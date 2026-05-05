Lo cho Miss Universe Vietnam sau thông báo nóng từ ông Nawat

Câu chuyện bản quyền Miss Universe Vietnam tiếp tục nóng trở lại khi mới đây, ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International - đăng tải thông báo cho biết công ty của mình đã nắm bản quyền tổ chức Miss Universe tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Lào và Singapore.

Thông tin này ngay lập tức khiến cộng đồng fan sắc đẹp, đặc biệt là netizen Việt, bàn tán sôi nổi. Dù chi tiết cụ thể về phạm vi quyền lợi và cách thức vận hành vẫn chưa được làm rõ, động thái trên vẫn đủ để dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều, trong đó không ít người bày tỏ sự lo ngại cho tương lai của Miss Universe Vietnam .

Ông Nawat thông báo nắm quyền tổ chức Miss Universr ở 5 quốc gia

Với những ai theo dõi các đấu trường nhan sắc, ông Nawat không phải cái tên xa lạ. Ông được xem là một trong những nhân vật quyền lực trong ngành công nghiệp hoa hậu khu vực khi đang nắm vai trò đứng đầu Miss Grand International.

Năm 2025, ông Nawat mua lại bản quyền và chính thức trở thành chủ của Miss Universe Thái Lan, đứng ra tổ chức và cử người thi quốc tế. Kể từ khi lên nắm quyền tổ chức, "ông trùm Hoa hậu" không ít lần khiến dân tình ngán ngẩm vì loạt chiêu trò và quyết định bị cho là độc đoán.

Theo đó, Miss Universe Thái Lan 2025 dưới thời ông Nawat được nhận xét không khác gì phiên bản Miss Grand 2.0, nguyên nhân xuất phát từ phần thi bán hàng online do ông khởi xướng. Lần đầu tiên các người đẹp dự thi Miss Universe Thái Lan phải livestream bán hàng từ khô gà, thuốc, mỹ phẩm,... Doanh số bán ra cũng ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Từ đó, fan của Miss Universe Thái Lan liên tục chỉ trích ông Nawat đã biến cuộc thi thành cuộc đua livestream và hạ thấp uy tín lẫn hình ảnh của đấu trường nhan sắc đẳng cấp bậc nhất xứ sở chùa Vàng.

Miss Universe Thái Lan bị cho là xuống cấp vì ông Nawat bắt thí sinh bán hàng livestream

Khi Miss Universe 2025 được tổ chức tại Thái Lan, công ty Miss Grand Interantional của ông Nawat đứng ra tổ chức. Nhưng mùa thi này ghi nhận hàng tá drama, từ việc loạt thí sinh bỏ thi cho đến việc ông Nawat và chủ tịch cuộc thi liên tục chỉ trích nhau trên mặt báo.

Xung đột giữa MUO và đơn vị đăng cai Miss Universe Thailand do ông Nawat nắm giữ là "ngòi nổ" chính, dẫn đến hàng loạt sự cố thiếu chuyên nghiệp. Tại buổi lễ trao sash, ông Nawat công khai mắng đại diện Mexico Fátima Bosch vì không đăng bài quảng bá Thái Lan trên mạng xã hội.

Miss Universe lần thứ 74 trở thành mùa thi drama nhất lịch sử

Chính vì vậy, việc ông Nawat được cho là có liên quan đến bản quyền Miss Universe tại Việt Nam càng khiến công chúng đặt dấu hỏi lớn. Nhiều người lo ngại sự can thiệp này có thể ảnh hưởng đến định hướng, tiêu chí lựa chọn đại diện cũng như chiến lược đưa thí sinh Việt Nam ra đấu trường quốc tế.

Thực tế, kể từ khi Miss Universe Vietnam thay đổi đơn vị nắm bản quyền (trước đó thuộc UNI Media), thành tích của đại diện Việt Nam chưa thực sự nổi bật. Bùi Quỳnh Hoa và Hương Giang đều dừng chân sớm, chỉ có Kỳ Duyên lọt Top 30 chung cuộc.

Việc liên tục thay đổi đơn vị nắm giữ bản quyền được cho là một trong những nguyên nhân khiến cuộc thi thiếu tính ổn định, ảnh hưởng đến chiến lược dài hạn. Trong bối cảnh đó, thông tin về sự xuất hiện của ông Nawat càng khiến nhiều người thêm phần lo lắng.

Thành tích của các đại diện Miss Universe Vietnam trong vài năm qua không mấy khả quan

Vào ngày 16/4, ông Valentin Trần chính thức từ bỏ bản quyền Miss Universe và cho biết quyết định này được đưa ra sau nhiều tháng cân nhắc cũng như trao đổi với tổ chức Miss Universe . Đáng chú ý, ông thẳng thắn đề cập đến những vấn đề khiến bản thân không còn muốn tiếp tục đồng hành, trong đó có việc thiếu minh bạch trong kết quả bình chọn "Beyond The Crown", cũng như những lo ngại liên quan đến tính công bằng sau mùa Miss Universe gần nhất.

Chủ tịch Miss Universe Vietnam cho hay: "Thứ nhất, bên cạnh kết quả chung cuộc của mùa giải vừa qua, chúng tôi thực sự thất vọng về cách MUO xử lý vấn đề liên quan đến kết quả bình chọn Voice for Change. Dù đã nhiều lần cố gắng trao đổi và tìm kiếm sự làm rõ, chúng tôi không nhận được câu trả lời rõ ràng và cảm thấy thiếu minh bạch trong cả quy trình lẫn phản hồi. Thứ hai, sau những tranh cãi xoay quanh mùa giải gần nhất và những lo ngại ngày càng gia tăng về tính công bằng, chúng tôi đã hy vọng sẽ có những giải thích rõ ràng hoặc cải thiện thực chất. Tuy nhiên, điều ngược lại dường như đã xảy ra khi xuất hiện thêm nhiều bất ổn. Chúng tôi mong sớm nhận được những cập nhật chính thức liên quan đến Miss Universe lần thứ 75 trong thời gian tới".

Ông Valentin Trần từ bỏ bản quyền Miss Universe Vietnam

