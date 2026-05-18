Sáng đi làm vẫn bình thường, nhưng cứ bước vào phòng điều hòa là hắt hơi liên tục, đỏ mũi, tối về lại khò khè, khó thở. Không ít người cho rằng đây chỉ là biểu hiện “trúng gió” hoặc thay đổi thời tiết trong mùa nắng nóng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia dị ứng - miễn dịch, đó có thể là tín hiệu cho thấy cơ thể đang phản ứng với dị nguyên tồn tại trong không khí của phòng kín, đặc biệt là môi trường sử dụng điều hòa lâu ngày nhưng không được vệ sinh đúng cách.

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai cho biết, môi trường phòng kín, ẩm và ít lưu thông không khí chính là điều kiện thuận lợi để nấm mốc, mạt bụi nhà phát triển mạnh, nhất là trong hệ thống điều hòa nhiệt độ không được vệ sinh định kỳ.

Trong những ngày nắng nóng cao điểm, nhiều gia đình có xu hướng ở lâu trong phòng máy lạnh với nhiệt độ thấp để tránh oi bức. Tuy nhiên, theo bác sĩ, nếu điều hòa không được bảo trì đúng cách, thiết bị này có thể trở thành nguồn phát tán dị nguyên nguy hiểm trong chính không gian sinh hoạt hàng ngày.

“Máy điều hòa nhiệt độ không được vệ sinh, bảo trì định kỳ chẳng khác nào một chiếc máy thổi bào tử nấm mốc trực tiếp vào mũi và phổi người sử dụng”, TS.BS Nguyễn Hữu Trường cảnh báo.

Theo chuyên gia, điều hòa bẩn không chỉ đơn thuần làm giảm chất lượng không khí mà còn có thể phát tán bụi mịn chứa vi nấm và mạt bụi nhà, những tác nhân dễ kích hoạt phản ứng dị ứng ở người có cơ địa nhạy cảm.

Đáng chú ý, dị ứng do nấm mốc và mạt bụi nhà thường diễn tiến âm thầm nên rất dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với cảm cúm, viêm mũi thông thường hay tình trạng mệt mỏi do thời tiết.

Các bác sĩ cho biết người dân cần chú ý tới một số biểu hiện như mắt ngứa, đỏ, cộm dù không thiếu ngủ hay làm việc quá lâu trước màn hình; hắt hơi, ngứa mũi, chảy nước mũi trong hoặc ngạt mũi xuất hiện khi bật điều hòa nhưng giảm rõ khi ra ngoài không khí thoáng.

Ngoài ra, nhiều trường hợp còn xuất hiện tình trạng da nổi mẩn ngứa, mày đay dù không tiếp xúc với thực phẩm, mỹ phẩm hay thuốc lạ. Một số người có biểu hiện ho khan, khò khè hoặc cảm giác khó thở kéo dài khi ở trong môi trường phòng kín sử dụng điều hòa liên tục.

“Nếu các triệu chứng xuất hiện lặp đi lặp lại trong phòng điều hòa, rất có thể cơ thể đang phản ứng với dị nguyên trong không khí”, TS.BS Nguyễn Hữu Trường cho biết.

Từ kinh nghiệm điều trị thực tế, chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người dân nên chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt trong mùa nắng nóng để hạn chế nguy cơ dị ứng và các bệnh lý hô hấp.

Trong đó, việc vệ sinh điều hòa định kỳ là yếu tố đặc biệt quan trọng. Người dân không nên đợi đến khi màng lọc bám đầy bụi mới làm sạch mà cần chủ động vệ sinh hệ thống lọc theo định kỳ để loại bỏ bụi bẩn, nấm mốc tích tụ lâu ngày bên trong máy.

Bên cạnh đó, các gia đình cũng được khuyến cáo tăng lưu thông không khí trong nhà, tránh ở trong phòng kín liên tục nhiều giờ. Theo các chuyên gia, nên mở cửa sổ vào cuối ngày hoặc cuối tuần để đón ánh nắng và không khí tự nhiên, giúp giảm độ ẩm và hạn chế môi trường phát triển của nấm mốc.

Ngoài ra, khi lau dọn nhà cửa, người dân nên ưu tiên sử dụng khăn ẩm để làm sạch bề mặt thay vì phủi bụi bằng khăn khô hoặc chổi lông. Điều này giúp hạn chế tình trạng bụi và vi nấm phát tán ngược trở lại trong không khí.

TS.BS Nguyễn Hữu Trường cũng nhấn mạnh rằng người dân không nên chủ quan với các biểu hiện dị ứng kéo dài. Nếu tình trạng hắt hơi, ngứa mũi, khò khè, nổi mẩn tái diễn nhiều lần, người dân nên đi khám sớm tại các cơ sở chuyên khoa để được tư vấn và điều trị kịp thời.

Theo bác sĩ, việc phát hiện và xử lý sớm sẽ giúp hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển mạn tính, tránh gây ảnh hưởng kéo dài tới sức khỏe hô hấp và chất lượng cuộc sống.