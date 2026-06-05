Ngày 5-6, Bệnh viện Nguyễn Trãi TPHCM cho biết vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi phức tạp, cắt u bảo tồn thận cho một bệnh nhân mắc Carcinoma. Ca phẫu thuật này không chỉ loại bỏ triệt để khối u ác tính mà còn bảo tồn phần chức năng thận tối ưu cho người bệnh.

Bệnh nhân H. (51 tuổi, ở TPHCM) nhập viện trong tình trạng cấp cứu do đi tiểu ra máu đỏ tươi toàn dòng, lẫn máu cục gây bí tiểu cấp. Trên nền bệnh lý nội khoa sẵn có là tăng huyết áp và đái tháo đường tuýp 2, tình trạng này chuyển biến rất phức tạp.

Ê-kíp y-bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Trãi thực hiện ca phẫu thuật loại bỏ khối u cho bệnh nhân

Kết quả siêu âm cho thấy một khối u kích thước khá lớn (48x46x42mm). Bệnh nhân đã được hội chẩn liên khoa để điều chỉnh đường huyết và huyết áp ổn định trước khi bước vào cuộc phẫu thuật.

Cái khó của ca bệnh này là khối u có kích thước lớn (gần 5cm) và nằm sát bể thận – khu vực tập trung các mạch máu lớn nuôi dưỡng thận. Mục tiêu đặt ra là phải cắt u bảo tồn thận, tức là chỉ cắt bỏ khối u ác tính và một phần nhu mô xung quanh, giữ lại phần thận lành.

Suốt hơn 5 giờ đồng hồ căng thẳng trong phòng mổ, các bác sĩ đã tỉ mỉ thực hiện từng thao tác qua các lỗ trocar nhỏ: Khéo léo bóc tách hạ đại tràng . Sử dụng dụng cụ kẹp bulldog để tạm dừng dòng máu nuôi thận. Dùng kéo cắt trọn khối u, sau đó khâu khép nhu mô thận lành bằng các chỉ chuyên dụng (V-lock, Vicryl). Khối u sau đó được lấy ra ngoài an toàn qua bao găng để làm xét nghiệm giải phẫu bệnh.

Trước đây, với những khối u thận kích thước lớn, phương pháp mổ mở cắt toàn bộ thận thường được áp dụng. Tuy nhiên, tại Bệnh viện Nguyễn Trãi, việc ứng dụng kỹ thuật phẫu thuật nội soi cắt u bảo tồn thận vốn là ưu tiên lựa chọn hiện tại trong bệnh lý ác tính của thận, đã mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh: Bảo tồn tối đa chức năng thận.

Việc giữ lại phần thận lành giúp bệnh nhân tránh được nguy cơ suy thận mãn tính về sau, đặc biệt quan trọng với người có sẵn bệnh đái tháo đường. Nhờ mất máu ít và tổn thương mô tối thiểu, bệnh nhân có thể vận động sớm, rút các ống dẫn lưu chỉ sau vài ngày.

Nhờ được phẫu thuật triệt căn, loại bỏ hoàn toàn tế bào ung thư, bệnh nhân không cần phải điều trị hóa trị hay xạ trị nặng nề mà chỉ cần tái khám định kỳ theo dõi.

Phát hiện càng sớm, cơ hội chữa khỏi càng cao Ung thư thận ở giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng. Khi xuất hiện dấu hiệu tiểu máu, đau hông lưng thì bệnh thường đã tiến triển. Việc tầm soát sức khỏe định kỳ bằng siêu âm bụng đơn giản có thể giúp phát hiện sớm u thận. Phát hiện càng sớm, cơ hội áp dụng phẫu thuật nội soi và cắt u bảo tồn thận càng cao, giúp người bệnh vừa chiến thắng ung thư, vừa giữ gìn được "bộ lọc" quý giá của cơ thể.



