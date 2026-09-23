Đôi môi tều gây tranh cãi của mỹ nhân đẹp nhất thế giới

Trang Naver đưa tin bộ phim The Scandal vừa lên sóng đã nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả khắp châu Á. Phim quy tụ dàn diễn viên nổi danh như mỹ nhân Son Ye Jin, tài tử Ji Chang Wook và "mỹ nữ có gương mặt đẹp nhất thế giới" Nana. Nội dung phim được gán nhãn 19+ cũng tạo nên nhiều sự tò mò.

Tuy nhiên, sau khi xem phim, điều khán giả chú ý nhất lại là diện mạo quá khác lạ của Nana, đóng vai quả phụ Hee Yeon.

Nana vốn có gương mặt đẹp sắc sảo, đường nét hoàn hảo nhưng trong The Scandal, cô xuất hiện với đôi môi bị bơm quá đà, lộ rõ dấu vết đã trải qua công nghệ thẩm mỹ chỉnh sửa. Diện mạo bị đánh giá không phù hợp với bối cảnh cổ đại.

Gương mặt gây tranh cãi của Nana. Cô bị cho là mang vẻ đẹp quá hiện đại, không phù hợp với phim cổ trang.

Khán giả tiếc nuối nhan sắc của Nana thời chưa qua chỉnh sửa.

"Đôi môi tều" của Nana khiến người xem bị phân tâm. Trong phim, cô là quả phụ đoan chính, sống với những ràng buộc về tiết hạnh, nhan sắc tiều tụy như đang chết dần chết mòn. Nhưng Nana lại mang vẻ đẹp sắc sảo, đậm nét phương Tây, không hòa hợp với vai diễn.

Dù mặc hanbok có màu sắc thanh nhã, được trang điểm để làm nổi bật vẻ tiều tụy, nữ diễn viên cũng giảm cân để trở nên gầy gò hốc hác hơn nhưng ánh mắt mạnh mẽ và đôi môi đầy đặn đã khiến Nana lệch pha so với dàn diễn viên còn lại.

Khán giả cho rằng vai diễn này hợp với nữ diễn viên có vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng hơn là giao cho người đẹp mang đậm tính hiện đại, thời thượng như Nana.

Nana cũng bị chê có dáng vẻ rụt rè, khúm núm hơn cả hầu gái, không thể hiện được khí chất tiểu thư phu nhân gia tộc giàu có. Vóc dáng Nana quá cao, cô muốn rụt vai để thể hiện nhân vật đang ở thời kỳ khó khăn nhưng lại khiến khán giả cảm thấy tư thế của nữ diễn viên xấu và không phù hợp với bối cảnh nhân vật.

Vai diễn góa phụ Hee Yeon của Nana bị đánh giá là điểm yếu của phim.

Khả năng diễn xuất của Nana cũng không được đánh giá cao, tạo cảm giác gượng gạo trong cảnh chung với bạn diễn Ji Chang Wook. Trong phim, tài tử đảm nhận vai người đàn ông nổi tiếng trăng hoa Jo Won, nhận lời cá cược của phu nhân Jo (Son Ye Jin đóng) nên đã tới quyến rũ, chinh phục Hee Yeon.

Tuy nhiên, càng tiếp xúc với Hee Yeon, Jo Won dần rung động trước người phụ nữ này. Vì vậy, sự ăn ý giữa Ji Chang Wook và Nana vô cùng quan trọng, khiến câu chuyện trở nên hợp lý hơn. Nhân vật Jo Won vì rung động nên bị giằng xé giữa thỏa thuận ban đầu và tình cảm dành cho Hee Yeon.

Tuyến nhân vật của Hae Yeon cũng bị đánh giá xảy ra quá nhanh, chưa đủ thời lượng để thể hiện diễn biến cảm xúc của nhân vật từ góa phụ tiết hạnh từ chối cám dỗ, đến khi rung động và quyết định phá vỡ khuôn khổ lễ giáo.

The Scandal còn bị chê tham lam khi mở rộng câu chuyện, khiến các mạch truyện chưa được kết nối đủ chặt chẽ. Khi thì nhịp phim chậm, lúc cao trào mọi thứ lại diễn ra quá nhanh.

Phim có nhiều cảnh nóng quá mức.

Ngoài ra, cảnh nóng nhiều và trần trụi khiến người xem "bội thực". Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bình luận: "Phim không có nội dung gì, chỉ đang cố bán yếu tố 18+". Không ít người cho rằng loạt cảnh 19+ trong phim đã vượt xa nhu cầu thực sự của kịch bản.