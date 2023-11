Bộ Y tế ngừng công bố số liệu về ca bệnh COVID-19

Chiều 1-11, Bộ Y tế cho biết từ thời điểm này sẽ dừng cung cấp bản tin của Bộ Y tế về tình hình chống dịch COVID-19.

Quyết định này được Bộ Y tế đưa ra sau khi vào ngày 20-10 vừa qua, COVID-19 đã được điều chỉnh từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B (cùng với bệnh cúm, sởi, sốt xuất huyết, lao phổi...).

Biểu đồ dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho thấy những ngày qua số ca mắc giảm sâu

Bản tin COVID-19 được Bộ Y tế công bố hàng ngày sau thời gian nước ta ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19. Đây là những thông tin về ca bệnh, số bệnh nhân nặng, bệnh nhân tử vong, người khỏi bệnh tại các cơ sở y tế có điều trị bệnh nhân COVID-19 trên toàn quốc.

Thời gian qua, số ca mắc tiếp tục giảm mạnh, nhất là từ thời điểm Bộ Y tế chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B.

Trước đó, sáng 29-10, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 3 năm phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên bố chấm dứt hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Ban Chỉ đạo các cấp.



Theo Bộ Y tế, dịch COVID-19 là đại dịch có quy mô toàn cầu, chưa từng có trong lịch sử, diễn biến phức tạp... Đại dịch COVID-19 ghi nhận các ca bệnh đầu tiên cuối tháng 12-2019 tại Vũ Hán, Trung Quốc, sau đó dịch bệnh nhanh chóng lây lan và bùng phát tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ngày 30-1-2020, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố COVID-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế và đánh giá là đại dịch toàn thế giới ngày 11-3-2020.



Ngày 5-5-2023, sau hơn 3 năm xảy ra đại dịch, WHO xác nhận COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế. Tại thời điểm đó, thế giới ghi nhận hơn 696 triệu trường hợp mắc tại 231 quốc gia, vùng lãnh thổ với hơn 6,9 triệu trường hợp tử vong.



Đại dịch COVID-19 từng là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng

Từ khi Việt Nam phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên (ngày 23-1-2020) đến nay, đã có 11.624.114 ca nhiễm được thống kê, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19 và là một trong những quốc gia có tỉ lệ bao phủ vắc-xin COVID-19 cao nhất thế giới.



Bộ Y tế cho biết dịch COVID-19 hiện đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, số ca mắc, tử vong giảm sâu; số ca mắc trung bình tháng giảm 14 lần so với năm 2021 và giảm 82 lần so với năm 2022. Tỉ lệ tử vong do COVID-19 giảm từ 1,86% năm 2021 xuống 0,11% năm 2022 và hiện còn 0,02% trong năm 2023.