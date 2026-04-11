Theo Cục An toàn thực phẩm, đơn vị này đã nhận được báo cáo tại phường Bình Quới, TP.HCM ghi nhận hơn 140 học sinh Trường tiểu học Bình Quới Tây nhập viện cấp cứu, nghi do ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như sốt, đau bụng, nôn… Các em hiện đang được điều trị tại nhiều cơ sở y tế khác nhau.

Trước diễn biến trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM chỉ đạo các cơ sở y tế nơi tiếp nhận bệnh nhân tập trung nguồn lực, tích cực điều trị, bảo đảm sức khỏe và an toàn tính mạng cho các học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm .

Trường Tiểu học Bình Quới Tây, nơi xảy ra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Đồng thời, cơ quan này yêu cầu khẩn trương tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu và các thực phẩm nghi gây ngộ độc. Việc lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân cũng phải được triển khai sớm.

Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh cần điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có), đồng thời công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế yêu cầu TP.HCM tăng cường các biện pháp quản lý, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm. Nội dung này bám sát chỉ đạo tại Công văn số 2236/BYT-ATTP ngày 1/4/2026 về việc tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trường học.

Công tác tuyên truyền cũng được yêu cầu đẩy mạnh, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể thực hiện nghiêm các điều kiện an toàn thực phẩm. Trong đó, cần kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu; bảo đảm vệ sinh trong toàn bộ quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển; thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thực phẩm theo quy định.

Nhân viên y tế tích cực điều trị cho các học sinh nhập viện với triệu chứng đau bụng, sốt.

Ngoài ra, việc tuyên truyền cho người dân trong lựa chọn thực phẩm, cũng như cảnh báo đối với các cơ sở chế biến phục vụ sự kiện đông người cũng được nhấn mạnh nhằm phòng ngừa rủi ro.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các chỉ đạo tại Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, cùng với các văn bản của Bộ Y tế về bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Kết quả điều tra, xử lý vụ việc phải được báo cáo về Cục An toàn thực phẩm theo quy định. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Trước đó, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về các trường hợp nghi ngờ ngộ độc tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, Sở đã khẩn trương thành lập Đoàn công tác để điều tra, xử lý vụ việc. Đoàn phối hợp với UBND phường Bình Quới triển khai các biện pháp xác minh, thu thập thông tin liên quan.

Bước đầu, cơ sở cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh đã thực hiện theo chỉ đạo, tạm ngưng hoạt động để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Trường Tiểu học Bình Quới Tây ký hợp đồng cung cấp suất ăn sẵn với Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Vận chuyển Hữu Phước theo Hợp đồng số 08/HĐKT/2025.

Ngày 7/4/2026, thức ăn được chế biến tại cơ sở của doanh nghiệp này (địa chỉ 102/23 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) và vận chuyển đến trường để chia suất ăn. Thực đơn bữa trưa gồm cơm, gà kho gừng, canh bắp cải nấu thịt, dưa leo xào và mận; bữa xế là bánh flan. Tổng cộng 740 học sinh đã sử dụng bữa trưa vào các khung giờ 10h30 và 11h, cùng bữa xế lúc 14h30 cùng ngày.

Học sinh được theo dõi và điều trị tại bệnh viện sau khi xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc.

Trước đó, ngày 8/4/2026, các mẫu lưu thực phẩm tại trường đã được UBND phường Bình Quới gửi đến Viện Y tế công cộng TP.HCM để kiểm nghiệm. Đồng thời, Sở An toàn thực phẩm cũng đề nghị Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiến hành xét nghiệm mẫu bệnh phẩm nhằm phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân.

Hiện Sở An toàn thực phẩm đang phối hợp với Sở Y tế, UBND phường Bình Quới và các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe học sinh, cập nhật số ca mắc và công tác điều trị. Cơ quan chức năng đồng thời chờ kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xác định chính xác nguyên nhân vụ việc, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy trình điều tra ngộ độc thực phẩm của Bộ Y tế.