Sắp tới đây, lễ hội nhạc nước đình đám WATERBOMB sẽ lần đầu tiên diễn ra tại TP.HCM trong hai ngày 15 - 16/11. Trong dàn sao khủng bậc nhất Kpop sắp đổ bộ sang Việt Nam biểu diễn, cái tên Kwon Eunbi nhận được sự chú ý lớn. Tại showbiz Hàn, cô được mệnh danh là "nữ hoàng WATERBOMB", "nữ thần mùa hè" hay "nữ hoàng sexy thế hệ mới của Kpop". Cứ mỗi mùa lễ hội nhạc nước diễn ra, hình ảnh Kwon Eunbi lại càn quét, phủ sóng dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội.

Trang phục khoe triệt khoe body bốc lửa, vũ đạo sexy cuốn hút cùng thần thái tự tin đến từng ánh nhìn của Kwon Eunbi khiến fan nóng đến nghẹt thở, không thể rời mắt khỏi từng chuyển động cơ thể của cô trên sân khấu. Nếu như vòng 1 căng tràn, sexy đến ná thở được xem là "vũ khí tối thượng", "thương hiệu" của Kwon Eunbi, thì vòng eo con nhỏ nhắn phẳng lỳ của nữ ca sĩ càng khiến fan sững sờ hơn, phải "ngả mũ thán phục" trước khả năng duy trì vóc dáng cực đỉnh của cô.

Màn biểu diễn nóng bỏng của Kwon Eunbi tại Water Bomb 2025 tại Hàn Quốc từng gây bão mạng xã hội châu Á



Cứ đến mùa lễ hội nhạc nước, nữ idol lại khuynh đảo mạng xã hội với các màn khoe sắc vóc nóng bỏng, đặc biệt là vòng 1 căng đầy gợi cảm, vũ đạo sexy đến nghẹt thở khiến fan không thể rời mắt trên sân khấu

Trang phục biểu diễn khoe trọn hình thể quyến rũ, cuốn hút với bikini, áo xuyên thấu để toát lên sự quyến rũ, hấp dẫn giúp Kwon Eunbi thu hút được sự quan tâm lớn từ dư luận. Cô được nhiều khán giả ca tụng là “nữ hoàng WATERBOMB”



Cứ mỗi lần đi diễn nhạc nước, Kwon Eunbi lại lên xu hướng. Người đẹp hiện là gương mặt không thể thiếu, năm nào cũng phải mời của ban tổ chức WATERBOMB

Những khoảnh khắc khoe đường cong body hot hòn họt của nữ ca sĩ thu về hàng chục đến hàng trăm triệu lượt xem trên mạng xã hội

Không chỉ sở hữu thần thái ngút trời, vòng 1 khủng, Kwon Eunbi còn có vòng eo thon nhỏ săn chắc đáng ngưỡng mộ

Với body "đỉnh của chóp", cư dân mạng không quá lớn khi gọi cô là "nữ hoàng sexy thế hệ mới của Kpop"

Hình thể hút mắt, nóng bỏng của Kwon Eunbi

Kwon Eunbi sinh năm 1995, từng là thành viên kiêm kiêm trưởng nhóm IZ*ONE. Năm 2020, IZ*ONE tan rã và Kwon Eunbi phát triển sự nghiệp solo. Tuy nhiên, các hoạt động cá nhân của nữ ca sĩ kém nổi bật, thậm chí chìm nghỉm giữa hàng trăm idol. Phải đến năm 2023, cái tên Kwon Eunbi mới phủ sóng khắp mạng xã hội và truyền thông sau màn biểu diễn cực kỳ nóng bỏng của cô tại WATERBOMB Seoul.

Tham gia chương trình Strong Heart League của đài SBS, Kwon Eunbi thừa nhận cô đổi đời sau màn trình diễn gợi cảm tại WATERBOMB. Nữ ca sĩ cho biết liên tục nhận được show diễn và có thu nhập khủng. Thành công từ sự nghiệp ca hát giúp Kwon Eunbi mua được nhà, chi trả toàn bộ chi phí đám cưới của anh trai. Cô còn làm cho gia đình 1 thẻ tín dụng để họ chi tiêu thoải mái hơn. Kwon Eunbi hiện là một trong những ca sĩ solo nổi tiếng nhất Hàn Quốc.

Nguồn: Instagram