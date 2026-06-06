Bội thực với các cuộc thi hoa hậu của ông Nawat

Ngay sau khi cuộc thi MGI All Stars 2026 kết thúc, ông Nawat đã thông báo về kế hoạch tổ chức mùa giải thứ hai. MGI All Stars mùa thứ hai sẽ diễn ra vào tháng 12/2026, chỉ 6 tháng sau khi mùa một kết thúc.

Các thí sinh có thể bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi trên ứng dụng từ ngày 6/6. Năm nay, ban tổ chức dự kiến nhận khoảng 70 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự.

Ông Nawat tổ chức MGI All Stars mùa giải thứ hai vào tháng 12/2026.

Giải thưởng tiền mặt dành cho người chiến thắng mỗi mùa giải là 100.000 USD. Nếu người chiến thắng có thể giữ vương miện trong ba mùa giải liên tục sẽ được nhận tiền thưởng là một triệu USD. Hai á hậu của cuộc thi cũng được nhận giải thưởng là tiền mặt.

Ông Nawat cũng cho biết chỉ giữ một nửa trong số 8 giám khảo của MGI All Stars mùa đầu tiên. Trong mùa hai, chủ tịch MGI tiếp tục tìm kiếm những gương mặt mới để tạo sức hút trên ghế nóng.

Thông tin ông Nawat tổ chức mùa hai ngay sau khi MGI All Stars 2026 kết thúc gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp, nhất là khi mùa giải đầu tiên bộc lộ nhiều vấn đề gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Khán giả cho rằng việc tổ chức hai mùa giải All Stars trong cùng một năm sẽ khiến cuộc thi mất sức hút. "Tổ chức hoa hậu mà như chạy KPI", "Bội thực các cuộc thi hoa hậu do Nawat tổ chức", "Hoa hậu mới đăng quang chưa kịp ghi dấu ấn thì đã phải trao vương miện cho người kế nhiệm"... khán giả bình luận.

Bên cạnh việc tổ chức MGI All Stars mùa hai vào tháng 12/2026, ông Nawat và ê-kíp MGI còn tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 vào tháng 11 tại Ấn Độ.

Việc tổ chức liên tiếp nhiều cuộc thi trong thời gian ngắn khiến khán giả bị bội thực và nghi ngờ về chất lượng của công tác tổ chức. "Biết đủ là đẹp, sơn hào hải vị mà ăn hoài thì cũng ngán", khán giả bình luận.

MGI All Stars mùa giải đầu tiên kết thúc với chiến thắng thuộc về người đẹp Colombia - Vanessa Pulgarín. Tuy tìm được chủ nhân xứng đáng với vương miện nhưng cuộc thi chìm trong ồn ào với những đấu tố từ thí sinh tới dàn giám khảo.

Sau cuộc thi, nhiều thí sinh lên tiếng tố cáo sự thiếu minh bạch, chuyên nghiệp của hệ thống bình chọn cũng như thể hiện sự phẫn nộ với cách chấm điểm cảm tính của nhiều giám khảo.

Nhiều fan sắc đẹp cho rằng với những ồn ào của mùa đầu tiên, niềm tin của công chúng cho sân chơi này đã sa sút nghiêm trọng.