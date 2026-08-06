Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà ký văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các bộ, ngành và toàn bộ cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước, yêu cầu bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người bệnh bảo hiểm y tế.

Theo Bộ Y tế, người đứng đầu các cơ sở khám chữa bệnh có trách nhiệm thực hiện thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng phạm vi quyền lợi, mức hưởng và tỷ lệ hưởng theo quy định.

Đáng chú ý, Bộ Y tế nhấn mạnh các cơ sở khám chữa bệnh không được yêu cầu người bệnh bảo hiểm y tế ký cam kết tự nguyện chi trả hoặc thu thêm khoản chênh lệch giữa giá dịch vụ bảo hiểm y tế với giá dịch vụ tính đủ chi phí trong trường hợp người bệnh chỉ đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng trình tự, thủ tục và không sử dụng dịch vụ theo yêu cầu.

Khám bảo hiểm y tế là một trong số những hình thức khám chữa bệnh được người dân lựa chọn. (Ảnh minh hoạ)

Động thái này được đưa ra sau khi xuất hiện nhiều phản ánh về tình trạng người bệnh dù khám bảo hiểm y tế đúng quy định vẫn phải nộp thêm tiền ngoài phần đồng chi trả, làm phát sinh gánh nặng tài chính và ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người tham gia bảo hiểm.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế các địa phương rà soát việc phân bổ số lượng thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại từng cơ sở. Nếu phát hiện đơn vị vẫn thu thêm chi phí ngoài quy định đối với người bệnh bảo hiểm y tế, cơ quan quản lý phải kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Đồng thời, các địa phương cần xem xét khả năng đáp ứng quy định pháp luật về bảo hiểm y tế của cơ sở khám chữa bệnh để điều chỉnh số lượng thẻ bảo hiểm y tế đăng ký ban đầu phù hợp, qua đó bảo vệ quyền lợi của người dân.

Bộ Y tế yêu cầu người đứng đầu các đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện nghiêm các nội dung trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại đơn vị mình.