Bóc trần nhan sắc thật của nữ thần thanh xuân: Mặt mộc kém xinh, ăn mặc lôi thôi lếch thếch

Ngày 26/7, Sina đưa tin nữ diễn viên trẻ Lư Dục Hiểu tới trường quay để tham gia bộ phim cổ trang Bảng Thượng Giai Tế. Tuy nhiên, Lư Dục Hiểu xuất hiện với bộ dạng bị đánh giá là lôi thôi, tóc tai không gọn gàng, quần áo xộc xệch, mặt mộc kém xinh.

Thậm chí, một số tài khoản Weibo lớn với lượng người theo dõi lên tới hàng triệu còn bình luận: "Lần đầu thấy một ngôi sao trẻ đang nổi tiếng mà lôi thôi như vậy". Trước đó, Lư Dục Hiểu thường bị gán mác "phổ nữ" (nữ diễn viên có nhan sắc trung bình kém nổi bật"), giờ cô bị chê lôi thôi càng khiến danh tiếng của ngôi sao Vân Chi Vũ bị ảnh hưởng. Không những vậy, Lư Dục Hiểu còn học chuyên ngành thời trang tại Anh nhưng phong cách của cô luôn bị đem ra chế giễu.

Lư Dục Hiểu gây sốc với hình ảnh lôi thôi khi đi làm

Nữ diễn viên bị gọi là kẻ thù của thời trang

Theo Sina, Lư Dục Hiểu nổi tiếng là ngôi sao theo phong cách đơn giản tự nhiên. Nữ diễn viên không ngại khoe mặt mộc trên trang cá nhân. Nếu không tham gia các hoạt động chính thức, Lư Dục Hiểu thường ăn mặc xuề xòa, không có phong thái minh tinh. Sự giản dị của Lư Dục Hiểu là một trong những lý do khiến người hâm mộ yêu mến cô. Tuy nhiên, điều này lại gây bất lợi với việc phát triển sự nghiệp của Lư Dục Hiểu. Nữ diễn viên sinh năm 1999 yếu thế hơn so với các đồng nghiệp cùng lứa vì không có khí chất thời thượng, mặc hàng hiệu như hàng chợ. Do đó, tài nguyên về mặt thời trang của Lư Dục Hiểu cũng kém hơn.

Hình ảnh ngoài đời thực của Lư Dục Hiểu khiến khán giả sốc và chê bai, thậm chí những ấn tượng tốt từ vai diễn của cô cũng mất hết. Trước đó, Lư Dục Hiểu được khen dễ thương đáng yêu như nữ thần thanh xuân trong phim học đường Thời Gian Và Anh Vừa Hay Đúng Lúc. Trong Vân Chi Vũ cô được khen có tạo hình đẹp, thậm chí lấn lướt nữ chính Ngu Thư Hân. Tuy nhiên, thoát khỏi vai diễn, Lư Dục Hiểu lại gây thất vọng với thời trang xuề xòa. Chính vì vậy, một bộ phận khán giả cho rằng nữ diễn viên không đủ đẹp để vào vai mỹ nhân, không đủ cuốn hút để đóng nữ chính, điều này cũng khiến phim của cô khó thu hút nếu Lư Dục Hiểu đảm nhận vai nữ chính.

Lư Dục Hiểu hiếm khi có hình ảnh đẹp

Thực tế, tiểu hoa đán sinh năm 1999 có gương mặt đẹp tự nhiên ngây thơ

Cô được gọi là nữ thần thanh xuân thế hệ mới

Lư Dục Hiểu gây tiếc nuối vì chưa biết chọn phong cách phù hợp tôn lên nét đẹp riêng

Bản thân Lư Dục Hiểu cùng biết điểm yếu của mình và đang đi học lớp cải thiện dáng để trở nên hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, những nỗ lực của nữ diễn viên bị những bức ảnh trên phá vỡ.

Mặt khác, người hâm mộ của Lư Dục Hiểu có mặt tại hiện trường giải thích rằng nữ diễn viên khi quay người nhận thư của fan không may tuột dây áo, giây phút xấu hổ bị chụp lại nhưng không có nghĩa nữ diễn viên là người lôi thôi.

Trong Bảng Thượng Giai Tế, Lư Dục Hiểu vào vai Giản Minh Thư, con gái duy nhất của phú hộ Giản gia, chuyên kinh doanh trang sức vàng bạc nhiều thế hệ có danh tiếng tại Giang Ninh Phủ. Cha của Giản Minh Thư muốn tìm một người con rể nhà nghèo nhưng học giỏi, sau này đỗ đạt làm quan để gia tộc nâng cao địa vị, người này chính là Lục Thảng (Vương Tử Kỳ diễn). Tuy nhiên, Lục Thảng không vui vì biết bản thân đang bị lợi dụng và bị ép duyên. Mối quan hệ oan gian của cả hai gặp nhiều biến cố.

Trong phim Lư Dục Hiểu vào vai tiểu thư nhà giàu kén rể nghèo để bồi dưỡng