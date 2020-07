Bộ trưởng Y tế Đức kêu gọi WHO xem lại cách xử lý đại dịch Covid-19

Theo Bộ trưởng Y tế Đức, công việc này hiện vẫn rất quan trọng, vì sẽ giúp thế giới rút ra được các kết luận, ngay cả khi đại dịch Covid-19 vẫn bùng phát trên khắp thế giới.

Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AFP.

Phát biểu của Bộ trưởng Y tế Đức rõ ràng là tín hiệu châu Âu cứng rắn hơn với WHO. Theo Bộ trưởng Y tế Đức, trong 20 ngày qua, ông đã 2 lần thảo luận với Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus về sự cần thiết phải xem xét lại cách xử lý đại dịch. Ông đã hối thúc Tổng giám đốc WHO ra mắt 1 ủy ban các chuyên gia độc lập để tiến hành điều tra.



Tuần trước WHO thông báo đã thành lập 1 ủy ban độc lập để đánh giá cách xử lý đại dịch Covid-19 và cách ứng phó của các chính phủ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc WHO quá thân với Trung Quốc và không hành động đủ ở giai đoạn đầu của đại dịch.

Tổng Giám đốc WHO bác bỏ các cáo buộc trên và khẳng định WHO vẫn thông tin đầy đủ cho thế giới về tình hình dịch bệnh/.