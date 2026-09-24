Bóc trần cảnh tượng mỹ nhân bị bạn trai tài phiệt "đá" qua điện thoại, ép công khai ngay trên truyền hình

Mới đây, nữ diễn viên Kim Jung Eun đã xuất hiện trên kênh YouTube của Lee Hye Young. Tại đây, cô đã chia sẻ về chuyện tình từng có với nam diễn viên gia thế khủng nhất nhì Hàn Quốc Lee Seo Jin, cũng như sự chú ý dữ dội của giới truyền thông xung quanh việc họ chia tay.

Còn nhớ vào năm 2008, Kim Jung Eun đã xác nhận chuyện chia tay Lee Seo Jin ngay trên chương trình âm nhạc Chocolate do cô làm host. Nữ diễn viên đã rơi nước mắt khi thông báo bị bạn trai "đá" sau 2 năm yêu chỉ bằng tin nhắn điện thoại. Vì chia tay, nữ diễn viên Chuyện Tình Paris đã giảm 4kg vì quá đau khổ. Cô tâm sự trong nước mắt: "Anh ấy đột ngột nhắn tin cho tôi và nói về việc chia tay. Trước đó, chúng tôi không hề xảy ra tranh cãi. Mọi việc diễn ra quá đột ngột khiến cho tôi cảm giác mình vừa mới bất ngờ bị một chiếc ô tô đâm phải vậy".

Lee Seo Jin "đá" Kim Jung Eun sau 2 năm yêu nhau bằng 1 tin nhắn điện thoại. Ảnh: Hankook

Sau 18 năm, Kim Jung Eun bất ngờ tiết lộ việc phát biểu chuyện chia tay trước công chúng chưa bao giờ là điều cô muốn làm. Nhưng tình hình đã đến mức việc giữ im lặng gần như là điều không thể: "Thực ra tôi chưa bao giờ muốn đề cập đến chuyện đó trên sóng truyền hình. Nhưng có rất nhiều phóng viên đang chờ đợi bên ngoài, và nếu tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn nữa".

Sự việc này đã để lại vết thương lòng nặng nề đối với Kim Jung Eun và gây sốc đối với khán giả xem truyền hình. Cô và "thiếu gia" Lee Seo Jin bắt đầu hẹn hò sau khi cùng đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc Lovers của đài SBS năm 2006. Mối quan hệ của họ nhanh chóng trở thành một trong những chuyện tình nổi tiếng nhất làng giải trí, với việc cả hai công khai thể hiện tình cảm trên các chương trình truyền hình và các sự kiện công cộng.

Kim Jung Eun không muốn công khai chuyện chia tay trên sóng truyền hình nhưng tình hình đã đến mức việc giữ im lặng gần như là điều không thể. Ảnh: Newsen

Một khoảnh khắc đặc biệt đáng nhớ diễn ra vào tháng 3/2008, khi Lee Seo Jin xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt trong buổi ghi hình đầu tiên của chương trình Chocolate do Kim Jung Eun làm host. Mặc dù đang phải bận rộn quay phim Yi San, Lee Seo Jin vẫn vẫn tham gia chương trình để ủng hộ bạn gái lúc bấy giờ và trình diễn bài hát Confession. Nam diễn viên giải thích rằng anh chọn bài hát này vì nó đã được sử dụng trong phim Lovers và cũng là một trong những bài hát yêu thích của Kim Jung Eun. Nữ diễn viên đã rất xúc động trong suốt màn trình diễn và thậm chí rơi nước mắt.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, mối quan hệ đã kết thúc. Trước khi ghi hình chương trình Chocolate vào tháng 11/2008 , nữ diễn viên đã xác nhận với phóng viên rằng cô và Lee Seo Jin đã chia tay vào ngày 29/10. Mặc dù thừa nhận chuyện chia tay, cô đã tránh tiết lộ lý do chính xác đằng sau đó: "Tôi đã cố gắng để mọi việc suôn sẻ, nhưng thực sự tôi cũng không hiểu tại sao cuối cùng lại thành ra thế này"...

Lee Seo Jin xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt trong buổi ghi hình đầu tiên của chương trình Chocolate do Kim Jung Eun làm host. Ảnh: Koreaboo

Theo nhiều nguồn tin, chuyện tình của Kim Jung Eun - Lee Seo Jin vấp phải sự phản đối từ phía mẹ nam tài tử. Lee Seo Jin chẳng thiếu chứ gì, thứ duy nhất mà anh ấy thua kém Kim Jung Eun chính là danh tiếng trong giới giải trí. Nam tài tử bất ngờ bị gán mác "dựa hơi" bạn gái cũng vì việc này. Mẹ Lee Seo Jin không hài lòng về những tin tức nói rằng anh thua kém bạn gái nên đã ra sức phản đối chuyện tình này. Nhiều người cho rằng chính mẹ nam tài tử họ Lee đã tạo áp lực khiến anh nhắn tin chia tay Kim Jung Eun theo một cách khá phũ phàng.

Việc chia tay dường như cũng gây ảnh hưởng nặng nề đến Lee Seo Jin. Nam diễn viên tiết lộ rằng mình đã dành khoảng 2 tháng sống ẩn dật ở Hong Kong (Trung Quốc) sau khi chia tay. Nhìn lại khoảng thời gian đó, "thiếu gia showbiz" mô tả đó là một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời mình, và nói: "Đừng nói đến việc tôi đang ở độ tuổi cuối 30. Đó là cuộc khủng hoảng lớn nhất trong toàn bộ cuộc đời tôi".

Tài tử thừa nhận chuyện chia tay là cuộc khủng hoảng lớn nhất trong toàn bộ cuộc đời. Ảnh: Koreaboo

Sau nhiều năm, cuộc sống của 2 người đi theo 2 hướng khác nhau. Nhiều năm sau khi chia tay Lee Seo Jin, Kim Jung Eun không hề đả động tới chuyện tình cảm. Người hâm mộ còn tưởng rằng, mối tình thất bại trong quá khứ đã khiến nữ diễn viên mất đi niềm tin vào tình yêu. Tuy nhiên, vào năm 2015, Kim Jung Eun bất ngờ mang đến tin vui lớn cho fan. Cô xác nhận hẹn hò với một vị đại gia. Theo mô tả của truyền thông Hàn Quốc, người này vô cùng đẹp trai, là tài phiệt thế hệ thứ 2. Cả Kim Jung Eun và bạn trai đều vô cùng bận rộn nhưng hai người vẫn thu xếp, dành cho nhau những giây phút lãng mạn vào buổi tối thứ 6 hàng tuần.

Cuộc tình thứ hai của Kim Jung Eun cũng phải đối mặt với một chút sóng gió nhưng chứng kiến cái cách cô và bạn trai cùng nhau vượt qua thử thách, công chúng tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ. Được biết, bạn trai cô đã trải qua một đời vợ. Không để mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, phía Kim Jung Eun đã nhanh chóng lên tiếng giải thích bạn trai cô ly hôn từ năm 2009, đến vài năm sau mới gặp cô. Anh cũng chỉ là doanh nhân chứ không phải tài phiệt.

Kim Jung Eun hạnh phúc bên "bầu trời mới". Ảnh: Louvre9

Kim Jung Eun và bạn trai đại gia chính thức tổ chức đám cưới trong mơ hồi tháng 4/2016 tại một nhà hàng thuộc khu phố mang đậm truyền thống văn hóa Hàn Quốc - Samcheongdong, Seoul. Đám cưới còn có sự tham gia của nhiều nhân vật quyền lực trong giới giải trí xứ kim chi như mỹ nhân Chị gái tôi Song Yoon Ah, vợ tài tử Jang Dong Gun - Go So Young, minh tinh Thế giới hôn nhân Kim Hee Ae…

Sau khi kết hôn, Kim Jung Eun giảm bớt công việc, ít khi tham gia các hoạt động showbiz. Cô dành nhiều thời gian cho việc đi du lịch, tận hưởng cuộc sống. Người hâm mộ vui mừng vì cuối cùng Kim Jung Eun đã tìm được chân ái của đời mình, nhận sự bù đắp xứng đáng sau những đau khổ vì mối tình thất bại trong quá khứ.

Sau khi kết hôn, cô dành nhiều thời gian cho gia đình. Ảnh: X

Về phía Lee Seo Jin, anh duy trì hình ảnh "quý ông độc thân". Tuy nhiên đến năm 2024, tài tử này bất ngờ bị 1 cô gái tố phản bội, chụp và lưu giữ ảnh nhạy cảm rồi sau đó đơn phương chấm dứt cuộc tình 6 năm chỉ bằng 1 tin nhắn. Dù công ty quản lý lên tiếng phủ nhận, song tên tuổi của Lee Seo Jin đã bị ảnh hưởng nặng nề.



Lee Seo Jin sinh năm 1971, là hậu duệ nhiều đời của Hoàng gia Joseon (Họ Lee ở vùng Andong). Ông cố nội của tài tử là Lee Sang Ryung - nhân vật lịch sử dẫn đầu phong trào độc lập, từng nắm vị trí cao nhất nhất trong chính phủ Nhà nước lâm thời đầu tiên của Hàn Quốc. Chức vụ này tương đương Tổng thống Hàn Quốc hiện nay.

Ông nội của Lee Seo Jin là ngài Lee Bo Young - sau khi tốt nghiệp Đại học Luật đã đảm nhận vai trò Thống đốc Chosun Savings - ngân hàng đầu tiên của Hàn Quốc. Đồng thời, ông Lee Bo Young cũng là người đồng sáng lập và phát triển ngành công nghiệp vận tải du lịch, phác họa nên hệ thống xe bus công cộng Hàn Quốc hiện đại ngày nay. Những năm 1960 thế kỷ trước, ông nội tài tử có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội, nhờ ông mà ngành tài chính của Hàn Quốc đã có nhiều bước tiến mạnh mẽ. Bên thông gia của ông Lee Bo Young cũng là người sáng lập tập đoàn LG.

Lee Seo Jin sinh ra đã "ngậm thìa vàng". Ảnh: Marie Claire

Cha của tài tử đình đám là ông Lee Jae Eung, nguyên Giám đốc Ngân hàng Tín dụng Anhung Mutual ở thủ đô Seoul. Sau khi từ chức, ông Lee Jae Eung thành lập tập đoàn tài chính tư nhân và hoạt động trong lĩnh vực này đến khi qua đời vào năm 2005. Anh trai Lee Seo Jin chính là người thừa kế tập đoàn này. Mẹ của Lee Seo Jin cũng là thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt. Bác dâu của Lee Seo Jin là ái nữ tập đoàn LG, chính vì vậy nam tài tử đã trở thành gương mặt đại diện trọn đời của tập đoàn này.

Bản thân Lee Seo Jin cũng không hề là nhân vật tầm thường. Năm 1993, nam diễn viên tốt nghiệp Đại học New York Stern School of Business - 1 trong 3 trường đại học nổi tiếng nhất về ngành Quản trị kinh doanh. Về nước, anh đăng ký nghĩa vụ quân sự ngay lập tức dù thuộc đối tượng được miễn. Đến năm 2011, tài tử cũng nối nghiệp gia đình, đảm nhận vị trí CEO công ty Ask Veritas Assets Management, một công ty quản lý tài chính từng đoạt nhiều giải thưởng toàn cầu và châu Á. Theo nhiều nguồn tin, tài sản của nam tài tử Lovers lên đến 60 tỷ won (gần 1200 tỷ đồng).

Nổi tiếng, giàu có, nhưng Lee Seo Jin không hề chọn lối sống xa hoa, hưởng thụ, thay vào đó anh rất tích cực làm từ thiện. Gia tộc Lee Seo Jin đã quyên tặng cho chính phủ Hàn Quốc một dãy nhà cổ ở Andong. Đây chính là dãy nhà truyền thống xuất hiện trong bối cảnh phim Family Honor.

Lee Seo Jin học ngành Quản trị kinh doanh để thừa kế gia sản của gia đình. Ảnh: X

Bên cạnh đó, Lee Seo Jin còn có mối quan hệ với nhiều nhân vật cấp cao cả trong và ngoài nước. Trong 1 cuộc phỏng vấn, vợ của Thủ tướng Nhật tiết lộ bà là fan của anh. Lee Seo Jin còn có mối quan hệ đặc biệt với cựu danh thủ đình đám David Beckham. Bộ đôi lần đầu gặp nhau vào năm 2014 tại sự kiện ra mắt Haig Club ở Hàn Quốc, lúc đó Lee Seo Jin đang là đại sứ của thương hiệu này.

1 năm sau đó, David Beckham và Lee Seo Jin tiếp tục đồng hành tại sự kiện ở London. Trả lời chương trình One Night TV Entertainment, tài tử gia thế khủng tiết lộ rằng anh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới kể từ đó.

Lee Seo Jin có mối quan hệ thân thiết với David Beckham. Ảnh: X

Bộ đôi cùng dự sự kiện ở Hàn Quốc và Anh. Ảnh: X

Trong sự kiện năm 2015 ở Anh còn có cả Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Tom Cruise, Kate Walsh, Idris Elba... Sau nhiều sự kiện cao cấp, Lee Seo Jin trở nên thân thiết với cựu danh thủ Beckham. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo