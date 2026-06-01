Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với 2 lô mỹ phẩm gồm: Sữa tắm nước hoa nhãn hiệu "Xmen for Boss Intense" chai 180g và Nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika chai 500g.

Hai sản phẩm do Công ty cổ phần Marico South East Asia (địa chỉ hiện nay tại số 3, đường số 5, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, TP.HCM) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Cụ thể, nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika chai 500g bị thu hồi có số lô 706, hạn sử dụng đến ngày 10/10/2028.

Còn sữa tắm nước hoa Xmen for Boss Intense chai 180g bị thu hồi mang số lô D46, hạn sử dụng đến ngày 30/7/2028.

Bộ Y tế thu hồi 2 lô sữa tắm X-Men và nước rửa tay Botanika.

Theo Cục Quản lý Dược, lý do thu hồi là các sản phẩm lưu thông trên thị trường có công thức không đúng như hồ sơ công bố mỹ phẩm đã được cơ quan quản lý tiếp nhận.

Kết quả kiểm nghiệm trước đó cho thấy các mẫu sản phẩm có chứa thành phần Natri benzoat nhưng thành phần này không được công bố trên nhãn. Natri benzoat là chất bảo quản thường được sử dụng để ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc trong các sản phẩm tiêu dùng.

Giải trình với cơ quan chức năng, Công ty cổ phần Marico South East Asia cho biết nguyên liệu Cocamidopropyl Betain được sử dụng trong quá trình sản xuất có chứa Natri benzoat, tuy nhiên thành phần này không được kê khai trong phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Cục Quản lý Dược yêu cầu doanh nghiệp gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 2 lô sản phẩm nước rửa tay bảo vệ da sạch tay làm bếp Botanika và sữa tắm nước hoa Xmen for Boss Intense.

Đồng thời tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy 2 lô sản phẩm, gửi báo cáo về Cục Quản lý Dược trước 25/6.

Sở Y tế TP.HCM có trách nhiệm giám sát Công ty cổ phần Marico South East Asia trong việc thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát trước 10/7.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các sở y tế thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng hai lô sản phẩm nêu trên.