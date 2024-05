Cặp đôi Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My luôn nhận được nhiều sự quan tâm của cộng động mạng. Đặc biệt, gần đây Hải My thường xuyên chia sẻ những câu chuyện xoay quanh việc chuẩn bị đón cao đầu lòng chào đời.

Khi được hỏi về những đầu sách đã đọc trong thời kỳ mang bầu, vợ của Đoàn Văn Hậu liền khoe được bố đẻ tặng sách từ lúc mới mang bầu.

“Đợt My bầu, bố My mang cả thùng sách tới để con gái đọc”, Hải My khoe trên mạng.

Vợ Văn Hậu khoe được bố mua sách

Ông Doãn Thanh Sơn – bố Doãn Hải My nổi tiếng cưng chiều con gái. Trước đó, ở đám cưới của con, ông Sơn còn lọt top tìm kiếm vì sở hữu vể ngoài lịch lãm cùng độ chịu chơi khi tự điều khiển chiếc xe Mercedes-AMG G63 về Thái Bình để chuẩn bị cho tiệc cưới của con gái. Được biết mức giá thấp nhất của dòng xe này không dưới 11 tỷ đồng.

Cả Văn Hậu – Hải My lúc này đều đã sẵn sàng để đón con đầu lòng. Vừa qua, vợ chồng chàng cầu thủ cũng đã sắm sửa đủ thứ cho bé sơ sinh. Thậm chí, hậu vệ sinh năm 1999 còn học cách địu con. Vậy mới thấy cặp đôi đang háo hức đón con chào đời thế nào.