Bộ Y tế đề xuất phát triển 8 địa phương thành điểm đến du lịch y tế

Ngày 19/10, Bộ Y tế có Công văn số 7869/BYT-KCB gửi các bộ, ngành lấy ý kiến về dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026 - 2030”.

Theo dự thảo, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành chuỗi dịch vụ du lịch y tế chuyên nghiệp, an toàn, chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh trong khu vực. Đề án hướng tới tăng nguồn thu từ lĩnh vực này, đồng thời giảm tỷ lệ người Việt ra nước ngoài khám chữa bệnh.

Bộ Y tế đề xuất lựa chọn các điểm đến du lịch y tế trọng điểm tại 8 tỉnh, thành: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Huế, Khánh Hòa và An Giang (Phú Quốc), cùng một số địa phương có thế mạnh về y tế và nghỉ dưỡng.

Nhiều bệnh nhân nước ngoài tin tưởng lựa chọn Việt Nam để khám, chữa bệnh (Ảnh Vinmec).

Các sản phẩm dịch vụ trọng tâm gồm khám sức khỏe, tầm soát và phát hiện sớm bệnh; nha khoa, hỗ trợ sinh sản; khám chữa bệnh chuyên sâu; y học cổ truyền, phục hồi chức năng; chăm sóc sức khỏe kết hợp nghỉ dưỡng và chăm sóc người cao tuổi.

Một trong những mục tiêu của đề án là phấn đấu có ít nhất 20 bệnh viện đạt chứng nhận chất lượng quốc tế, trong đó tối thiểu 5 bệnh viện công lập.

Để triển khai, dự thảo đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách và cơ chế điều phối; nghiên cứu chính sách thị thực, lưu trú cho bệnh nhân quốc tế và người đi cùng; hướng dẫn giá dịch vụ, thanh toán bảo hiểm quốc tế và thu hút đầu tư.

Bên cạnh đó, đề án định hướng xây dựng các gói du lịch y tế, kết nối bệnh viện với doanh nghiệp lữ hành, vận tải, cơ sở lưu trú và đơn vị bảo hiểm, tạo hành trình dịch vụ thuận tiện cho khách hàng. Các giải pháp khác tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm an toàn người bệnh, phát triển nhân lực, quảng bá thương hiệu và tăng cường hợp tác quốc tế.