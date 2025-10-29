Chiều ngày 28/10, vợ nghệ sĩ Vũ Luân – hoa hậu Phương Lê sinh mổ con gái nặng 2,9 kg. Nam nghệ sĩ sinh năm 1972 vô cùng hạnh phúc khi được làm cha ở tuổi 53.

Anh chia sẻ trên báo Ngôi Sao rằng, anh túc trực bên vợ, tự tay chăm sóc vợ con chứ không thuê người. Theo lời nam nghệ sĩ, con gái anh thừa hưởng đường nét của cả ba và mẹ, xinh xắn, đáng yêu.

“Lần đầu được làm cha tôi hạnh phúc vô cùng, cảm giác khó diễn tả lắm", nghệ sĩ Vũ Luân thổ lộ. Nam nghệ sĩ tự tin bản thân đã chuẩn bị đầy đủ kiến thức và tâm lý sẵn sàng cho việc làm bố bỉm sữa ở tuổi 53.

Được biết vợ chồng anh mang thai tự nhiên. Tuy đây là lần đầu Vũ Luân được làm cha nhưng là lần thứ 4 – bà xã anh sinh con. Trước đó, Phương Lê từng 3 lần sinh đẻ với chồng trước.

Vũ Luân và Phương Lê tổ chức đính hôn trên du thuyền hồi tháng 8/2024.

Vũ Luân sinh năm 1972 là một trong những gương mặt nổi danh nhất nhì làng cải lương Việt Nam. Anh từng trải qua 2 cuộc tình với sóng gió trước khi đến với Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 Phương Lê.

Bà xã anh sinh năm 1979, từng đoạt giải á hậu cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân người Việt thế giới 2016 và Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017. Cô nổi tiếng trên mạng xã hội với hình ảnh quỳ gối rửa chân cho chồng đại gia. Vậy nhưng năm 2022, người đẹp bất ngờ thông báo kết thúc cuộc hôn nhân 13 năm với ông xã.

Vũ Luân và Phương Lê chính thức công khai tình cảm vào đầu năm 2024. Tháng 4 cùng năm họ đăng ký kết hôn và tổ chức lễ đính hôn trên du thuyền vào tháng 8/2024 rồi chính thức dọn về sống chung một nhà mà chưa tổ chức đám cưới.

Hiện tại, Vũ Luân đang trong căn biệt thự 200 tỷ đồng của vợ, đồng thời thay vợ đứng ra quản lý công việc kinh doanh để bà xã tập trung cho thiên chức làm mẹ. Mặc dù kết hôn khá muộn ở tuổi ngoài 50 nhưng cuộc sống hôn nhân của NSƯT Vũ Luân vô cùng viên mãn.

Không chỉ lấy được vợ hoa hậu, giàu có, có cuộc sống sang chảnh trong biệt thự 200 tỷ đồng mà nam NSƯT còn được vợ hoa hậu chấp nhận sinh con cho mình dù cô đã ở tuổi U50.

Nam nghệ sĩ có mối quan hệ rất tốt với 3 cô con gái riêng của vợ.

Cặp đôi vừa chính thức đón con gái chung vào chiều qua nhưng chưa chia sẻ hình ảnh của con lên mạng xã hội.

Được biết, Phương Lê ban đầu cũng có chút e ngại nhưng cô được các con riêng ủng hộ cũng như thấu hiểu mong ước có con của chồng nên quyết định làm mẹ bỉm sữa lần nữa.

Được biết, nam NSƯT còn có mối quan hệ rất tốt với 3 con gái riêng của vợ. Anh luôn dành lời khen cho các bé vì sự ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Đồng thời các con của cô cũng rất quý mến chồng mới của mẹ. Về cách xưng hô, con của vợ không gọi nam NSƯT là "dượng" mà gọi "chú".