"Bỏ túi" cách xem pháo hoa Đà Nẵng 2026 cực chill: Không cần chen lấn, có xe đưa đón, ngồi ngay hàng ghế Zone A

Tổ chức từ năm 2008, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) được định vị như một sân khấu nghệ thuật ngoài trời quy mô lớn, nơi mỗi đêm thi là một câu chuyện được kể bằng ánh sáng và âm nhạc. Theo lịch công bố chính thức từ Ban tổ chức, DIFF 2026 mang chủ đề "Đà Nẵng – Những chân trời kết nối" (Da Nang – United Horizons). Sự kiện năm nay quy tụ các đội pháo hoa hàng đầu thế giới, diễn ra vào mỗi tối thứ Bảy từ ngày 30/5 đến 11/7 bên sông Hàn, bao gồm 9 đội thi quốc tế cùng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực xuyên suốt mùa lễ hội.

Chào đón sự trở lại của Lễ hội 2026, Marriott Bonvoy – chương trình khách hàng thân thiết được vinh danh toàn cầu với hệ sinh thái hơn 30 thương hiệu khách sạn của Marriott International – giới thiệu chuỗi trải nghiệm độc quyền Marriott Bonvoy Moments .

Marriott Bonvoy tiếp tục đồng hành trong năm thứ hai liên tiếp cùng DIFF với các gói trải nghiệm đặc quyền Marriott Bonvoy Moments tại năm khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng, diễn ra xuyên suốt cả sáu đêm lễ hội. Các gói trải nghiệm này bao gồm một đêm lưu trú dành cho hai khách kèm bữa sáng, hai vé khu vực Zone A với tầm nhìn lý tưởng để thưởng thức pháo hoa, dịch vụ đưa đón giữa khách sạn và khu vực trình diễn, cùng các đặc quyền trải nghiệm khác tại khách sạn.

Ngày 30/5, đêm khai mạc DIFF được kết hợp với kỳ nghỉ tại villa ven biển Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas, bao gồm một đêm lưu trú dành cho hai khách tại biệt thự hai phòng ngủ, một phần đồ ăn nhẹ kèm nước uống để thưởng thức trong đêm pháo hoa.

Ngày 6/6, Sheraton Grand Danang Resort & Spa sẽ tiếp tục mang đến một đêm nghỉ dưỡng tại hạng phòng Deluxe Pool View, kèm dịch vụ đưa đón khứ hồi đến khu vực trình diễn pháo hoa và lớp học pha cà phê Việt Nam.

Vào ngày 13/6, Danang Marriott Resort & Spa chào đón hội viên với một đêm lưu trú tại hạng phòng Premier Ocean Suite, mang đến lựa chọn nghỉ dưỡng hướng biển riêng tư và thư thái hơn trong mùa lễ hội. Trải nghiệm được bổ sung bằng lớp học pha cà phê Việt Nam, như một điểm chạm văn hóa bản địa trong hành trình khám phá Đà Nẵng.

Tiếp nối hành trình, hội viên sẽ nghỉ dưỡng tại Courtyard by Marriott Danang Han River vào ngày 20/6 – một điểm lưu trú hiện đại giữa trung tâm thành phố. Trong quá trình lưu trú, hội viên có thể lựa chọn tham gia lớp học pha cà phê Việt Nam, lớp học làm gỏi cuốn Việt Nam hoặc workshop pha chế, mang đến những trải nghiệm đầy sinh động.

Ngày 27/6, Sheraton Grand Danang Resort & Spa chào đón hội viên với một đêm nghỉ dưỡng tại hạng phòng Deluxe Pool View cùng trải nghiệm lớp học pha cà phê Việt Nam.

Vào đêm chung kết ngày 11/7, Four Points by Sheraton Danang mang đến cho hội viên một đêm lưu trú tại hạng phòng Panoramic Ocean View Room, lớp học pha cà phê Việt Nam, cùng hai vé Zone A để thưởng thức màn tranh tài tâm điểm của mùa lễ hội trên bầu trời Đà Nẵng.

Trong mỗi cuối tuần diễn ra DIFF 2026, chỉ có duy nhất hai gói trải nghiệm được mở đấu giá, với mỗi gói dành cho hai khách. Mức đấu giá khởi điểm lần lượt là từ 25.000 điểm tại Courtyard by Marriott Danang Han River và Four Points by Sheraton Danang; 50.000 điểm tại Sheraton Grand Danang Resort & Spa và Danang Marriott Resort & Spa; và 100.000 điểm tại Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas.

Thời gian đấu giá kéo dài từ nay đến hết ngày 1 tháng 7 năm 2026.

