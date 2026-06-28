Bộ xương đang âm thầm "già đi" từ tuổi 30: Bạn thực sự cần phải suy nghĩ nhiều hơn cho bộ xương của mình trước khi quá muộn

Mỗi mùa hè, làn da thường trở thành tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện về sức khỏe. Kem chống nắng, dưỡng ẩm, chống lão hóa... tất cả đều được nhắc đến với tần suất dày đặc.

Nhưng có một bộ phận quan trọng của cơ thể lại thường xuyên bị lãng quên: Bộ xương.

Không đau đớn, không phát tín hiệu rõ ràng, không biểu hiện ra bên ngoài, quá trình mất xương có thể diễn ra âm thầm suốt nhiều năm trước khi để lại hậu quả bằng một cú ngã, một vết nứt xương hoặc một chẩn đoán loãng xương khiến nhiều người giật mình.

Theo bác sĩ Hazim Moustafa, chuyên gia y học thể thao và chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Catholic Health (Mỹ), mất xương được ví như một "căn bệnh thầm lặng" bởi phần lớn người bệnh không nhận ra điều gì đang xảy ra cho đến khi tổn thương đã ở giai đoạn tiến triển.

Bộ xương đạt đỉnh sức mạnh sớm hơn bạn nghĩ

Nhiều người tin rằng cơ thể chỉ bắt đầu "xuống dốc" sau tuổi 40 hoặc 50. Tuy nhiên, thực tế lại khác.

Khối lượng xương đỉnh - thời điểm bộ xương đạt mật độ và độ chắc khỏe tối đa - thường được hình thành từ cuối tuổi thiếu niên đến đầu tuổi 30.

Trong giai đoạn dậy thì, hormone tăng trưởng và hormone sinh dục hoạt động mạnh mẽ, thúc đẩy quá trình hình thành mô xương mới. Đây là thời kỳ bộ xương phát triển nhanh nhất trong đời người.

Sau khi quá trình tăng trưởng hoàn tất, các đầu xương dài dần đóng kín, bộ xương ngừng phát triển về kích thước. Từ thời điểm đó, cơ thể bước vào giai đoạn duy trì, rồi dần chuyển sang mất xương theo thời gian.

Bác sĩ Moustafa cho biết, từ khoảng giữa đến cuối tuổi 30, mật độ xương bắt đầu giảm dần. Đây là một phần của quá trình lão hóa tự nhiên.

Nói cách khác, khi nhiều người nghĩ mình còn trẻ và chưa cần quan tâm đến xương khớp, quá trình suy giảm thực chất đã âm thầm bắt đầu.

Tuổi 30 mới là thời điểm quyết định tương lai bộ xương

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là cho rằng loãng xương là vấn đề của người già.

Theo các chuyên gia, những năm cuối tuổi 20 và đầu tuổi 30 mới là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với sức khỏe xương về sau.

Đây cũng là thời điểm cuộc sống thay đổi mạnh mẽ. Công việc bận rộn hơn, áp lực tài chính gia tăng, nhiều người lập gia đình, sinh con và gần như không còn thời gian cho việc tập luyện.

Những buổi tập thể thao dần bị thay thế bằng hàng giờ ngồi trước máy tính. Hoạt động thể chất giảm sút, trong khi chế độ ăn uống thiếu cân bằng ngày càng phổ biến.

Hệ quả là cơ thể mất dần khả năng duy trì mật độ xương tối ưu.

Các chuyên gia cho rằng thay vì chờ đến tuổi trung niên mới bắt đầu quan tâm đến loãng xương, mỗi người nên xây dựng thói quen vận động và dinh dưỡng lành mạnh ngay từ tuổi 30.

Có dấu hiệu nào báo trước việc mất xương?

Điều khiến loãng xương trở nên nguy hiểm chính là tính chất âm thầm.

Ở giai đoạn đầu, hầu hết người bệnh không cảm nhận được triệu chứng rõ ràng nào.

Tuy nhiên, có một số tín hiệu gián tiếp đáng lưu ý.

Canxi là thành phần cấu trúc quan trọng của xương, trong khi vitamin D giúp cơ thể hấp thu canxi hiệu quả từ thực phẩm.

Thiếu hụt một trong hai dưỡng chất này có thể thúc đẩy quá trình mất xương diễn ra nhanh hơn. Tin vui là cả tình trạng thiếu canxi và vitamin D đều có thể được phát hiện tương đối dễ dàng thông qua xét nghiệm máu.

Những người ít tiếp xúc ánh nắng mặt trời, làm việc trong môi trường văn phòng hoặc thường xuyên ở trong nhà có nguy cơ thiếu vitamin D cao hơn.

Hiện nay, nhiều phòng khám chống lão hóa quảng bá dịch vụ đo mật độ xương như một công cụ theo dõi tuổi sinh học. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không phải ai cũng cần thực hiện xét nghiệm này.

Phần lớn các tổ chức y khoa chỉ khuyến nghị tầm soát định kỳ cho phụ nữ sau mãn kinh hoặc những người có nguy cơ cao. Với người khỏe mạnh, việc đo mật độ xương quá sớm thường không mang lại nhiều giá trị vì loãng xương là một quá trình tiến triển kéo dài trong nhiều năm.

Những đối tượng có nguy cơ mất xương cao nhất

Trong số các nhóm dân số, phụ nữ sau mãn kinh được xem là đối tượng dễ bị loãng xương nhất.

Nguyên nhân nằm ở sự sụt giảm mạnh hormone estrogen - yếu tố đóng vai trò bảo vệ hệ xương. Khi estrogen giảm, tốc độ tiêu hủy xương vượt quá tốc độ tạo xương mới, khiến mật độ xương suy giảm nhanh chóng.

Bên cạnh đó, tình trạng mất khối cơ liên quan tuổi tác (sarcopenia) cũng là yếu tố thúc đẩy loãng xương ở cả nam và nữ.

Theo bác sĩ Moustafa, cơ bắp và xương luôn có mối liên hệ mật thiết. Khi cơ bắp yếu đi do ít vận động, xương cũng mất dần sự kích thích cần thiết để duy trì độ chắc khỏe.

Ngoài ra, những nhóm sau cũng có nguy cơ cao:

Người có cân nặng thấp hoặc chỉ số BMI thấp.

Người hút thuốc lá.

Người uống nhiều rượu bia.

Người ít vận động hoặc ngồi nhiều.

Người sử dụng corticosteroid kéo dài.

Người mắc viêm khớp dạng thấp hoặc các bệnh viêm mạn tính.

Người có tiền sử gia đình bị loãng xương.

Làm gì để ngăn chặn quá trình mất xương?

Tin vui là mất xương không phải số phận tất yếu của tuổi già.

Theo các chuyên gia, phần lớn trường hợp suy giảm mật độ xương có thể được phòng ngừa nếu xây dựng lối sống phù hợp từ sớm.

Ưu tiên protein trong mỗi bữa ăn

Không chỉ cơ bắp, xương cũng cần protein để duy trì cấu trúc và độ bền.

Chế độ ăn giàu protein từ cá, trứng, thịt nạc, sữa, đậu và các loại hạt giúp cung cấp nguyên liệu cần thiết cho quá trình tái tạo mô xương.

Tập luyện sức mạnh thường xuyên

Các bài tập chịu lực và kháng lực được xem là "liều thuốc" tự nhiên tốt nhất cho bộ xương.

Những hoạt động như squat, deadlift, leo cầu thang, đi bộ nhanh, nhảy dây hoặc tập tạ giúp tạo áp lực cơ học lên xương, kích thích tế bào tạo xương hoạt động mạnh hơn.

Đây là cơ chế mà không loại thuốc bổ nào có thể thay thế hoàn toàn.

Đảm bảo đủ canxi và vitamin D

Nếu được xác định thiếu hụt, việc bổ sung canxi và vitamin D có thể mang lại lợi ích đáng kể.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng không tồn tại một "viên thuốc thần kỳ" nào có thể đảo ngược hoàn toàn quá trình mất xương.

Sức khỏe xương là kết quả của những lựa chọn được tích lũy qua nhiều năm, từ chế độ ăn uống, vận động đến thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Đừng đợi đến khi gãy xương mới quan tâm

Loãng xương không xuất hiện trong một đêm.

Nó âm thầm hình thành qua hàng chục năm, bắt đầu từ những lần bỏ tập thể dục, những bữa ăn thiếu dưỡng chất và những ngày tháng ngồi quá nhiều.

Một bộ xương khỏe mạnh không chỉ giúp cơ thể đứng vững mà còn là nền tảng để duy trì sự độc lập, khả năng vận động và chất lượng sống khi về già.

Vì thế, nếu bạn đang ở tuổi 30 hoặc 40 và nghĩ rằng loãng xương vẫn còn rất xa, có lẽ đây chính là lúc cần thay đổi suy nghĩ.

Bởi với bộ xương, những gì bạn làm hôm nay sẽ quyết định khả năng đứng vững của bạn trong nhiều thập kỷ tới.