mộ đã gửi nhiều lời động viên tới gia đình nữ diễn viên quá cố Meiko Nakao, hy vọng những người thân yêu của cô có thể vượt qua được nỗi mất mát to lớn.