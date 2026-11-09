Bộ Y tế vào cuộc vụ 29 người nghi ngộ độc tại Tây Ninh

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Cục An toàn thực phẩm vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Tây Ninh khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Cần Giuộc.

Trước đó, ngày 7/11, cơ quan chức năng ghi nhận 29 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bữa trưa tại Công ty TNHH Yura Corporation Tây Ninh, thuộc Khu công nghiệp Long Hậu 3 (giai đoạn 1). Các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh).

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Tây Ninh phối hợp với Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè tập trung nguồn lực điều trị, theo dõi sát các bệnh nhân, không để xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời, các đơn vị cần giám sát những người có liên quan, kịp thời phát hiện trường hợp xuất hiện triệu chứng tương tự để đưa đi điều trị.

Cơ quan chức năng được yêu cầu khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định nguồn cung cấp nguyên liệu nghi gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm xét nghiệm tìm nguyên nhân. Các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có) phải được xử lý nghiêm, kết quả điều tra cần được công khai để cảnh báo cộng đồng.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và đơn vị cung cấp suất ăn thực hiện đầy đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong các khâu sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản và phục vụ. Việc lưu mẫu thức ăn, kiểm thực ba bước và kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu phải được thực hiện nghiêm túc.

Sở Y tế tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm theo dõi, cập nhật diễn biến vụ việc, chủ động truyền thông và sớm công khai kết quả điều tra; đồng thời báo cáo Cục An toàn thực phẩm theo quy định.