Con gái Angelina Jolie lần đầu tiết lộ cuộc chiến với chứng rối loạn ăn uống: Tôi khao khát được ôm đến mức cơ thể trở nên căng cứng

Vivienne Jolie, con gái 18 tuổi của Angelina Jolie và Brad Pitt, lần đầu công khai việc phải nhập viện điều trị chứng rối loạn ăn uống hồi đầu năm. Những ký ức về quãng thời gian khủng hoảng được cô chuyển tải qua tranh vẽ và nhật ký trong triển lãm cá nhân tại Los Angeles, Mỹ. Động thái này diễn ra ngay sau khi cô hoàn tất thủ tục pháp lý để bỏ họ Pitt khỏi tên mình.

Vivienne Marcheline Jolie, con gái của hai ngôi sao Hollywood Angelina Jolie và Brad Pitt, mới đây đã hé lộ một giai đoạn khó khăn trong cuộc sống mà cô chưa từng công khai trước đó. Thông qua triển lãm nghệ thuật mang tên A Gallery on Patience in Patients, cô chia sẻ những trải nghiệm trong thời gian nằm viện điều trị chứng rối loạn ăn uống hồi đầu năm 2026.

Trong triển lãm, Vivienne sử dụng những bức tranh minh họa do chính mình vẽ, kết hợp với các đoạn nhật ký được viết trong thời gian điều trị. Những tác phẩm này tái hiện ký ức tại nơi cô và những người bạn gọi bằng cái tên thân mật là “Cánh đồng hoa tulip” (The Tulip Field).

Trong phần giới thiệu về tác phẩm, Vivienne viết rằng hồi đầu năm, cô phải nhập viện vì chứng rối loạn ăn uống. Khi ấy, cô cảm thấy tức giận, đau ốm và vô cùng cô đơn.

Tuy nhiên, theo lời kể của cô, sự tử tế và ấm áp từ những bệnh nhi khác cùng đội ngũ nhân viên y tế dần giúp cô phá bỏ bức tường phòng vệ mà bản thân đã dựng lên. Vivienne cho biết đây cũng là giai đoạn cô trải qua những cảm xúc mãnh liệt nhất, đồng thời có thể thành thật với chính mình hơn bao giờ hết.

“Tôi khao khát được ôm đến mức cơ thể trở nên căng cứng”

Một trong những tác phẩm gây chú ý tại triển lãm là bức tranh vẽ một bông tulip ngồi bên chiếc điện thoại công cộng, tay cầm ống nghe. Hình ảnh tưởng chừng đơn giản này đi kèm dòng nhật ký ngày 4/4/2026, trong đó Vivienne viết rằng cô khao khát được ai đó ôm lấy mình đến mức toàn thân trở nên căng cứng.

Một đoạn nhật ký khác, ghi ngày 22/4, cho thấy cô đang cố gắng đối diện với những cảm xúc khó khăn của bản thân. Vivienne viết rằng cô cần cho phép mình sụp đổ thì mới có thể trở nên tốt hơn.

Bên cạnh những hình ảnh đơn độc, các bức tranh khác lại khắc họa những bông tulip ngồi bên nhau quanh bàn ăn hoặc trao cho nhau những cái ôm. Một tác phẩm có tên Bounded Love thể hiện sự gắn kết giữa các bông hoa.

Qua cách sử dụng hình tượng tulip, Vivienne tái hiện hành trình từ cô đơn, khép mình đến khi dần đón nhận sự quan tâm của những người xung quanh. Những trang nhật ký cũng cho thấy quá trình hồi phục không chỉ là câu chuyện về sức khỏe thể chất, mà còn gắn với việc đối diện và chia sẻ cảm xúc.

Rối loạn ăn uống: Không chỉ là chuyện ăn ít hay ăn nhiều

Rối loạn ăn uống là nhóm vấn đề sức khỏe tâm thần liên quan đến những thay đổi nghiêm trọng trong hành vi ăn uống, cách nhìn nhận cơ thể và cảm xúc xoay quanh thức ăn, cân nặng. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Đáng chú ý, người mắc rối loạn ăn uống không nhất thiết phải có thân hình quá gầy hoặc biểu hiện bất thường rõ rệt về ngoại hình.

Một số dạng rối loạn ăn uống thường gặp gồm chán ăn tâm thần (anorexia nervosa), khi người bệnh hạn chế nghiêm trọng lượng thức ăn vì sợ tăng cân hoặc có nhận thức sai lệch về hình thể; chứng ăn vô độ (bulimia nervosa), đặc trưng bởi những đợt ăn mất kiểm soát rồi tìm cách bù trừ bằng việc tự gây nôn, nhịn ăn hoặc tập luyện quá mức; và rối loạn ăn uống vô độ (binge-eating disorder), khi người bệnh liên tục ăn một lượng lớn thức ăn trong thời gian ngắn, cảm thấy không thể kiểm soát hành vi ăn uống và thường rơi vào trạng thái xấu hổ, tội lỗi sau đó.

Ngoài ra, một số người có thể mắc rối loạn ăn uống hạn chế hoặc né tránh thức ăn, khiến cơ thể không được cung cấp đủ năng lượng và chất dinh dưỡng cần thiết.

Những dấu hiệu nào cần chú ý?

Không phải mọi thay đổi trong thói quen ăn uống đều đồng nghĩa với rối loạn ăn uống. Tuy nhiên, nếu các hành vi dưới đây xuất hiện thường xuyên, kéo dài hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, người trong cuộc và gia đình nên lưu tâm:

Thường xuyên bỏ bữa, ăn rất ít, loại bỏ nhiều nhóm thực phẩm hoặc lo lắng quá mức về lượng calo, cân nặng và vóc dáng.

Ám ảnh với việc giảm cân, liên tục cân đo cơ thể hoặc cảm thấy tội lỗi, xấu hổ sau khi ăn. Có những đợt ăn nhiều mất kiểm soát, ăn trong bí mật hoặc cố gắng bù trừ bằng cách tự gây nôn, dùng thuốc nhuận tràng hay tập thể dục quá mức.

Né tránh các bữa ăn cùng gia đình, bạn bè; tâm trạng dễ cáu gắt, lo âu, buồn bã hoặc thu mình khỏi các hoạt động xã hội.

Xuất hiện biểu hiện thể chất như mệt mỏi kéo dài, chóng mặt, ngất, rối loạn tiêu hóa, thay đổi cân nặng đáng kể hoặc rối loạn kinh nguyệt.

Những biểu hiện này không đủ để tự chẩn đoán bệnh. Rối loạn ăn uống có thể liên quan đến nhiều yếu tố đan xen, bao gồm di truyền, sinh học, tâm lý và môi trường xã hội. Áp lực về ngoại hình, trải nghiệm tiêu cực hoặc những khó khăn cảm xúc có thể góp phần làm tăng nguy cơ ở một số người, nhưng không thể quy kết bệnh chỉ do một nguyên nhân đơn lẻ.

Nguồn: Intouchweekly, Yahoo