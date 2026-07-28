Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định thu hồi 313 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã cấp cho 14 doanh nghiệp, sau khi các đơn vị này chủ động đề nghị ngừng lưu hành những sản phẩm không còn nhu cầu kinh doanh.

Động thái này được thực hiện trên cơ sở đề nghị của Phòng Quản lý mỹ phẩm và các văn bản do doanh nghiệp gửi từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 4/2026.

Theo cơ quan quản lý, việc thu hồi không xuất phát từ nguyên nhân sản phẩm vi phạm chất lượng, chứa chất cấm hay gây mất an toàn cho người sử dụng. Đây chỉ là thủ tục hành chính nhằm hủy hiệu lực các số tiếp nhận Phiếu công bố đối với những sản phẩm doanh nghiệp không còn kế hoạch đưa ra thị trường.

Các sản phẩm bị thu hồi số tiếp nhận thuộc nhiều nhóm khác nhau. (Ảnh minh hoạ)

Danh sách 14 doanh nghiệp có sản phẩm bị thu hồi số tiếp nhận gồm:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Natural Queen

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Bán lẻ Hồng Lâm

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Thương mại SUSU Việt Nam

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Thanh Nam Anh

Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Xuất nhập khẩu Mỹ phẩm Hoàng Hưng Long

Công ty TNHH Phát Anh Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và Thương mại SOHACO

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Châu Linh

Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu ANC Việt Nam

Công ty TNHH American Beauty

Công ty TNHH Truyền thông và Marketing Trang Phạm

Công ty TNHH TM Đầu tư CTC Group

Công ty TNHH Noma Medical và Công ty TNHH M.O.I Cosmetics.

Phụ lục kèm theo quyết định cho thấy danh mục bị thu hồi trải rộng ở nhiều nhóm mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân quen thuộc trên thị trường.

Trong đó, M.O.I Cosmetics có nhiều sản phẩm nằm trong danh sách như các dòng son Love M.O.I, M.O.I Sparkling Matte Lipstick, nước hoa M.O.I Eau De Parfum, chì kẻ mày, chì viền môi, má hồng, mặt nạ hydrogel, sữa rửa mặt, toner và serum.

Bên cạnh đó còn có hàng loạt thương hiệu quốc tế như Shiseido, Muji, Rohto, Rosette, Softymo, Bigen, Hatomugi, Sunstar, OMI Brother, H&S, Meishoku, Pelican Soap, Sana, Salon Link, Dokudami và MANIS.

Nhiều dòng mỹ phẩm chăm sóc tóc chuyên nghiệp như Armalla, Bio Organic, Gemlites, Viral, Kalis’pro, Hydro Victoria, Hair Love, Cavoli, C.LIN, Garreet cùng các thương hiệu chăm sóc da như Matrigen, Nubio Dermaceuticals, ASCEplus, EXOCODE, By Pharmicell Lab, GANA và MD638 cũng xuất hiện trong danh mục.

Các sản phẩm bị thu hồi số tiếp nhận thuộc nhiều nhóm khác nhau, gồm kem chống nắng , sữa rửa mặt, dầu tẩy trang, dầu gội, kem ủ và thuốc nhuộm tóc, son môi, serum, toner, mặt nạ, nước hoa, kem dưỡng da, sản phẩm chăm sóc cơ thể và chăm sóc răng miệng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Cục Quản lý Dược yêu cầu các doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường cùng Sở Y tế các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện theo đúng quy định.