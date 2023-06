Mẫu áo ngực với những đường cắt cúp táo bạo, thiết kế 3D in nổi của nhân vật nữ chính Jocelyn (Lily-Rose Depp đảm nhận) đến từ thương hiệu Nusi Quero. Mẫu áo có giá khoảng 1.677 USD.Trong phân đoạn đối thoại với The Weeknd, Jennie (BlackPink) diện mẫu váy cut out của thương hiệu Nensi Dojaka trị giá 466 USD.