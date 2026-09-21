Ngày 21/9, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc 3 cặp nam, nữ có hành vi mua bán dâm tại một homestay trên địa bàn xã Nguyễn Huệ, tỉnh Cao Bằng. Đồng thời bắt giữ khẩn cấp một người được xác định có vai trò kết nối, môi giới mua bán dâm.

Theo đó, rạng sáng 19/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an xã Nguyễn Huệ kiểm tra đột xuất cơ sở lưu trú Homestay K.H. trên địa bàn xã Nguyễn Huệ.

Lực lượng chức năng phát hiện 3 cặp nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm. Công an lập biên bản vụ việc, tạm giữ tiền, điện thoại cùng một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Cơ quan công an phát hiện 3 cặp nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm tại một Homestay. Ảnh: Công an tỉnh Cao bằng.

Các đối tượng mua dâm khai nhận liên hệ với M.P.T. (sinh năm 2003), trú tại xã Đàm Thủy qua mạng xã hội để tìm người bán dâm, T. sau đó kết nối với một số phụ nữ trên địa bàn, thỏa thuận mức giá từ 10 - 15 triệu đồng mỗi lần mua bán dâm.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với M.P.T. để phục vụ công tác điều tra.

Theo Công an tỉnh Cao Bằng, trước đó qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm phụ nữ trẻ trên địa bàn có biểu hiện bất thường về nguồn thu nhập, sinh hoạt, thường xuyên đi du lịch tại nhiều địa điểm trong và ngoài nước.

Qua xác minh, đơn vị phát hiện dấu hiệu hoạt động mại dâm theo hình thức “tour du lịch”, từ đó xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.