Tình trạng thiếu vitamin A-D-E-K ở trẻ nhỏ: Vì sao mẹ cần quan tâm từ sớm?

Bức tranh dinh dưỡng trẻ em Việt Nam những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt về thể trạng và tốc độ tăng trưởng. Tuy vậy, vẫn còn những khoảng trống cần được quan tâm nhiều hơn. Theo kết quả điều tra toàn quốc năm 2023, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thấp còi tại Việt Nam hiện ở mức 18%, thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ dưới 20% – mức trung bình theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Dẫu vậy, tình trạng này vẫn còn hiện hữu khá rõ tại một số khu vực như Trung du, miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

Sự chủ quan trước tình trạng thiếu hụt vi chất có thể khiến mẹ vô tình tước đi cơ hội xây dựng hàng rào miễn dịch vững chắc cho trẻ ngay từ lúc lọt lòng.

Vitamin A-D-E-K: Nhóm vi chất nền tảng nhưng trẻ nhỏ dễ thiếu hụt

Nhóm vitamin A – D – E – K là các vitamin tan trong dầu, đóng vai trò nền tảng đối với sự phát triển của trẻ nhỏ. Chúng tham gia trực tiếp vào nhiều chức năng quan trọng như tăng cường miễn dịch, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, hỗ trợ hấp thu và phân bổ canxi, từ đó góp phần vào sự khỏe mạnh của trẻ. Tuy nhiên, A-D-E-K lại chính là nhóm vi chất mà trẻ dễ bị thiếu hụt.

Theo các hướng dẫn lâm sàng từ Hiệp hội Tiêu hóa, Gan mật và Dinh dưỡng Nhi khoa Châu Âu (ESPGHAN) và Hiệp hội Dinh dưỡng Lâm sàng và Chuyển hóa Châu Âu (ESPEN) năm 2018, tình trạng thiếu các vi chất A - D - E - K đặc biệt phổ biến ở trẻ sơ sinh và nghiêm trọng nhất ở trẻ sinh non. Nguyên nhân, quá trình vận chuyển các vitamin tan trong dầu qua "hàng rào" nhau thai từ mẹ sang con vốn dĩ rất hạn chế và thường chỉ diễn ra mạnh vào cuối thai kỳ, khiến nguồn dự trữ ban đầu của bé cực kỳ thấp. Ngoài ra, bản chất các vitamin này cần môi trường lipid (chất béo) để tồn tại và hoạt động. Do cơ thể trẻ lúc mới sinh chưa phát triển đủ lượng mỡ dự trữ để tạo thành các "kho chứa" tự nhiên, cộng thêm hệ thống vận chuyển còn non nớt, dẫn đến cơ thể bé gần như không đủ khả năng "giữ" các chất này ở lại cơ thể.

Trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ sinh non rất dễ thiếu Vitamin A -D - E - K do quá trình vận chuyển và tích trữ gặp nhiều khó khăn

Nguy cơ thiếu hụt còn xuất phát từ khẩu phần ăn. Báo cáo SEANUTS II đưa ra khoảng 70% khẩu phần của trẻ em Việt Nam thiếu vitamin A và 90% thiếu vitamin D. Điều này cho thấy thiếu vi chất không chỉ xuất hiện ở nhóm trẻ suy dinh dưỡng mà còn phổ biến ở trẻ có chế độ ăn chưa cân đối.

Đáng chú ý, thiếu vitamin A vẫn là vấn đề sức khỏe cộng đồng và nằm trong Chiến lược Dinh dưỡng Quốc gia giai đoạn 2021–2030. Dù chương trình bổ sung vitamin A định kỳ đã được triển khai, thế nhưng thực tế, viên Vitamin A cộng đồng chỉ giải quyết vấn đề thiếu hụt cấp tính và dự phòng, không phải liều đáp ứng 100% nhu cầu Vitamin A hằng ngày của trẻ. Do vậy, để đảm bảo sự phát triển lành mạnh, trẻ vẫn cần cung cấp thêm Vitamin A thông qua chế độ ăn hoặc các sản phẩm thực phẩm bổ sung hàng ngày.

WelKids ADEK và giải pháp bổ sung vi chất phù hợp cho trẻ từ 0 tháng tuổi

Giữa "ma trận" sản phẩm dinh dưỡng trên thị trường, thực phẩm bảo vệ sức khỏe WelKids ADEK (TPBVSK WelKids ADEK) được phát triển với định hướng tập trung vào những thiếu hụt vi chất phổ biến ở trẻ em Việt Nam. Công thức "tỷ lệ vàng" theo chuẩn châu Âu được thiết kế nhằm bổ sung cân đối nhóm vitamin A – D – E – K, hỗ trợ trẻ trong giai đoạn phát triển quan trọng, khi nền tảng thể chất và miễn dịch đang dần hoàn thiện.

Đáng chú ý, trong công thức của sản phẩm, thành phần vitamin K2-MK7 dưới nhãn hiệu MenaQ7® được cung cấp bởi Công ty J-oil mills (Nhật Bản). Đây là nhãn hiệu Vitamin K2-MK7 hiếm hoi có nghiên cứu lâm sàng trên đối tượng trẻ nhỏ, đồng thời sở hữu số lượng công trình nghiên cứu được công bố ở mức cao trong nhóm vitamin K2, góp phần củng cố cơ sở khoa học về hiệu quả và độ tin cậy khi sử dụng. Bên cạnh đó, các vitamin A, D, E sử dụng nhãn hiệu Quali-A®, Quali-D®, Quali-E® từ DSM – tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu thế giới với lịch sử lâu đời trong sản xuất vitamin. Nhóm thành phần này được sản xuất theo quy chuẩn nghiêm ngặt, kiểm soát chặt chẽ về độ tinh khiết, độ ổn định và tính nhất quán, góp phần đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của bộ vi chất trong sản phẩm.

TPBVSK WelKids ADEK còn sử dụng nền dầu oliu giúp tăng khả năng hấp thu 4 Vitamin A,D,E,K, từ đó đảm bảo các dưỡng chất được cơ thể hấp thu. Đặc biệt dầu oliu sử dụng trong sản phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ EU Organic, đảm bảo an toàn, lành tính và được chứng minh lâm sàng hỗ trợ tăng cân cho cả các đối tượng nhạy cảm nhất là trẻ sơ sinh, trẻ sinh non, giúp các bé nhanh chóng bắt kịp các mốc phát triển quan trọng.

Bên cạnh khác biệt về công thức bổ sung đủ bộ 4 Vitamin A - D - E - K, WelKids còn được đánh giá cao nhờ sử dụng dầu olive hữu cơ chuẩn EU Organic với nhiều ưu điểm so với các loại dầu hòa tan thông thường.

Về liều lượng, sản phẩm được xây dựng theo khuyến cáo của Bộ Y tế nhằm đảm bảo tính phù hợp để sử dụng hàng ngày cho trẻ. Mỗi 6 giọt cung cấp 400 mcg vitamin A (Retinyl Palmitate), 400 IU vitamin D3 (Cholecalciferol), 4 mg vitamin E và 22,5 mcg vitamin K – tương ứng với nhu cầu khuyến nghị cho trẻ từ 0 tháng tuổi. Cách thiết kế liều lượng này giúp duy trì mức bổ sung ổn định, phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ, đặc biệt là trong giai đoạn đầu đời.

Để tối ưu hóa sự phát triển trong 1.000 ngày vàng đầu đời, việc chủ động ngăn ngừa thiếu hụt vi chất giữ vai trò then chốt. Với công thức "tỷ lệ vàng" TPBVSK WelKids ADEK giúp bổ sung cân đối nhóm vitamin A – D – E – K, hỗ trợ trẻ xây dựng "lá chắn" miễn dịch an toàn và phát triển bứt phá ngay từ giai đoạn đầu đời. Đồng thời, dạng dùng dưới hình thức dung dịch tiện lợi cùng liều lượng được tính toán rõ ràng giúp quá trình chăm sóc trở nên đơn giản, tiết kiệm thời gian, để mẹ an tâm đồng hành cùng con trên hành trình lớn khôn vững vàng.

TPBVSK WelKids® ADEK được nhập khẩu và chịu trách nhiệm về công bố sản phẩm bởi Công ty TNHH Công nghệ BioVagen Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 20, Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng, Hà Nội.

Website: https://welkids.vn/

* Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Không dùng sản phẩm để thay thế cho chế độ ăn uống cân bằng đa dạng và lối sống lành mạnh.

Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.