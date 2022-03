Bỏ túi 3 bí kíp giúp luyện kỹ năng nghe tiếng Anh hiệu quả cho người mới bắt đầu

Nhanh chóng làm chủ các kỹ năng là mong muốn của hầu hết người học tiếng Anh. Tuy nhiên, kỹ năng nào cũng cần thời gian để trau dồi và cải thiện. Sự chăm chỉ có thể là chìa khóa nhưng về cơ bản, bạn vẫn cần lựa chọn phương pháp học và rèn luyện phù hợp.

Theo TS. Nguyễn Thùy Linh, giảng viên Học viện Tài chính với 11 năm kinh nghiệm luyện thi TOEIC, IELTS và dạy Tiếng Anh cho trẻ em thì: “ Đi đường tắt để nói tiếng Anh lưu loát trong vòng 1 vài tháng là điều không thể, để học tiếng Anh hiệu quả - bạn cần kiên trì với phương pháp đúng đắn”.

Dưới đây là 3 bí kíp cô Thùy Linh chia sẻ để có thể luyện tập kỹ năng nghe tiếng Anh hiệu quả cho người mới bắt đầu:

1. Học bảng phiên âm IPA (International Phonetic Alphabet) một cách bài bản và nắm vững các nguyên tắc phát âm cơ bản

Một lý do khiến nhiều bạn gặp khó khăn khi nghe Tiếng Anh là do phát âm sai, dẫn đến cách phát âm của người bản ngữ nói tiếng Anh có thể rất khác so với cách mà bạn vẫn nói tiếng Anh khiến cho bạn bị “lạc” khi nghe tiếng Anh chuẩn và không thể bắt nhịp kịp để hiểu được hết những gì họ nói.

Nếu như Tiếng Việt chỉ có một cách phát âm duy nhất cho chữ cái, ví dụ chữ “a” trong từ “ba” và từ “sang” đều phát âm giống nhau thì chữ cái trong tiếng Anh lại có cách phát âm khác nhau ở trong các từ khác nhau, ví dụ chữ “a” trong “apple” có cách phát âm khác với chữ “a” trong “amount”.

Ngoài ra, tiếng Anh có một số nguyên tắc phát âm nhất định như hiện tượng nối âm (linking sounds/linking between words/liaison), trọng âm (stress), âm câm (silent letter),..... Đối với những quy tắc như vậy sẽ rất dễ khiến bạn bối rối khi bắt đầu luyện nghe nói tiếng Anh. Vì vậy, để nâng cao khả năng nghe của mình, điều đầu tiên các bạn cần làm là học cách phát âm qua bảng phiên âm IPA , các nguyên tắc phát âm cơ bản, và khi tra từ điển hãy lắng nghe phiên âm và lặp đi lặp lại từ vựng đó thật nhiều lần để nó trở thành bản năng.

2. Tạo môi trường cho mình “đắm chìm” vào tiếng Anh

Có một câu nói trong tiếng Anh “use it or lose it” (Dùng nó hoặc mất nó), về cơ bản có nghĩa là nếu bạn không thực hành một kỹ năng, bạn có thể quên nó.

Học tiếng Anh một vài giờ mỗi tuần, hoặc học không đều đặn một lần thường không đủ để đạt được tiến bộ thực sự. Cách tốt nhất để nhanh chóng cải thiện khả năng nghe của bạn là dành ít nhất vài phút luyện tập nghe mỗi ngày và tự tạo môi trường được cọ sát tiếng Anh.

Nếu không có cơ hội để sử dụng tiếng Anh trong công việc và giao tiếp hàng ngày thì bạn vẫn có thể nghe tiếng Anh hàng ngày bằng cách tận dụng những phương tiện miễn phí xung quanh bạn như chuyển tất cả ngôn ngữ điện thoại, các thanh công cụ trong Word, Excel, giao diện và ngôn ngữ Facebook, App điện thoại, Google Maps… sang tiếng Anh. Khi xem phim hay nghe nhạc Âu Mỹ bạn đã chịu khó bật phụ đề bằng tiếng Anh và lắng nghe cách mà người bản ngữ phát âm tiếng Anh.

Trong thế giới hiện đại, nếu biết tự tạo môi trường cho mình hàng ngày, bạn sẽ không thiếu cơ hội để bạn luyện tập các kĩ năng tiếng Anh của mình.

3. Nâng cao khả năng tập trung khi nghe tiếng Anh

Một trở ngại nữa trong vấn đề cải thiện kĩ năng nghe tiếng Anh có thể là do bạn gặp khó khăn trong việc tập trung khi nghe.

Bạn quá chú trọng đến việc nghe hiểu từng từ dẫn đến bị lỡ mất ý tưởng của cả câu, cả đoạn, hoặc bạn thiếu tập trung khi nghe. Hậu quả là trong quá trình nghe hiểu, bạn sẽ không nắm bắt hết các ý chính của đoạn hội thoại hay bài nói.

Đây là vấn đề của rất nhiều người học tiếng Anh, thậm chí cả những người mà các kỹ năng tiếng Anh khác đã khá tốt và điều này nhìn rõ nhất ở các kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS, TOEIC,…khi các bạn phải tập trung nghe trong một khoảng thời gian dài. Vì vậy, điều bạn cần phải làm đồng thời với việc học từ vựng và phát âm chuẩn chính là nâng cao sự tập trung khi nghe tiếng Anh hàng ngày, từng chút một.

