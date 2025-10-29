"Bom sex" gốc Việt nói gì về nghi vấn "bao nuôi" chồng trẻ kém 12 tuổi vì háo sắc?

"Bom sex" gốc Việt Chung Lệ Đề đã kết hôn với "hồng hài nhi" kém 12 tuổi Trương Luân Thạc từ năm 2016. Cuộc hôn nhân của họ chịu nhiều lời đàm tiếu, với nghi vấn Chung Lệ Đề "háo sắc" chồng trẻ, còn Trương Luân Thạc tham tiền, muốn "đào mỏ" người vợ giàu có.

Đến nay, cặp đôi đã tham gia chương trình Trời Sinh Một Cặp và "xử lý" mọi tin đồn quanh cuộc hôn nhân của họ. Trương Luân Thạc đáp lại tin đồn 1 cách thẳng thắn: "Họ đều nghĩ là tôi ham tiền, còn cô ấy thì háo sắc. Thực ra tôi cũng háo sắc lắm đấy!". Đáp lời chồng, Chung Lệ Đề cũng cười lớn và nói: "Lúc đó người ta nói tôi trâu già gặm cỏ non. Đúng, cỏ non ngon mà!".

Chung Lệ Đề và chồng trẻ đáp lại những tin đồn "trai ham tài, gái ham sắc"

Màn đáp trả tin đồn cực kỳ "mỏ hỗn" mà vẫn hài hước của đôi vợ chồng Chung Lệ Đề - Trương Luân Thạc đã làm dậy sóng mạng xã hội. Netizen khen ngợi cặp đôi hài hước, duyên dáng nhưng cũng rất cứng rắn trước những lời đơm đặt.

Đôi vợ chồng cách nhau 12 tuổi cũng chia sẻ nhiều điều về cuộc sống gia đình. Khi MC đánh giá Trương Luân Thạc là "cha dượng hàng đầu", anh xua tay và cho biết bản thân không bao giờ nghĩ mình là cha dượng. Nam diễn viên tiết lộ gia đình không có khái niệm cha dượng, các con của Chung Lệ Đề cũng không gọi anh như vậy.

"Bom sex" gốc Việt giải thích: "Chồng tôi chăm sóc và quan tâm các con ngay từ những việc nhỏ nhất. Trong lòng chúng, anh đã là người cha vượt qua cả huyết thống". Được biết khi con gái thứ 2 gặp vấn đề sức khỏe, Trương Luân Thạc đã 1 tay lo toan chữa trị cho con. Khi gặp vấn đề, các con đều tìm đến Trương Luân Thạc để chia sẻ và xin lời khuyên. Các con của Chung Lệ Đề không hề phân biệt Trương Luân Thạc là cha dượng.

Các con của Chung Lệ Đề coi Trương Luân Thạc như bố đẻ

Chung Lệ Đề có tên tiếng Anh là Christy Chung, sinh năm 1970 tại Montreal, Canada. Cô là nữ diễn viên, người mẫu và MC nổi tiếng mang hai dòng máu Trung – Việt. Cô bước vào làng giải trí sau khi đăng quang Hoa hậu Hoa kiều tại Montreal năm 1992, rồi về Hong Kong (Trung Quốc) phát triển sự nghiệp.

Với vẻ đẹp gợi cảm và diễn xuất táo bạo, Chung Lệ Đề nhanh chóng trở thành "bom sex" biểu tượng của màn ảnh Hoa ngữ thập niên 1990. Cô nổi bật qua loạt phim ăn khách như Thiên Long Bát Bộ: Thiên Sơn Đồng Lão, Vua hài kịch, Pháo hoa tháng tám, Người cá hay Truyền thuyết người cá. Ngoài diễn xuất, cô còn là gương mặt quen thuộc trên nhiều chương trình truyền hình và sự kiện quốc tế, được đánh giá là một trong những “nữ thần sắc đẹp lai” đầu tiên của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc).

Cô là biểu tượng gợi cảm nức tiếng showbiz Hong Kong (Trung Quốc)Cô là biểu tượng gợi cảm nức tiếng showbiz Hong Kong (Trung Quốc)

Về đời tư, Chung Lệ Đề từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và có ba con gái. Năm 2016, cô kết hôn lần thứ ba với Trương Luân Thạc – nam diễn viên, người mẫu kém cô 12 tuổi. Cuộc hôn nhân “chị - em” này từng gây chú ý và nhận nhiều hoài nghi từ dư luận, nhưng cả hai luôn thể hiện tình cảm ngọt ngào và kiên định trước sóng gió.

Trương Luân Thạc không chỉ yêu thương vợ mà còn chăm sóc con riêng của cô như con ruột, khiến nhiều người cảm phục. Sau gần một thập kỷ bên nhau, Chung Lệ Đề vẫn giữ nhan sắc mặn mà, năng lượng tích cực và được ngưỡng mộ vì dám sống hết mình cho tình yêu cũng như sự nghiệp.

"Bom sex" đình đám hòa hợp với chồng trẻ

Nguồn: Weibo