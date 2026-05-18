Cục Quản lý Y Dược cổ truyền, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân đối với hoạt động quảng cáo khám bệnh, chữa bệnh và các sản phẩm y dược cổ truyền.

Theo Bộ Y tế, thời gian gần đây xuất hiện nhiều nội dung quảng cáo trên mạng xã hội và internet có dấu hiệu vi phạm như thổi phồng công dụng, cam kết điều trị khỏi hoàn toàn bệnh, sử dụng hình ảnh lương y, bác sĩ hoặc cơ sở y tế không đúng sự thật nhằm gây hiểu nhầm cho người dân.

Một số trường hợp còn tổ chức khám chữa bệnh khi chưa được cấp phép hoặc người hành nghề không đủ điều kiện theo quy định, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe và quyền lợi người dân.

Để tăng cường quản lý trong lĩnh vực y dược cổ truyền, Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế đẩy mạnh tuyên truyền quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh, quảng cáo, sản xuất và kinh doanh thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền.

Các địa phương cần thường xuyên công khai thông tin về giấy phép hoạt động, danh sách người hành nghề và phạm vi chuyên môn được cấp phép trên cổng thông tin điện tử để người dân thuận tiện tra cứu, lựa chọn cơ sở hợp pháp.

Bộ Y tế cũng yêu cầu tăng cường truyền thông giúp người dân nhận diện các dấu hiệu quảng cáo vi phạm như cam kết chữa khỏi hoàn toàn, quảng cáo quá mức hiệu quả điều trị, kê đơn và bán thuốc trái quy định hoặc lợi dụng danh nghĩa bác sĩ, lương y để quảng bá sản phẩm.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý nhấn mạnh người dân cần phân biệt rõ thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Ngoài tuyên truyền trên báo chí, phát thanh, truyền hình và nền tảng số chính thống, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường tiếp nhận phản ánh, tố giác của người dân về các hành vi vi phạm để kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực y dược cổ truyền cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về quảng cáo, không đưa thông tin sai sự thật hoặc gây hiểu nhầm cho người dân.