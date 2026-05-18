Mới đây, một clip house tour ở miền Tây bất ngờ viral trên TikTok, thu hút tới 5,5 triệu lượt xem và khiến cư dân mạng không khỏi trầm trồ. Không tập trung khoe nội thất xa hoa hay những chi tiết đắt đỏ, căn nhà gây chú ý bởi diện tích rộng thênh thang đúng kiểu “đất rộng xây dài”. Thay vì xây nhà cao tầng, gia chủ miền Tây lựa chọn xây các gian nối tiếp nhau trải dài tít tắp, với toàn bộ không gian sinh hoạt đều được bố trí ở tầng 1. Càng đi sâu vào bên trong, người xem càng bất ngờ vì quy mô của căn nhà, mỗi khu vực lại được bố trí như một căn nhà nhỏ riêng biệt, nối tiếp liên tục khiến ai xem cũng có cảm giác đi mãi chưa hết.

Khu vực đầu tiên của căn nhà là một gian riêng được dùng làm spa. Tiếp đó là không gian sinh hoạt với phòng khách rộng rãi cùng hàng loạt kệ tủ trưng bày đồ đạc gọn gàng. Điểm thú vị là dù bề ngang căn nhà chỉ khoảng 3-4 mét, không quá đồ sộ, nhưng chiều dài lại kéo sâu hun hút, dài vô cùng tận khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng.

Nguồn ảnh: TikTok @lekimyen2508

Đi qua khu vực phòng khách sẽ đến một khoảng không gian rộng với tận 3 căn phòng nằm liền kề nhau. Tiếp sâu bên trong là khu vực bếp nấu rộng rãi, thoáng đãng khiến người xem càng nhìn càng thấy mở mang tầm mắt. Nếu nhiều căn nhà phố gây ấn tượng bởi thiết kế cao tầng, sang trọng và hiện đại, thì nhà ở miền Tây lại khiến người ta thích thú theo cách rất khác: rộng rãi, thoáng mát, gần gũi và tận dụng tối đa lợi thế đất rộng.

Độ hoành tráng của căn nhà vẫn chưa dừng lại khi đi hết khu vực bên trong lại mở ra một khoảng sân vườn rộng đến choáng ngợp. Không gian phủ kín cây xanh và hoa cỏ, xen kẽ là những lối nhỏ dẫn vào vườn cùng hàng loạt xích đu, bàn ghế đá được bố trí khắp nơi. Chỉ nhìn qua cũng đủ hình dung khu vườn này rộng lớn đến mức nào, đồng thời cho thấy quy mô đáng nể của toàn bộ căn nhà.

Đặc trưng nhà trải dài, "quyết không xây lầu 2" của miền Tây khiến dân tình thích thú

Ở phần bình luận của video, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thích thú trước kiểu nhà “dài vô tận” đặc trưng của miền Tây. Sở dĩ nhiều căn nhà có thiết kế trải dài như vậy là vì đất đai ở khu vực này thường rộng rãi, thoáng đãng hơn nhiều so với nhà phố tại các thành phố lớn. Khi có sẵn diện tích đất lớn, gia chủ thường ưu tiên xây thêm từng gian nối tiếp nhau để mở rộng không gian sống thay vì xây cao tầng. Chính vì thế, không ít căn nhà ở miền Tây có chiều ngang vừa phải nhưng chiều dài lại cực kỳ ấn tượng. Bên trong được chia thành nhiều khu vực riêng như phòng khách, phòng ngủ, bếp, sân vườn hay khu thư giãn… nối liền nhau thành một tổng thể rộng rãi. Kiểu xây này không chỉ giúp nhà luôn thông thoáng, đón gió tự nhiên tốt hơn mà còn mang lại cảm giác gần gũi, thoải mái đúng tinh thần sống miền sông nước.

Một số bình luận của CĐM:

- Nhà này ngang 4m, dài 2km

- Gia chủ nhất quyết không xây lầu 2

- Nhà này đi 1 hồi qua tỉnh khác luôn

- Thế là các thành viên ở trong nhà đều gọi nhau bằng điện thoại hả

- Thánh thần ơi lỡ đang tưới cây shipper gọi chạy ra nhận đồ chắc cỡ nửa tiếng, mặc dù đang ở nhà

- Đúng kiểu cửa trước Vĩnh Long, cửa sau Đồng Tháp.